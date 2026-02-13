大人気シリーズ『ファミレス行こ。』、聖地・蒲田で完結記念イベントを開催

共同印刷株式会社



共同印刷株式会社（本社：東京都文京区、代表取締役社長：大橋輝臣、以下：当社）は、株式会社KADOKAWAの「月刊コミックビーム」連載の和山やま氏による大人気シリーズ『ファミレス行こ。』の完結を記念し、ポップアップイベントを開催します。3月12日（木）～3月22日（日）の開催を皮切りに、全国を巡回予定です。

昨今、まんが原作から派生するグッズ販売や体験型イベントといった「ライセンスビジネス」が活発化しています。当社は、長年の出版印刷で培った出版社との信頼関係をもとに、作品の世界観や魅力をリアルな場で形にするイベントの企画やグッズの商品化を積極的に推進しています。

このたび、和山やま氏の大人気シリーズ『ファミレス行こ。』の完結とコミックス下巻発売に合わせ、ファン待望のポップアップイベント「K田行こ。」を企画しました。当イベントでは、物語の舞台である「蒲田」をテーマに、グッズ販売や作中に登場するファミレスの一部を再現したフォトスポットなど、作品の世界を感じられる仕掛けをご用意しています。記念すべき第1回目は、「くまざわ書店 グランデュオ蒲田店」のご協力により、聖地・蒲田で開催します。3月12日（木）の開催を皮切りに、全国の書店や百貨店などを巡回し、作品の魅力をより多くのファンへお届けする予定です。

当社は今後も、著作権者・クリエイター・アーティストとの信頼関係を大切に、ファンの心に響くイベント企画や商品化を推進し、コンテンツの価値を最大化するライセンスビジネスのさらなる拡大をめざしていきます。

■開催概要

『ファミレス行こ。』 ポップアップイベント「K田行こ。」 第一回

開催日時：2026年3月12日(木)～22日(日) 11:00～20:00

会場：くまざわ書店 グランデュオ蒲田店（グランデュオ蒲田 東館6F）

チケット：無料 ※ご入店には日時指定事前整理券が必要となります。

主催：共同印刷株式会社

企画協力：株式会社KADOKAWA

運営：くまざわ書店 グランデュオ蒲田店

Webサイト：https://www.kyodoprinting.co.jp/lp/event/Ktaiko_POPUP/

※巡回スケジュールや整理券申し込みページなど、今後の情報は順次上記サイトにてお知らせします。

※営業日時の変更、入場者数の制限および休業となる場合がございます。ご来場の際はグランデュオ蒲田の営業日時をご確認ください。

※企画内容は予告なく変更になる可能性がございます。