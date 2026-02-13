“フルーツでスマイルを。”のDole　『Doleスムージーボウル』に、この季節にぴったりの新作！『カカオフルーツボウル』が数量限定で登場

株式会社ドール

株式会社ドール（東京都中央区 代表取締役社長CEO 青木 寛、以下Dole）は、『Dole スムージーボウル』シリーズの新商品『Dole スムージーボウル カカオフルーツボウル』が2026 年 2 月17日（火）より順次、東京都の一部セブン-イレブン店舗にて数量限定で販売されることをお知らせします。

『Dole スムージーボウル』は、冷凍フルーツ3種とスムージーベースをカップに盛り付け、甘酸っぱいフルーツとクリスピーなグラノーラ、濃厚でなめらかなスムージーの組み合わせが手軽に楽しめる人気商品です。2025年3月に登場した『Dole スムージーボウル アサイーボウル』を皮切りに『Doleスムージーボウル』シリーズは新シリーズ発売のたび話題を呼び、2025年3月から12月末までの期間で、シリーズ累計販売個数約600万個を超えるなど、大変ご好評をいただいています。

フルーツを手軽に楽しんでいただきたいという思いから「スムージーボウル」で新しいフルーツの喫食習慣をご紹介してきたDoleより、バレンタインデーの時期にぴったりの、カカオの新しい楽しみ方をご提案する新作が完成。さっぱりとした甘みと酸味が特徴のカカオフルーツ果汁を使用した『Doleスムージーボウル カカオフルーツボウル』が、セブン-イレブンの一部店舗に数量限定で登場します。

『Dole スムージーボウル カカオフルーツボウル』は、カカオをフルーツとして楽しむ、新しいサステナブルな食べ方をご提案する商品です。チョコレートを作るために捨てられている、カカオフルーツの果肉から出る果汁をスムージーベースに使用。ライチのようなさっぱりとした甘みとさわやかな酸味のある味わいが特徴のカカオフルーツ果汁をバナナピューレと合わせ、爽やかで甘酸っぱいスムージーベースに仕上げました。

トッピングのバナナや『カカオフルーツボウル』のベースに使用しているバナナピューレは、これまでのスムージーボウルと同様にDole の 「もったいないバナナ」を使い、美味しさはそのままに、フードロス削減にも貢献しています。フルーツの魅力を伝え、多くの方に手軽にフルーツを楽しむ習慣を提供したいと考えるDole が、自信を持ってお届けする新商品を、ぜひお試しください。

Dole はフルーツで人々の様々な暮らしを笑顔にしていきたいという思いを込めて策定した「フルーツでスマイルを。」というブランドメッセージのもと、フルーツの魅力をお届けし、皆様に笑顔をもたらしてまいります。

■商品詳細

『Dole スムージーボウル カカオフルーツボウル』

内容量 ： 113g

売価 ： 497.88 円（税込）

発売日 ： 2026年2月17日（火）より順次

販売店舗： セブン-イレブン 東京都の一部店舗

※いずれも数量限定、予定数を販売次第終了

※店舗により、取り扱いがない場合がございます

■カカオフルーツについて

カカオの実（カカオポッド）を割ると、チョコレートのイメージからは想像できない白い果肉が現れます。この白い果肉（カカオパルプ）は、ライチのようなさっぱりとした甘みと爽やかな酸味が特徴的です。カカオパルプは、チョコレートを作る過程でカカオ豆を発酵する際に利用されることが多く、果肉や果汁が活用されることはほとんどありません。Doleは、カカオパルプの味わいに注目し「カカオをフルーツとしても楽しむ」という、新たな選択肢をご提案いたします。

■Doleスムージーボウルについて

Doleが世界各地から厳選したフルーツを、ワンカップにたっぷり詰め込みました。砂糖は不使用※で、フルーツそのままの自然なおいしさを、自宅やオフィスで手軽に楽しめます。さらに、グラノーラ入りで満足感のある食べ応え。朝食代わりに、おやつに、ランチのプラス1品に。どんなシーンにもぴったりです。

※トッピングのグラノーラには砂糖を使用しています

『Doleスムージーボウル アサイーボウル』は、日経MJやMonoMax、日経ヘルス、日経トレンディ等、多数のメディアで取り上げられています。

『Dole スムージーボウル』特設サイトURL： https://www.dole.co.jp/lp/jp/smoothie-bowls/

■「もったいないバナナ」プロジェクトについて

Dole はフルーツの埋め立て廃棄ゼロに向けて取り組んでおり、まだ美味しく食べられるにもかかわらず流通過程の様々な要因により捨てざるを得ない規格外バナナを「もったいないバナナ」と名付けました。

このようなバナナを1本でも多く救いたいという思いから、「もったいないバナナプロジェクト」を

2021年 9月から開始。「もったいないバナナプロジェクト」には、現在200社以上の企業が参画しています。「もったいないバナナ」はドリンクや菓子など、様々な食品に生まれ変わって活用されているほか、職場向けのサブスクリプションサービス「オフィス・デ・ドール」や、小売店の売り場で「もったいないバナナ」そのものを提供・販売する取り組みも進んでいます。さらに2025年より、食品以外にも活用の幅をひろげた「バナナ炭」の販売も開始しています。また、バナナ以外の青果にも範囲を拡大した「もったいないフルーツ」プロジェクトも展開しています。

プロジェクトサイト：https://www.dole.co.jp/lp/jp/mottainaifruits/

■株式会社ドール 会社概要

会社名 ：株式会社ドール/Dole Japan, Inc.

創業 ：1965年

設立 ：1982年12月28日

資本金 ：8000万円

代表者 ：代表取締役社長CEO 青木 寛

社員数 ：168名（2025年4月現在）

事業内容 ：青果物の生産、加工、販売及びマーケティング活動 他

営業収益 ：576億円（2025年3月期）