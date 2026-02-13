２０２６年 モロゾフのホワイトデー　春のひとときを彩る華やかなスイーツが登場

写真拡大 (全17枚)

モロゾフ株式会社

洋菓子メーカー、モロゾフ株式会社（兵庫県神戸市）より、今年もホワイトデー限定商品を販売いたします。春らしい華やかなパッケージにこだわりのお菓子を詰め合わせました。ホワイトデーや春のひとときを彩ります。



トレフルブラン


はれやか、春のお茶会へ。やさしく上品な、春色スイーツ。


フランス語で「シロツメクサ」（花言葉：幸運、幸福）の意味をもつ「トレフルブラン」。かろやかなラングドシャタイプのクッキーや春ならではの味わいのチョコレートなどこの季節のアフタヌーンティーにもぴったりな上質スイーツを取り揃えました。





トレフルブラン(アフタヌーンティーセット)


春のお茶会にぴったりな上質スイーツを、3段ボックスに贅沢にアソートしました。


●チョコレート２２個　クッキー６個入/税込価格：２,３７６円（本体価格：２,２００円）



チョコレート２２個 クッキー６個入/税込価格：２,３７６円（本体価格：２,２００円）

トレフルブラン(プレーンチョコレート)


3つのカカオ分の違いが楽しめる、プレーンチョコレートの詰合せです。


●２１個入/税込価格：１,１８８円（本体価格：１,1００円）



２１個入/税込価格：１,１８８円（本体価格：１,1００円）

●１１個入/税込価格：６４８円（本体価格：６００円）



１１個入/税込価格：６４８円（本体価格：６００円）

トレフルブラン(クッキー＆プレーンチョコレート)


かろやかなラングドシャタイプのクッキーと、チョコレートが一度にお楽しみ頂けます。


●チョコレート３５g（８個）クッキー１０個入/税込価格：１,２９６円（本体価格：１,２００円）



チョコレート３５g（８個）クッキー１０個入/税込価格：１,２９６円（本体価格：１,２００円）

●チョコレート３５g（８個）クッキー４個入/税込価格：７０２円（本体価格：６５０円）



チョコレート３５g（８個）クッキー４個入/税込価格：７０２円（本体価格：６５０円）

トレフルブラン(ストロベリーショコラアソート)


人気のいちごをシャンパンや紅茶などと掛け合わせて。


春の訪れを感じる、いちごのチョコレートアソートメントです。


●１０個入/税込価格：１,１８８円（本体価格：１,１００円）



１０個入/税込価格：１,１８８円（本体価格：１,１００円）

●６個入/税込価格：５９４円（本体価格：５５０円）



６個入/税込価格：５９４円（本体価格：５５０円）

フィオレット


彩り鮮やかな花のパッケージが春にぴったりの『フィオレット』。


人気の焼き菓子「ミルフィーユショコラ」に新しい味わいの「アーモンドキャラメル」が登場。


6種類の味わいの花びら型チョコレートや薔薇の形が可愛いミニチョコレートなど魅力満開のラインナップです。


※「fioretto」のチョコレートはすべて洋酒不使用です。





ミルフィーユショコラ

★NEW★フィオレット（ミルフィーユショコラ）


●３個入/税込価格：４５４円（本体価格：４２０円）



３個入/税込価格：４５４円（本体価格：４２０円）

●フィオレット　１４個入/税込価格：１,４０４円（本体価格：１,３００円）



１４個入/税込価格：１,４０４円（本体価格：１,３００円）

●フィオレット　１３個入/税込価格：７５６円（本体価格：７００円）



１３個入/税込価格：７５６円（本体価格：７００円）

★NEW★【イオン限定】しののめ果実園


春を祝う、実りのスイーツ


東の空にあたたかい光が差し込み大地が芽吹く。


森の木々や動物たちとともにおだやかな温もりに包まれながら祝う、実りの季節。


※「しののめ果実園」の商品はすべて洋酒不使用です。





春空のサブレ


野山からやさしく届く春風に乗って、淡色の花びらがひらひらと舞い散る。


待ち望んでいたうららかな季節を、焼菓子に表現しました。



春空のサブレ


●１４個入/税込価格：１,０８０円（本体価格：１,０００円）



１４個入/税込価格：１,０８０円（本体価格：１,０００円）

●７個入/税込価格：６４８円（本体価格：６００円）



７個入/税込価格：６４８円（本体価格：６００円）