『ホワイトショット SXS ブライトエクスペリエンスキット V』5月1日発売

株式会社ポーラ

株式会社ポーラ（本社：東京都品川区、代表取締役社長：小林 琢磨）は、ポーラの美白※4ブランド「ホワイトショット」より、紫外線が気になる季節に向けてホワイトショットの美白※5ラインナップを集結させたキット『ホワイトショット SXS ブライトエクスペリエンスキット V』＜\13,200（税抜\12,000）＞ を2026年5月1日より数量限定で発売いたします。

■キット概要

しつこいシミを防ぐ※6集中※7美容液「ホワイトショット SXS」の現品サイズをはじめ、2月1日発売の使うたび肌を整え、明るく※8透明感のある素肌を目指す化粧水「ホワイトショット クリアスキンローション」、シミを防ぎ美肌も目指す全顔※9美容液「ホワイトショット フェイシャルセラム」、美白※10・肌アレ※11・保湿ケアの多効能マスク「ホワイトショット マスクQXS」の４製品をセットしました。

■販売情報

全国のポーラ ビューティーディレクター、コスメ＆エステショップ「ポーラ ザ ビューティー」約400店舗、旗艦店「ポーラ ギンザ」・全国百貨店・専門店等ポーラコーナー108店舗を含む約2,500店、日本国内空港免税店コーナー11店舗 （2025年12月末時点）、ポーラ公式オンラインストア（https://www.pola.co.jp/ec/）にてお取り扱いします。海外では、香港・台湾・マカオ・タイランド・シンガポール・マレーシアの6の国と地域、韓国の免税店にて順次発売予定です。

■セット内容

・ホワイトショット SXS 【医薬部外品】（美容液）20g

＜販売名：WSエッセンスSXS＞

ポーラが承認を得た※12美白※13有効成分ルシノール(R)※14がシミの発生源※15に届き、しつこいシミを防ぐ。

気になる部分にピタッと密着する、濃厚※16集中美容液。

・ホワイトショット クリアスキンローション【医薬部外品】（化粧水）10mL（約7日分）

＜販売名：ポーラ WSクリアスキンローション＞

ポーラ開発美白※17有効成分「PCE-DP(R)※18」配合。メラニン排出＆減少の美白※19・肌アレを防ぐ。明るく透明感のある素肌を。

（有効成分PCE-DP(R)はターンオーバーを促進することでメラニンの排出を促し、肌内※20のメラニン量を減少させ、メラニンの蓄積を抑え、シミ・ソバカスを防ぐ。）

・ホワイトショット フェイシャルセラム【医薬部外品】（美容液）4.2mL（約10日分）

＜販売名：ポーラ WSフェイシャルセラム＞

美白※21有効成分ルシノール(R)・ビタミンC誘導体※22、肌アレを防ぐ有効成分グリチルリチン酸2Kの3つの有効成分を配合した全顔美容液。

シミを防ぎ、美白※23も美肌も目指す、みずみずしいテクスチャーのアイテム。

・ホワイトショット マスク QXS【医薬部外品】（シートマスク）18mL（1枚）

＜販売名：ポーラ WSシートマスクQXS＞

美白※24有効成分「PCEーDP(R)」と、肌アレを防ぐ有効成分「トラネキサム酸」を配合。美白※25・肌アレ・保湿ケアの多効能マスク。

2026年5月1日発売

ホワイトショット SXS ブライトエクスペリエンスキット V

\13,200（税抜\12,000）

数量限定（なくなり次第、終了）

※1：この先シミができてしまう不安

※2・4・5：メラニンの生成を抑え、シミ・ソバカスを防ぐ・メラニンの蓄積を抑え、シミ・ソバカスを防ぐ

※3・8：うるおいによる

※6・13・21・23：メラニンの生成を抑え、シミ・ソバカスを防ぐ

※7：気になる部分に集中して使いやすい剤型

※9：顔全体に使いやすいテクスチャーのこと

※10・17・19・24・25：メラニンの蓄積を抑え、シミ・ソバカスを防ぐ

※11：肌アレを防ぐ

※12：医薬部外品有効成分として

※14：4ーnーブチルレゾルシン

※15：メラノサイト

※16：感触のこと

※18：デクスパンテノールW

※20：表皮

※22：アスコルビン酸2ーグルコシド