「ほぼ日マンガ部」、はじまります。

株式会社ほぼ日による「ほぼ日マンガ部」がはじまります。「ほぼ日マンガ部」がつくっていくのは、いわゆる「マンガ」だけではありません。「マンガ」の可能性を開拓し、「マンガ」の発想でじぶんたちを飛躍させ、「マンガ」の力を信じるいろんな人たちと一緒に、いまの「マンガ」の世界にはまだない「新しい夢」を、この場所から生み出していきたいと思っています。

「ほぼ日マンガ部」がいま「マンガ」に抱いている、野望、希望、そして夢。「ほぼ日マンガ部」が考えていることをみなさんにもっとお伝えしたいと思い、じぶんたちの「夢」を思いきり語り合えると感じた３名の方をお招きして「大説明会」を３月１日（日）に開催します。

お迎えするのは、漫画家キューライスさん、CHOCOLATE Inc.栗林和明さん、Netflix坂本和隆さん、ホストを務めるのはマンガ部部長の糸井重里です。「ほぼ日マンガ部」がなんとなく気になる方も、「マンガ部員採用募集」にご興味がある方も、「マンガの可能性」について一緒に考えたい方も。ぜひご参加ください。参加受付は、本日よりはじまります。

ほぼ日マンガ部についてくわしくはこちら https://www.1101.com/mangabu/index.html(https://www.1101.com/mangabu/index.html)

●「ほぼ日マンガ部」とは？（糸井重里より）

「ほぼ日マンガ部とはなんぞや?」

マンガはどこから来たのか。

マンガとは何者か。

マンガはどこへ行くのか。

マンガは可能性そのものであるし、

マンガはひょっとしたら世界そのものだ。

「ほぼ日マンガ部」が誕生した。

ぼくらはこれを、詳細な計画書でも、

成功予測のデータでもなく、

人の集まり（チーム）からつくっていく。

人間を、部員を募集するところから、はじめる。

新しく加わったなかまが（あなただ）、

なにがしたいのか、なにが得意かによって、

「ほぼ日マンガ部」はさらに変化し、

生きもののように動き出していくだろう。

「ほぼ日マンガ部」は、

世の中をおもしろくする。

人のよろこぶことを、生み出せる場だ。

つまり、仕事を創り出す事業部である。

ゴキゲンに「暗中模索」の旅にでよう。

やさしく、つよく、おもしろくの「ほぼ日」が、

ここから、さらにおもしろいことになる。

1998年「ほぼ日」をはじめたときも、

こんな感じだったなぁと思う。

「ほぼ日マンガ部」に、ぼくはわくわくしている。

ここに「希望」を感じて集う

老若男女を待っています。

ほぼ日マンガ部 糸井重里

●「ほぼ日マンガ部」のポスターは美術家の横尾忠則さんが描き下ろしてくださいました。

美術家、画家、グラフィックデザイナーとして活躍され、ほぼ日にも何度もご登場いただいている横尾忠則さんが、ほぼ日マンガ部のはじまりにポスターを描き下ろしてくださいました。

「定義を細かく組み立てていくんじゃなくて、『チームをつくる』とか、『目印の旗を立てる』とか、そういう『動き（胎動）』からはじめたかったんです。と考えると、あえてマンガ界の外側にいる横尾忠則さんがポスターを描いてくれたら、『わからなさも、魅力も』最初から生みだせちゃうぞ、と。（中略）横尾さんは、いつでもぼくらが思っても見なかったような表現をしてくるから、そこから行ける「道（可能性）」ががっと増えるんです。じぶんたちで考えていたら、絶対に行けないような場所に連れて行ってもらえるんです。」（糸井重里）

●「ほぼ日マンガ部 大説明会」を開催します。参加受付は本日２月13日（金）から。

「ほぼ日マンガ部」について直接伝える機会を持てたらと考え、「ほぼ日マンガ部 大説明会」を開催することにしました。会場は東京・上野の東京国立博物館内にある平成館大講堂です。マンガのルーツでもある浮世絵などの常設展示もあり、「ほぼ日マンガ部」のポスターを描いてくださった横尾忠則さんが東京国立博物館に「寒山拾得」シリーズを寄贈されるなど、「ほぼ日マンガ部」としてご縁を感じてしまううれしい場所での開催です。「ほぼ日マンガ部」の活動や仕事についてもっとイメージをひろげていただけるよう、ゲストと糸井重里とのトークセッションなどの企画やマンガ部員に直接質問できる機会もご用意しています。

日時：3/1（日）13:00～16:00（12:30開場）

会場：東京都台東区上野公園１３-９ 東京国立博物館内・平成館大講堂

参加費：無料

※参加のお申込みは「ほぼ日マンガ部」のページにて本日２月13日（金）より https://www.1101.com/n/s/mangabu_daisetsumeikai/index.html(https://www.1101.com/n/s/mangabu_daisetsumeikai/index.html) にて、先着順で受付をします。応募者が定員に達した場合は受付を終了いたします。

※お申込みは18歳以上の方を対象としております。予めご了承ください。

内容：・キューライスさん×糸井重里 トークセッション

映像制作会社に勤めながらSNSでマンガやイラストを発信し、現在はフリーランスのクリエイターとして数々の作品やキャラクターを生み出しているキューライスさん。ほぼ日のアースボール公式キャラ「ちきゅうちゃん」を一緒につくったこともある糸井重里とのトークセッションです。

・CHOCOLATE Inc.栗林和明さん×Netflix坂本和隆さん×糸井重里 トークセッション

アニメや映画などの映像作品をはじめ、展示企画や商品開発など、ジャンルの垣根を超えて「たのしみ」を生み出すCHOCOLATE栗林和明さん、Netflix日本コンテンツ部門のトップとして数々の作品を世界的ヒットに導いてきた坂本和隆さんをお招きして、トークセッションをお届けします。

・「ほぼ日マンガ部」についてご説明

「マンガ部」と聞くと読みものやコンテンツとしてのマンガを描いたり編集したりする仕事やチームをイメージされる方も多いと思います。「ほぼ日マンガ部」ではそのイメージにとらわれず、マンガの持つ可能性や広がりを活かした事業や活動を行っていきたいと考えています。「ほぼ日マンガ部」がどのようなことを考えていてどんな人を迎えたいと考えているか、ほぼ日マンガ部のメンバーより、ご説明をします。（本パートへの参加は必須ではありません）

※トークイベントの内容は後日動画で配信予定です。当日は配慮して撮影を行いますが、うつりこむ可能性があります。予めご了承ください。