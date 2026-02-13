ラヴア、「100万ドル輸出の塔」を受賞

Won & Co Inc.

パフュームド・ヴィーガンライフスタイルブランド「ラヴア（LAVOIR）」を展開するワンアンドコー(WON&CO)は、2025年の「韓国貿易の日」記念式典において「100万ドル輸出の塔」を受賞した。

あわせて韓国産業通商資源部長官表彰も同時に受賞し、ラヴアがこの1年間に示した輸出競争力とグローバル成長の可能性が公式に認められた。

ラヴアは、繊細な調香と感覚的なデザインを軸に、日常における香りの価値を提案するパフュームド・ヴィーガンライフスタイルブランドとして、グローバル市場での存在感を着実に拡大している。

「輸出の塔」は、韓国貿易協会と韓国 産業通商資源部が共同で主催する公式表彰であり、ブランドの海外輸出実績を基に国家経済への貢献度を総合的に評価して授与される。ラヴアは、最短期間で意義ある輸出成果を記録した点が高く評価され、今回の受賞の栄誉に輝いた。

特に、ラヴアのシグネチャー製品であるパフュームド・ヴィーガン柔軟剤「プルメリア＆ガイアック」が、日本全国のコストコ全店舗に導入されたことでをきっかけで、2025年の輸出実績は大きな成果を収めた。本事例は、短期間で海外流通網の拡大と輸出成長を同時に実現した成功事例としても高く評価されている。



現在ラヴアは、日本のAmazonにおいて、主力製品であるランドリーカテゴリーを含む複数の商品が「Amazonおすすめ（Amazon’s Choice）」に選定されており、日本公式オンラインストアの開設を通じて、日本市場におけるブランドとの接点を継続的に拡大している。

さらに、2026年3月には日本全国のドン・キホーテにて主要7製品が同時展開されるする予定で、現地消費者がラヴア製品をより身近に、より手軽に購入できる機会が一層広がる見込みだ。