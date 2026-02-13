世界中のインポートドレスを取り扱うウエディングドレスサロン 「DESTINY Line」公式サイトリニューアル公開

株式会社ベスト-アニバーサリー

株式会社ベスト-アニバーサリー（代表取締役社長 塚田 健斗：東京都港区海岸）が運営する、世界中の最新トレンドドレスを厳選してお届けするウエディングドレスサロン「DESTINY Line （デスティニーライン）」は、2026年2月からブランド公式サイトをリニューアルいたしました。

■H.P : https://www.best-anniversary.co.jp/destinyline/

多様化する花嫁さまのニーズに応え、「運命の1着に出逢える」のコンセプトのもと、国内初上陸ブランドを含む世界中の「インポートドレス」から、独自に開発した「オリジナルドレス」まで、ラグジュアリーホテルや邸宅、ガーデンウエディング、大聖堂などあらゆるステージにマッチするコレクションをご用意しております。約8,000着の膨大なコレクションの中から、リアルタイムの閲覧データに基づいた「ドレスランキング」や、トレンドキーワードの絞り込みを実装。「ドレス迷子」という言葉が一般化する昨今、SNS感覚で直感的に、かつ確実に“運命の一着”に出会えるプラットフォームへと進化を遂げました。

また、全国12拠点のドレスサロンのネットワークにより「体験のDX化」を推進し、ネットでご覧になったドレスをお近くの店舗で試着できるオンラインとオフラインの融合の便利さを実現。世界最高峰のブランドを「WEBで選んで店舗で試着」、実際に体験できるスムーズな動線を提供いたします。

DESTINY Line について

数えきれないほどの花嫁さまと向き合い、夢やお悩みに寄り添って。その経験こそが私たちの揺るぎない力です。袖を通した瞬間に1着のドレスはただの衣装ではなく未来を照らす光となります。私たちはすべての花嫁さまの夢に寄り添い、あなたの「運命の1着」との出逢いを叶えます。

トップスタイリストが手掛けるオリジナルドレスやパリ、ミラノ、ロンドン、そしてN.Y.など、

世界中のファッション発信地で厳選したラグジュアリーブランドドレスを日本で最も多彩に取り扱うドレスサロン、それがDESTINY Lineです。

象徴されるブランドドレスは花嫁の人生を鮮やかに映しだし、これから先の「運命のパートナー」となる一翼も。確かな審美眼とホスピタリティを備えるスタイリストたちがあなたの特別なひとときをサポートします。

SHOP INFORMATION

DESTINY Line 表参道グランドサロン

東京都渋谷区神宮前4-26-18 原宿ピアザビル2F・3F (総合受付：3F)

TEL. 03-5414-8833



DESTINY Line 仙台店

宮城県仙台市太白区八木山香澄町24-1 アートグレイスフォレスト迎賓館内

TEL.022-305-1786

DESTINY Line 東京ベイ店

東京都港区海岸1-16-1 ニューピア竹芝サウスタワー4F

TEL.03-6703-6188

DESTINY Line 大宮店

埼玉県さいたま市北区植竹町1-816-7（大宮璃宮内）

TEL.048-662-5581

DESTINY Line 新浦安店

千葉県浦安市明海5-8-2（アートグレイス・ウエディングコースト内）

TEL.047-316-3488

DESTINY Line 横浜店

神奈川県横浜市中区桜木町1-1-8 日石横浜ビル1F

TEL.045-227-8844

DESTINY Line 名古屋店

愛知県名古屋市中村区平池町4-60-7 ストリングスホテル名古屋2F

TEL.052-589-0558

DESTINY Line 梅田店

大阪府大阪市北区堂島1-6-20 堂島アバンザ 1F

TEL.06-4797-8511

DESTINY Line 大阪ベイ店

大阪府大阪市住之江区南港北1-13-11 グランドプリンスホテル大阪ベイ内B1F

TEL.06-4400-7082

DESTINY Line 京都店

京都府京都市中京区東洞院通蛸薬師下ル元竹田町643 BINO東洞院 3F

TEL.075-222-7638

DESTINY Line 広島店

広島県広島市中区八丁堀5-7 広島KSビル１F

TEL.082-502-1495

DESTINY Line 博多店

福岡県福岡市博多区博多駅前3-26-23 太陽生命博多ビル1階

TEL.092-284-8831

公式H.P :https://destinyline.jp公式Instagram :https://www.instagram.com/destinyline_dress/?hl=ja