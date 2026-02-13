モンスターボックス世界記録保持者・平野泰新の緊急参戦決定！棚橋弘至、ハシヤスメ・アツコらが次世代の“筋肉プリンスNo.1”を決める新企画「推し筋」。公開収録イベント観覧チケット好評発売中！

株式会社CBCテレビ

(C)CBCテレビ

CBCテレビで2026年3月14日(土)深夜に放送する「推し筋 ～筋肉プリンスNO.1決定戦～」。筋肉(カラダ)自慢の精鋭たちが、鍛え上げられた“肉体美”や“精神力”、そして“内面的な魅力”を用いてオリジナル種目で競いながら、次世代スター“筋肉プリンス No.1”を目指すエンタメバラエティ番組です。

最終選考会の様子を観覧いただける公開収録イベントは、2月21日(土)にCBCホールで開催！さらに収録後には、来場者限定で出場者(吉川太郎・しんたろー・辻村晃慶)とのフォト撮影会も実施予定です。

※フォト撮影会：有料。希望者のみ。詳細は公式HPや公式SNSで順次発表しますのでご確認ください。

見届け人の棚橋弘至、ハシヤスメ・アツコらとともに、熱気高まる会場で出場者たちの勇姿を見届けませんか？！

見届け人｜棚橋弘至 (C)︎新日本プロレス見届け人｜ハシヤスメ・アツコ招待出場者｜吉川太郎招待出場者｜しんたろー招待出場者｜辻村晃慶

そして！新たな招待出場者として、アイドルグループMAG!C☆PRINCEのリーダー・平野泰新の緊急参戦が決定しました！圧倒的な跳躍力を誇るモンスターボックスの世界記録保持者で、数々のスポーツ番組にも出演してきた超実力派。「推し筋」のステージで、どんなパフォーマンスを魅せるのか！？

招待枠の計4人に一般募集によって選ばれた出場者たちが加わり、“筋肉プリンス No.1”の座を争います！

招待出場者｜平野泰新（MAG!C☆PRINCE）

招待出場者・平野泰新（MAG!C☆PRINCE）からのメッセージ

「急遽ではありますが、お話を頂き少しでも盛り上げることが出来るならと参加させて頂きます！

やるからには真剣に向き合って楽しみたいと思います！」

■平野泰新（MAG!C☆PRINCE）

アイドルグループMAG!C☆PRINCEのリーダー。青森山田高校時代は新体操部のキャプテンとして高校総体優勝。モンスターボックス23段（3m06cm）の世界記録を保持しており、MUSCLE CIRCUSやTBS最強スポーツ男子頂上決戦、オールスター体育祭で活躍中。

「推し筋 ～筋肉プリンスNO.1決定戦～」

▼OA情報

放送日時： 2026年3月14日(土)深夜1:28～1:58

出 演：見届け人 棚橋弘至 ハシヤスメ・アツコ

招待出場者 吉川太郎 しんたろー 辻村晃慶 平野泰新（MAG!C☆PRINCE）

一般出場者 2名を予定

進行 永岡歩(CBCアナウンサー)

アシスタント 瀧川幸樹(CBCアナウンサー)

放送形態：CBCテレビローカルエリア（愛知・岐阜・三重）での地上波放送＋TVerなどでの配信

内 容：最終選考会当日の様子と、その裏側をお届けします。

公式HP：https://hicbc.com/tv/oshikinpuri/

公式X：@cbc_oshikinpuri [URL] https://x.com/cbc_oshikinpuri

公式Instagram：@cbc_oshikinpuri [URL] https://www.instagram.com/cbc_oshikinpuri/

※状況により放送日時等は変更になる場合がございます。

▼公開収録イベント(最終選考会) 概要

開催日：2026年2月21日(土)

時間：14:00 収録開始 (13:00 開場)

場所：CBCホール (愛知県名古屋市中区新栄1-2-8)

問い合わせ：CBCテレビ IPプロデュース部 090-1561-8605

※平日の11:00～17:00にて対応可。それ以外の時間帯や土日祝日は対応できませんのでご了承ください。

なお、公開収録イベント終了後には出場者(吉川太郎・しんたろー・辻村晃慶)とのフォト撮影会を実施予定です。

対象：公開収録イベントご来場者のうち、フォト撮影会への参加をご希望される方

料金：1枚1,000円(税込) ※現金のみご対応。番組ロゴ入りグッズ付。

※詳細は公式HPや公式SNSで順次発表します。内容は変更となる可能性がございます。

入場チケットのお求めはこちら

料金：2,500円(税込)

※全席指定。チケット１枚につき別途、発券手数料(165円)・システム利用料(330円)が必要です。

販売場所：CBCチケットセンター

URL：https://www.tickets.funity.jp/cbc/events/view/9916

【注意事項】

・予定枚数に到達次第、販売終了となります。

・未就学児は入場できません。

・当日は、テレビ収録を行います。収録した映像や写真は、CBCテレビ（CBCテレビが指定する第三者を含む）による国内外での放送や配信などその他あらゆる媒体に利用させていただく可能性がございます。

・出演者は変更になる可能性がございます。

・天候や災害などの理由で収録や放送は急遽中止になる場合がございます。

・収録中は着席でのご観覧をお願いします。

・お客様による録音、録画、撮影は禁止とさせて頂きます。

・ご入金後のキャンセル・変更・払い戻しは一切できません。

・営利目的のチケットの転売は、いかなる場合でも固くお断りします。

・チケット購入ページ(CBCチケットセンター)に記載されている注意事項もよくお読みください。

・会場へのアクセスには公共の交通機関をご利用いただきますようお願い致します。

・以上の項目を遵守して頂けない場合、またはスタッフの指示に従って頂けない場合は、収録の中止、またはお客様に退席して頂く場合がございます。