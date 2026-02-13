機能衣料クーリングウェア・ギアブランド【FREEZETECH】ブランド（ロゴ）リニューアルのお知らせ

株式会社リベルタ

“喜びを企画して世の中を面白くする”商品を流通させる株式会社リベルタ（本社：東京都渋谷区、東証スタンダード：4935）が展開する、機能衣料クーリングウェア・ギアブランド「FREEZETECH（フリーズテック）」のロゴをリニューアルすることをお知らせいたします。

FREEZETECH公式サイト：https://lidef.jp/freezetech/

■ブランドリニューアルの目的（背景・文脈）

FREEZETECHは、日本発の冷感テクノロジーを軸に、長年にわたり機能性と信頼性を追求してきました。単なる快適性にとどまらず、人の行動やパフォーマンスを前向きに変えるテクノロジーとして、その価値を積み重ねてきたブランドです。

今回のリブランディングは、これまでに培ってきた技術的資産や思想を改めて整理し、次の成長フェーズに向けてブランドの在り方を再定義する取り組みです。

プロダクトや展開領域、そしてグローバル市場へと広がっていく中で、FREEZETECHが何者で、何を大切にし、どこへ向かっていくのかを、より明確に伝える必要があり、今回のリニューアルに至りました。

■ロゴリニューアルについて（役割・意図）

新しいロゴには、水が氷へと変化する際の元素の動きから着想を得て、FREEZETECHならではの「フリーズする力」を視覚的に表現しています。

普遍性、構造性、そして拡張性を備えることで、今後のプロダクト展開やコミュニケーション、さらにはグローバル市場への展開においても、一貫したブランド体験を支える基盤となることを意図しています。

このロゴが、世界の多様な環境やライフスタイルの中でFREEZETECHの価値を発揮し続けるための、象徴的な存在になることを期待しています。

■ブランドタグラインと「ビジョン」「ミッション」の設定について

ロゴリニューアルに併せて、今回のリブランディングを象徴する重要な取り組みのひとつとして、タグラインの設定がされました。

単なる視覚的な刷新ではなく、「ENGINEERED TO COOL」（意訳：冷やすための設計思想）というFREEZETECHの思想を、国や文化、使用シーンを越えて直感的に伝えるための“共通言語”として再設計しています。

また、新たなタグラインの設定と併せ、フリーズテックにおける、ビジョンとミッションも制定しました。

A future where heat is no longer a barrier to human achievement.

ビジョン： ヒート（暑さ）が、人の可能性を妨げない未来へ。

Through proven technology, we give people the strength to rise above the heat.

ミッション： 確かな技術で、猛暑の中でも人々に立ち向かう力を与える。

日本発の技術を、国や文化を越えて通用するブランドとして届けていくために、ブランドの思想や表現をグローバルな視点で再構築しています。

今回のリニューアルを皮切りに2026年4月末頃、公式サイトの全面リニューアルを予定しております。

オンライン上においても、一貫したブランド体験を提供してまいります。

株式会社リベルタ 代表取締役 佐藤 透 コメント

代表取締役 佐藤 透

私たちは、暑さを超えていく

地球温暖化は、長年にわたり国際社会全体で議論され、各国・各企業が多大な努力を重ねてきたにもかかわらず、いまなお進行している深刻な課題です。

カーボンニュートラルの実現やCO2排出削減に向け、技術革新や制度整備が進められてきましたが、特定の先端技術や将来的な技術の進展にのみ解決を委ねられる問題ではありません。

私たちに求められているのは、「いつかの解決策」を待つことではなく、現実を直視したうえで、企業として果たすべき責任を一つひとつ具体的な行動に落とし込み、継続していくことだと考えています。

毎年、世界各地で猛暑により多くの尊い命が失われています。それでも、私たちは働くことを止めることはできません。スポーツを止めることもできません。そして、子どもたちから屋外で遊ぶ機会を奪うこともできません。

FREEZETECHは、日本発の冷感テクノロジーブランドとして、「暑さ」を「快適さ」へと転換することを軸に事業を展開しています。

私たちが目指しているのは、単に冷感ウェアやギアを提供することではありません。

過酷な暑熱環境のもとで働く現場作業者、限界に挑むアスリート、そして未来を担う子どもたち。

暑さと向き合いながら高いパフォーマンスを求められるすべての人々が、安全に、そして健やかに活動し続けられる環境を支えること。それこそが、私たちの提供したい価値です。

近年、日本のみならず世界各国で記録的な高温が観測され、極端な暑さが及ぼす影響は地球規模で顕在化しています。

だからこそ、FREEZETECHは進化を止めません。

進化し続ける素材技術、先端の冷感技術、そして人を思いやるデザインを通じて、私たちは暑さという課題に向き合い続けます。気温が過酷さが増す時代においても、人々が安心して選択できるブランドであり続けること。それが、私たちの揺るぎない考えです。

■株式会社リベルタについて

リベルタは、喜びを企画して世の中を面白くするセルフ販売時代の商品企画会社です。世界中に商品を流通させるマーケティングのプロフェッショナル企業として、喜びという刺激を世界中に届けていきます。

継続的に独自のヒット商品を生み出す仕組みを強みに、業界やジャンルにとらわれることなく様々な商品を企画する「ファブレスメーカー」として、開発は優れた専門製造メーカーと協同(委託)開発。また、価値ある埋もれた他企業商品（素材・技術含む）についても企画や価値を再編集するマーケティングパートナーとしてヒット商品へ導く事業を展開しています。また、企画した商品の販売に関しては、国内の大手小売チェーンや有力問屋との直接取引に加え、海外60か国以上への輸出実績を持つ、国内外に広がる販売ネットワークは、当社の競争優位性の一つです。

■会社概要

会社名 ：株式会社リベルタ

代表取締役：佐藤 透

設立日 ：1997年2月12日

本社所在地：東京都渋谷区桜丘町26-１ セルリアンタワー5階

事業内容 ：美容・日雑・機能衣料商品の企画販売、輸入腕時計日本総代理店業務、通信販売業務など

【株式会社リベルタ コーポレートサイト】https://liberta-j.co.jp/

https://prtimes.jp/a/?f=d52173-218-978325c43fb10736e4214234f3a69c35.pdf