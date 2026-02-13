好評のロングセラーをカラー版として改訂した『イラストでわかる建築設備オールカラー』が2月18日発売！

株式会社ナツメ社

実用書や料理書、教養書を発行する出版社、株式会社ナツメ社（東京都千代田区、代表取締役：田村正隆）は、『イラストでわかる建築設備オールカラー』（https://amzn.asia/d/0c2WkT89）を2月18日に発売します。

■建築設備の役割と種類をわかりやすく図解！

建築設備には、給排水設備や衛生設備、空調設備、換気設備、電気設備、防犯設備などがあります。本書ではそれぞれの設備の種類と役割をていねいに解説しています。

■日々新しくなる建築設備

建築設備の概要を解説したページ

建築設備は生活のなかで、人にいちばん近いところにあります。そのため、より便利に、より快適になるように、つねに新しいものが開発されています。

■建築設備の基本を豊富なイラストで解説

給水設備を解説したページ

本書では、建築設備の技術を最新の情報にもとづいて、クオリティーの高いカラーイラストをたっぷり使って、オールカラーでていねいに解説しました。

■本書は次のような人のために作られています！

空調設備を解説したページ

建築や建築設備をはじめて学ぶ人。設備の設計、施工、保守にたずさわる人。建築設備の関連資格を受験する人。新築やリフォームを考えている人…などです。ぜひ本書を役立ててください。

【目次】

電気設備を解説したページ

第1章 建築設備とは

第2章 上下水道・浄化設備

第3章 給排水・衛生設備

第4章 空気調和設備

第5章 換気・排煙設備

第6章 電気設備

付 録

【著者紹介】

山田 信亮（やまだ のぶあき）

昭和44年、関東学院大学工学部建築設備工学科卒業。一級建築士、建築設備士、一級管工事施工管理技士、他。前(株)團紀彦建築設計事務所顧問。

打矢 荃二（うちや えいじ）

昭和44 年、関東学院大学工学部建築設備工学科卒業。建築設備士、一級管工事施工管理技士、他。現在、ユーチャンネル代表。

中村 守保（なかむら もりやす）

昭和31 年早稲田大学理工学部電気工学科卒業。東京科学大学、早稲田大学、千葉大学、工学院大学講師、文部省審議会、マル合教授、東北文化学園大学教授、顧問教授を歴任。技術士(電気・電子部門)他。電気設備学会設立者参事、建築設備技術者協会設立者・名誉会員、日本設備設計事務所協会設立者。(株)設備計画創設から会長を務める。

中村 滋宏（なかむら しげひろ）

平成4年日本大学理工学部土木工学科卒業。建築設備士、一級管工事施工管理技士。東京科学大学、早稲田大学非常勤講師、他。現在、(株)設備計画代表取締役社長。

菊地 至（きくち いたる）

平成14 年、東京工科専門学校建築科夜間卒業。商業施設設計施工会社、住宅設計事務所を経て、主に建築関連書籍のイラストレーター、ライターとなる。

【書籍情報】

『イラストでわかる建築設備オールカラー』

著者：山田 信亮（やまだ のぶあき）

打矢 荃二（うちや えいじ）

中村 守保（なかむら もりやす）

中村 滋宏（なかむら しげひろ）

菊地 至（きくち いたる）

発行：ナツメ社

定価：3,080円（税込）

仕様：B5判／216ページ／オールカラー

発売日：2026年2月18日

Amazon ⇒https://amzn.asia/d/0c2WkT89

