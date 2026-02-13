ダイナテック、『DYNA IBE』で付帯サービスの予約・手配システム「talkappi ORDER」との連携を開始

バリューコマース株式会社

宿泊予約システム『DYNA IBE（ダイナ アイビーイー）』を提供するバリューコマース株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長 最高経営責任者：香川 仁）は、株式株式会社アクティバリューズ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：陳 適）が提供する付帯サービスの予約・手配システム

『talkappi ORDER（トーカッピ オーダー）』との連携を開始いたしました。

宿泊予約から滞在中の食事・体験・各種サービスの予約までを一気通貫で提供することで、宿泊施設の自社予約強化、業務効率化、付帯収益向上を同時に実現します。

■連携によって実現できること：宿泊予約完了後に、付帯サービスをそのまま販売

『DYNA IBE』が、付帯サービス予約・手配システム『talkappi ORDER』と連携することで、宿泊予約完了画面上に付帯サービス予約ボタンを表示します。これにより、利用するサービスおよびその利用日時を、宿泊予約時点であらかじめ確定することが可能になります。

ゲストは、滞在中の食事やアクティビティ・体験、館内サービス、送迎、イベントなどを、宿泊予約と同じ流れでスムーズに予約できます。

宿泊施設にとっては、宿泊プランと滞在中の付帯サービスをセットで案内・販売できるようになり、客単価向上が期待できます。また、食事の利用場所や利用時間を事前に確定できることで、チェックイン時の案内対応が不要となり、チェックイン業務にかかる時間を短縮できます。これにより、繁忙時間帯の混雑緩和や、ゲスト満足度の向上にも貢献します。

さらに、宿泊予約情報がそのまま付帯サービスの利用者情報として反映されるため、ゲストの入力負担を軽減するとともに、施設側での情報確認や照合作業も不要となります。

【課題：宿泊予約時にレストラン予約ができない】

これまで『DYNA IBE』上では、時間帯を含めたレストランの在庫まではリアルタイムに管理できず、宿泊予約の導線上でレストラン予約を受け付けられませんでした。周辺に飲食店が少ない立地の場合、宿泊者は食事の予約が取れないと滞在中に困ってしまうという状況がありました。

【解決：宿泊予約の流れでレストラン予約まで完結】

本連携により、宿泊予約の流れでレストラン予約まで行うことができるようになりました。さらに宿泊予約後でも、マイページからのリンク経由でレストラン予約が可能となり、宿泊者が事前に夕食の予約をとりやすい環境を実現しました。

＜主な利用シーン＞

・貸切風呂の予約受付

・送迎バスの予約管理

・記念日オプション（ケーキ・花束など）の事前手配

・アクティビティ・体験の予約

・ディナーショーなどイベントの参加申込

・おせち料理やクリスマスケーキなどの予約販売

・レストランの予約（会場、コース・料理、時間の指定）

・ホテルグッズ・地域特産品などのオンライン販売 など

【今後の展望】

今回の連携により、予約から付帯サービス手配までをシームレスにつなぐことで、宿泊施設の業務DXを加速させ、運営負荷の軽減と収益機会の創出を実現します。

ダイナテックは今後も自社プロダクトの継続的な機能強化に加え、宿泊業界をはじめとする多様な企業との連携を通じて、サービスの提供価値を拡大しながら、宿泊施設の持続的な利益最大化に貢献してまいります。

■「talkappi ORDER」について

ホテル・旅館を中心に導入が進む、付帯サービスの手配・予約システムです。商品ごとの在庫数や日付・時間帯に応じた在庫管理、クレジットカードやAmazon Payによるオンライン決済、予約の変更・キャンセルへの自動対応、多言語での予約受付、メール連絡の記録・管理、AIで返信文作成、送料設定など、さまざまな場面に活用できる便利な機能を備えています。現在、全国500以上の宿泊施設・観光施設（※1）で利用されていて、ゲストの体験価値を高めながら、施設の新たな収益機会を創出します。

▶詳細はこちら：https://talkappi.com/order

※1：2026年1月時点 予約システム累計導入数

■導入事例：ベネッセハウス様

2026年2月2日より、ベネッセハウス様にて本連携機能の利用が開始されました。現在は、ゲストが宿泊プラン予約後、その予約完了画面から滞在中の夕食予約を行う用途で活用されています。夕食の利用レストランや利用予定日時を事前に確定できるため、チェックイン時の案内が不要となり、現場オペレーションがよりスムーズになります。これにより、滞在中の問い合わせ削減や、食事提供数の事前把握による運営効率の向上が期待されています。

▶ベネッセハウス様 公式サイト： https://benesse-artsite.jp/stay

瀬戸内海の豊かな自然と安藤忠雄氏設計の建築、そして現代アートが融合した「美術館に泊まる」という、ここでしか体験できない特別な時間と空間を提供する直島のホテル

宿泊予約システム『DYNA IBE（ダイナ アイビーイー）』について

導入実績累計8,300施設（※2）を誇る宿泊予約システムの当社最新モデルです。（初期費用0円／月額7,500円～）

自社HPプランをGoogle ホテル広告やYahoo!検索に自動で掲載できる「メタサーチ連携」に加え、日本最大級のアフィリエイトネットワークを誇るバリューコマースのノウハウを組み合わせたソリューションで、宿泊施設の自社集客強化に貢献します。

また、最短2ステップで予約できるシンプルな操作性と予約を後押しする多彩な機能により、自社サイトの予約完了率向上を支援。会員向けポイント・クーポンの活用により、自社リピーターの獲得も期待できます。

https://www.dyn.co.jp/service/ibe/

※2：2025年8月時点 予約システム累計導入数

バリューコマース株式会社について

バリューコマースは、ECサイトの「集客」と「販売促進」を支えるトータルソリューションを提供し、コマース事業者の収益最大化を支援します。2025年4月、宿泊施設向けソリューションを提供するダイナテック株式会社を吸収合併し、トラベルテック事業の「DYNATECH（ダイナテック）」としてブランドを刷新。バリューコマースが強みとするマーケティングノウハウに加え、AIやWeb3などの技術開発力を融合させることで、イノベーションを加速し、No.1トラベルテックの実現を目指します。

これからも宿泊業界の皆さまの課題に向き合い、集客力の向上と収益最大化をともに実現するパートナーであり続けます。

https://www.valuecommerce.co.jp/

＜サービスに関するお問い合わせ先＞

バリューコマース株式会社 トラベルテックMS本部

TEL ： 050-1741-9900

お問い合わせフォーム：https://www.dyn.co.jp/mail/