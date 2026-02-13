テンプスタッフフォーラム、新CMがスタート！ “一緒なら、きっと見つかる。” シリーズを放映開始

パーソルテンプスタッフ株式会社

総合人材サービスで人材派遣・アウトソーシング事業を手掛けるテンプスタッフフォーラム株式会社（本社: 新潟県新潟市中央区、代表取締役社長: 苅部 雄一、以下テンプスタッフフォーラム）は、新CM“一緒なら、きっと見つかる。”シリーズのTV-CMを含む新たな広告キャンペーンを2026年2月13日（金）よりスタートします。なお放映は、北陸エリアを中心に全9県での展開となります。

■YouTube配信版 CM動画 https://youtu.be/KZNVr08_3Fc(https://youtu.be/KZNVr08_3Fc)

■概要・ストーリー

仕事の悩みをつぶやく女性の目の前に、突如現れたテンプスタッフフォーラムのコーディネーター「テンプさん」。そして、テンプさんの「一緒に参りましょう！」というかけ声とともに、突然走り出す二人。足元にはいつの間にか透明のリボンが結ばれ、まるで運動会の「二人三脚」。最初は、どこに連れていかれるのか分からず困惑する女性も、テンプさんという心強いパートナーを持ち、“一緒なら、きっと見つかる。”を合言葉に、笑顔で自分に合った仕事を探す前向きな姿を表現しています。

今回のCMは、ポップなイラストタッチで描くことにより、明るく前向きな印象のアニメーションに仕上げているところもポイントです。

■クリエイティブコンセプト

昨今、多様なはたらき方が浸透する中、特に地方では派遣というはたらき方に不安を感じる声が少なくありません。その一方で、ライフスタイルの変化により、「仕事もプライベートも譲れない」「派遣もいいけど、正社員も考えたい」「はたらくなら、地元が良い」といった、一人ひとりに合ったはたらき方を求める声が高まっています。

派遣は、それぞれのライフスタイルに合わせて柔軟に仕事を選ぶことができたり、派遣から正社員を目指したりすることも可能なはたらき方です。本CMには、担当コーディネーターが求職者に伴走支援をすることで、一人では不安なことを解消しながら、安心して希望を叶えるはたらき方を一緒に見つけていきたい、というテンプスタッフフォーラムの想いを込めています。

どれだけ時代が変化しても、ITやAI技術が進んでも、その中心には常に人がいます。テンプスタッフフォーラムは、企業と求職者の架け橋となり、企業と人の両者を輝かせたいと考えています。これからも、求職者、企業双方にとって信頼されるパートナーであり続けるために、人材サービスの地域密着型No.1企業を目指しながら、きめ細やかなサービスを提供していきます。



■イラストレーター秋吉氏の起用理由について、制作チームのコメント

「ポップな世界観をしっかりと表現できる高い技術力と実績をお持ちのイラストレーターであることから、秋吉氏にお願いしました。求職者3人の設定に合わせて、ヘアスタイル、服装の描き方にもこだわり、CMを見た方が自分事化しやすく、リアル感のあるアニメーションを目指しました。」



■役員コメント

テンプスタッフフォーラム株式会社

代表取締役 廣田 会香

今回のCMでは、テンプスタッフフォーラムが地域密着型のサービスであることをアニメーションで表現しました。一人ひとりの暮らしに寄り添い、地元ではたらく方に親しんでいただきたいと思っております。また、それぞれの生活や価値観に合わせて、はたらき方も柔軟に考えることができるというメッセージをお伝えしています。今後も、求職者のみなさまの伴走者として信頼いただき、安心してお仕事を継続いただけるようサポートしてまいります。

■広告キャンペーン概要

タイトル：『一緒なら、きっと見つかる。』一緒なら 仕事もプライベートも篇、『一緒なら、きっと見つかる。』一緒なら 派遣も正社員も篇、『一緒なら、きっと見つかる。』一緒なら 地元ではたらく篇



＜TV-CM＞

放映開始日：2月13日（金）

放映エリア：新潟県、富山県、石川県、福井県、鳥取県、島根県、愛媛県、高知県、沖縄県

＜WEB 他＞

配信開始日：2月13日（金）

媒体：YouTube、TVer、Instagram 他

■スタッフリスト

[表: https://prtimes.jp/data/corp/71141/table/442_1_dfb78f9b7f0d7896b25066d6265258f8.jpg?v=202602130251 ]

■テンプスタッフフォーラム株式会社について＜ https://corp.tempstaff-forum.co.jp/ ＞

テンプスタッフフォーラム株式会社は、新潟に本社を置き、北陸・山陰・四国・沖縄エリアにおいて、人材派遣、紹介予定派遣、アウトソーシングなどの総合人材サービスを提供しています。1988年の設立以来、社員一人ひとりの成長と積極的な発想・行動により、企業と人との「幸せな出会い」を創出し続け、人材サービスの地域密着型No.1企業を目指しています。