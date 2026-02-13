【新情報！】特別展「鳥 ～ゲノム解析が解き明かす新しい鳥類の系統～」展覧会オリジナルグッズ・関連イベントのご案内

地方独立行政法人大阪市博物館機構

大阪市立自然史博物館は、日本経済新聞社、テレビ大阪と共催で2026年3月14日(土)から6月14日(日)まで、特別展「鳥 ～ゲノム解析が解き明かす新しい鳥類の系統～」を開催します。

つきましては、新情報として展覧会オリジナルグッズ・関連イベント情報をご紹介いたします。

https://toriten.exhn.jp/

大阪展限定グッズ（一部）

手のひらサイズの可愛いひよこのぬいぐるみ「ぴより～な」が、特別展「鳥」とコラボ！ガチャガチャとクレーンゲーム機にて、大阪展の会場限定オリジナル「ぴより～な」が登場します。

バードウォッチャーをイメージした「バードウォッチングバージョン」と人気のシマエナガをあしらった「シマエナガバージョン」の2種類が大阪展限定で登場（限定各4,000個）。

ガチャガチャは黄色・ピンク・白の3色からランダムカラー、クレーンゲーム機は黄色・ピンク・白に加え、限定色のパープルがゲットできます。

▲シマエナガバージョン▲バードウォッチングバージョン▲クレーンゲーム限定カラー

ガチャガチャ

1プレイ：300円

カラー：黄色、ピンク、白の3色からランダム

種類：「バードウォッチングバージョン」「シマエナガバージョン」の2種類

クレーンゲーム

1プレイ：100円

カラー：黄色、ピンク、白、紫の4色

種類：「バードウォッチングバージョン」「シマエナガバージョン」の2種類

特別展オリジナルグッズ（一部）

アクリルキーホルダー（ペラゴルニス・サンデルシ）／605円（税込）

史上最大の鳥「ペラゴルニス・サンデルシ」がデザインされたアクリルキーホルダーです。

ドロップ缶／440円（税込）

ペラゴルニス・サンデルシがパッケージにデザインされたドロップ缶。爽やかなソーダ風味です。

ポーチ（花鳥柄）／1,540円（税込）

鳥が植物に囲まれたカラフルでおしゃれなデザインのポーチ。普段使いしやすいサイズです。

サイズ：縦約16cm×横約21cm

ポストカード（シマエナガ）／330円（税込）

雪の妖精「シマエナガ」がポストカードで登場。顔を傾けるあざとかわいい顔から目が離せません！

関連イベント

講演会

特別講演会「鳥展の裏側 ～鳥の魅力を語りつくそう～」

本展の総合監修を務める国立科学博物館の西海功先生や、楽しいイラストで本展を盛り上げる、ぬまがさワタリさんなどが登壇。鳥の魅力や鳥展の知られざる裏話を熱く語ります。

日時：4月18日（土）13:30～15:30（開場13:00）

場所：大阪市立自然史博物館 本館 講堂（YouTube同時配信も実施）

※YouTubeは6月14日（日）まで見逃し配信もあり

登壇者：西海功（国立科学博物館 動物研究部 脊椎動物研究グループ 研究主幹）、ぬまがさワタリ（イラストレーター・作家）、和田岳（大阪市立自然史博物館 主任学芸員）

定員：170名（講堂での聴講）

参加費：無料（博物館で聴講の場合は常設展入館料が必要）

※特別展「鳥」入場料で大阪市立自然史博物館常設展も入場可能（当日限り）

申込方法：当日先着順

観察会

■植物園案内・動物編「花にくる鳥」

サクラなどさまざまな木が開花する季節です。花にくる鳥を中心に観察します。

日時：3月28日（土）10:00～12:00

■植物園案内・動物編「はじめてのバードウォッチング」

春の都市公園ではカラスが巣をつくり、シジュウカラやメジロが囀り、鳥たちを観察するのに最適です。双眼鏡の使い方から、図鑑の選び方まで、はじめてのバードウォッチングをサポートします。

日時：4月25日（土）10:00～12:00

■植物園案内・動物編「公園で繁殖する鳥」

カワウの巣やヒナをのぞき、カラスの巣をさがし、シジュウカラやスズメなど小鳥の繁殖の様子をそっと観察します。

日時：5月23日（土）10:00～12:00

場所：大阪市立長居植物園

参加費：無料（植物園入園料が必要）※特別展「鳥」入場料で長居植物園も入場可能（当日限り）

申込方法：当日10:00に大阪市立自然史博物館玄関前ポーチにご集合ください。

■テーマ別自然観察会「河川の鳥のさえずり」

ヨシ原や草地が広がる河川敷には、公園や山とは違う鳥が暮らしています。鳥のさえずりを手がかりに、河川敷の鳥を探しましょう。

日時：5月17日（日）10:00～15:00頃

場所：大阪府高槻市淀川

■テーマ別自然観察会「山の鳥のさえずり」

初夏の山は、鳥のさえずりがいっぱい聞こえてきます。基本的な鳥のさえずりを覚えて、山の鳥をもっと楽しめるようになりましょう。

日時：5月31日（日）10:00～15:00頃

場所：大阪府四條畷市室池園地

■地域自然誌シリーズ「曽我川」

大和川の支流の曽我川の上流部の自然を観察します。

日時：6月7日（日）10:00～15:00頃

場所：奈良県御所市周辺

定員：30名（申込み多数の場合は抽選します）

対象：小学生以上（小学生は保護者同伴）

参加費：100円（小学生50円）

申込方法：事前申込。大阪市立自然史博物館ホームページのイベントページ(https://www2.omnh.jp/scripts/event.exe?_gl=1*1c5vhsw*_ga*MTkxMDUzMjcxNC4xNzU1NzY0MDI2*_ga_9Q1J6B3JP4*czE3NzA4Njk1MTgkbzIyJGcwJHQxNzcwODY5NTgwJGo2MCRsMCRoMA..)からお申し込みください。

