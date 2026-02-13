フリュー、ホロライブプロダクション所属VTuber・星街すいせいさんのソロライブイベントに協賛決定！

フリュー株式会社

フリュー株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：榎本雅仁、以下フリュー）は、カバー株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：谷郷元昭、以下カバー）が主催するライブイベント「Hoshimachi Suisei Live “SuperNova: REBOOT”」（2月21日開催）に協賛することを決定いたしました。1月17日・18日にスポンサーとして参加した「hololive 3rd Generation Live #きゅるるん大作戦 ～最強アイドル、推すしかないでしょ～」に続き、ホロライブのイベントを盛り上げてまいります。

ホロライブプロダクション所属VTuber・星街すいせいさんのソロライブ「Hoshimachi Suisei Live “SuperNova: REBOOT”」の開催をお祝いし、フリューでは星街すいせいさんをモチーフにしたフラワーパネルを会場内に展示します。2月中旬より順次全国のアミューズメント施設に登場するクレーンゲーム景品（プライズ）をあしらった特別な装飾で、来場記念の写真撮影をお楽しみいただくことも可能です。さらに、会場内で放映する映像や配布するフライヤーでは、星街すいせいさんの最新のフリュープライズ情報を公開。2026年も「ホロライブプロダクション」の様々なプライズをファンの方へお届けしてまいります。

＜フリュープライズ商品概要＞

[アーティスト名] 星街すいせい

[店舗] 全国のアミューズメント施設 ※一部、お取り扱いの無い店舗もございます。

[展開アイテム] 2月：星街すいせい パペットぬいぐるみ２.

寝そべりミニマスコットー星街すいせいー

寝そべりBIGぬいぐるみー星街すいせいー

大判マウスパッドー星街すいせいー

＜「Hoshimachi Suisei Live “SuperNova: REBOOT”」イベント概要＞

[開催日] 2026年2月21日（土） 開場16:30／開演18:00

[会場] Kアリーナ横浜（神奈川県横浜市西区みなとみらい6丁目2－14）

[出演者] 星街すいせい

[公式サイト] https://supernova.hololivepro.com/

＜『ホロライブプロダクション』とは＞

「ホロライブプロダクション」は、ライブ配信、音楽、イベントを通じて交流ができる世界最大級のバーチャルタレント事務所です。 女性VTuberグループ「ホロライブ」、男性VTuberグループ「ホロスターズ」はYouTube総登録者数は8,000万人を超え、全世界に向けて「YouTube」などで動画配信プラットフォームを中心に活動しています。

≪各種公式リンク≫

ホロライブプロダクション公式サイト：https://hololivepro.com/

ホロライブプロダクション公式X：https://twitter.com/hololivetv

ホロライブプロダクション イベント公式X：https://twitter.com/hololive_event

ホロライブプロダクション公式ショップ：https://shop.hololivepro.com/

