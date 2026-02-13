株式会社グッドワークスが、茨城県高等学校教育研究会情報部会で「教育者が生徒と向き合う時間を取り戻すための生成AI活用研修」を実施！

株式会社グッドワークス

「最前線で、デジタル社会を進化させ続ける」というビジョンのもとIT業界を牽引する株式会社グッドワークス（本社：東京都千代田区、代表取締役：須合 憂）は、2026年1月27日(火)、茨城県高等学校教育研究会情報部会にて「生成AI活用研修」を実施しました。

茨城県高等学校教育研究会情報部会での「生成AI活用研修」の様子

研修実施の背景と目的

現在、教育現場においても生成AIの活用が急務となっています。そのような環境下において、本研修は生成AIを使いこなす「スキルの習得」ではなく、生成AIを活用することで、「教育者が本当に向き合うべきものに向き合う時間をどう取り戻すか」をテーマに企画されました。尚、本研修は元々は他の部会向けに企画・実施されたものでしたが、そこで高い評価を得たことをきっかけとして、情報科の教員の方々が所属されている、茨城県高等学校教育研究会情報部会での研修実施が実現しました。

研修で共有した「AI活用の3つの視点」と研修の構成

本研修ではまず、生成AIを教育に活用するため、「3つの視点」を共有しました。1つ目は「業務を代替する道具」としての視点です。文章の下書きや資料整理、情報の要約など人がやらなくてもよい作業をAIに任せることで、教育者は本来向き合うべき仕事に時間を使うことができるようになります。2つ目は「楽をするための道具」としての視点です。AIを使って楽をすることは、決して手を抜くことではなく、AIの活用は生徒と話す時間や、一人ひとりの生徒と向き合うための時間を確保することに繋がります。3つ目は、「AIをどう使わせるか」を考えること自体が、これからの教育者の役割である、という視点です。禁止か自由使用かという二択ではなく、制限のある環境下でどう判断するかにこそ、教育的価値があります。また、本研修は前半の「座学パート」と、実際に手を動かす後半の「演習パート」の2部構成で行われました。座学パートでは、 AI時代の教育者の役割や、Google NotebookLMの特徴、AIのハルシネーションや情報モラルについて学習した後、プロンプトを「命令」ではなく「対話」と捉える考え方を共有。演習パートでは NotebookLMを、実際に資料の要点整理や授業準備の下書き作成など、具体的な校務効率化のためにどのように活用するかのイメージ構築を行いました。

研修参加者の反応や研修参加者からの声

研修中、「AIに相談する前に、先生に相談したいと思われる存在でありたい」という講師の言葉に、多くの参加者が深く頷く場面がありました 。質疑応答では、「AIエンジニアを育てるための制限のあり方」や「生徒への利用制限の範囲」など、教育の本質に迫る議論が活発に行われました 。また、研修終了後の参加者アンケートでは、9割を超える方から「講師の説明やワークの手順がわかりやすかった」との評価を得ると共に、研修終了後には、「考えるきっかけになった」など、満足度の高い声を多数いただきました 。

今後の取り組みについて

今後も株式会社グッドワークスは「生成AI活用研修」をはじめとして、教育機関で働く方々向けに、日々の教育現場で役立つ、様々な情報やサービスを提供してまいります。

会社概要

会社名：株式会社グッドワークス

代表取締役：須合 憂

本社：東京都千代田区神田佐久間町1-11 産報佐久間ビル2F

URL：https://www.good-works.co.jp/