日本野鳥の会大阪支部企画「はじめての鳥みたい（隊）！」

長居植物園でバードウォッチングをします。野鳥を観察することが初めての方、まだあまり経験のない方大歓迎です。

日時：3月25日（水）、4月1日（水）、5月20日（水）、6月6日（土）13:00～

場所：大阪市立長居植物園

参加費：無料（植物園入園料が必要）※特別展「鳥」入場料で長居植物園も入場可能（当日限り）

申込方法：当日13:00に大阪市立自然史博物館玄関ポーチにご集合ください。

実習

■室内実習「鳥の調査の勉強会」

鳥を調べてみたい調査初心者から、手持ちデータを論文にまとめたいベテランまで。鳥の調査研究を、野外観察と論文紹介、個別指導で学ぶ実習です。

日時：4月4日（土）10:00～

場所：大阪市立自然史博物館 本館

定員：20名（申込み多数の場合は抽選します）

対象：小学生以上（小学生は保護者同伴）

参加費：無料（常設展入館料が必要）

※特別展「鳥」入場料で大阪市立自然史博物館常設展も入場可能（当日限り）

申込方法：事前申込。大阪市立自然史博物館ホームページのイベントページ(https://www2.omnh.jp/scripts/event.exe?_gl=1*1c5vhsw*_ga*MTkxMDUzMjcxNC4xNzU1NzY0MDI2*_ga_9Q1J6B3JP4*czE3NzA4Njk1MTgkbzIyJGcwJHQxNzcwODY5NTgwJGo2MCRsMCRoMA..)からお申し込みください。

■野外実習「ため池で繁殖する鳥の調査」

ため池で繁殖する鳥の調査の仕方を練習します。身近な水辺の鳥の見分け方を知りたい方もご参加ください。

日時：4月26日（日）10:00～

場所：奈良市

定員：20名（申込み多数の場合は抽選します）

対象：小学生以上（小学生は保護者同伴）

参加費：100円（小学生50円）

申込方法：事前申込。大阪市立自然史博物館ホームページのイベントページ(https://www2.omnh.jp/scripts/event.exe?_gl=1*1c5vhsw*_ga*MTkxMDUzMjcxNC4xNzU1NzY0MDI2*_ga_9Q1J6B3JP4*czE3NzA4Njk1MTgkbzIyJGcwJHQxNzcwODY5NTgwJGo2MCRsMCRoMA..)からお申し込みください。

子どもワークショップ

「ハカセと鳥くらべっこ」

スズメ、フクロウ、ダチョウ、ハト、カモ…たくさんの鳥がいるね。大きいからだ、ながーいくちばし、するどいツメ…。鳥ハカセは、どんなところにちゅうくもして「なかまわけ」をしているの？ハカセといっしょに、鳥のくらべっこをしてみよう。

日時：4月11日（土）・12日（日）、5月9日（土）・10日（日）11：00～/13：30～/15：00～（1回約40分）

場所：大阪市立自然史博物館 本館

定員：各回10名

対象：どなたでも（小学生未満は保護者同伴）

参加費：無料（常設展入館料が必要）

受付：各回10分前から受付

※終了時間は、お子さまの制作されるペースによって変わります。

※高校生以上の方がお子様の付き添いでご参加の場合は、別途常設展の入館料が必要です。

開催概要

- 名称：特別展「鳥～ゲノム解析が解き明かす新しい鳥類の系統～」- 会期：2026年3月14日（土）～6月14日（日）※開幕日前日（3月13日）に内覧会（プレス向けおよび一般向け）を実施- 休館日：月曜日・5月7日（木）ただし3月30日（月）・5月4日（月・祝）は開館- 開館時間：午前９時30分～午後５時※入館は閉館の30分前まで- 会場：大阪市立自然史博物館 ネイチャーホール（花と緑と自然の情報センター２階）〒546-0034 大阪市東住吉区長居公園1-23- 主催：大阪市立自然史博物館、日本経済新聞社、テレビ大阪- 特別協力：国立科学博物館- 後援：日本鳥学会、日本鳥類保護連盟、日本野鳥の会、山階鳥類研究所、大阪府教育委員会、大阪市教育委員会、堺市教育委員会- 協力：我孫子市 鳥の博物館、群馬県立自然史博物館、信州大学、帝京大学、姫路科学館、兵庫県立 人と自然の博物館、弘前大学、天王寺動物園、ミマキエンジニアリング、日経サイエンス、日経ナショナル ジオグラフィック- 入場料：・当日券 大人1,800円、高大生1,500円、小中生700円・前売券・団体券 大人1,600円、高大生1,300円、小中生500円（いずれも税込）・その他、企画チケットもあり※未就学児は入場無料。※高大生は要学生証。※上記特別展入場料で、大阪市立自然史博物館常設展も入場可能（当日限り）※障がい者手帳等をお持ちの方（介護者1名含む）は無料（要証明書）※団体料金は20名以上- 公式サイト：https://toriten.exhn.jp/- お問い合わせ：大阪市総合コールセンター（なにわコール）06-4301-7285 受付時間／8：00～21：00（年中無休）