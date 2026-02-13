沖縄で一番遅い桜が満開！「うんこミュージアム OKINAWA」、新感覚お花見イベントを3月5日（木）から開催

株式会社カヤック

株式会社カヤック（本社：神奈川県鎌倉市、代表取締役CEO：柳澤大輔、東証グロース：3904、以下「面白法人カヤック」）は、株式会社たのしいミュージアム（本社：東京都渋谷区、代表取締役：小林将）と共同で展開する体験型エンターテインメント施設「うんこミュージアム OKINAWA」(https://unkomuseum.com/okinawa/)にて、春限定イベント『超満開!!うんこ桜2026』を、2026年3月5日（木）から4月23日（木）まで開催します。

2月で桜シーズンが終わる沖縄において、3月から「超満開」を迎える本イベントでは、県内では珍しい舞い散る花びらや、ライトアップされた幻想的な夜桜などが楽しめます。また、期間中は、巨大な「ウンコ・ボルケーノ」や人気のフォトスポット「愛のうんこルーム」が桜仕様になり、ここでしか体験できない桜とうんこの可愛い夢のコラボレーションが味わえます。

屋内型施設のため、寒さや天候を気にせずに楽しめる点も特長です。友人同士やカップル、家族で超満開のうんこ桜を楽しめる、沖縄の春・うりずんの季節にぴったりな“MAXうんこカワイイ”新しい過ごし方をお届けします。

なお、本イベントは、「うんこミュージアム TOKYO」(https://unkomuseum.com/tokyo/)「うんこミュージアム NAGOYA」(https://unkomuseum.com/nagoya/)でも同時期に開催予定です。

『超満開!!うんこ桜2026』のポイント

1. 沖縄では珍しい“舞い散る桜”を全身で浴びる！

花ごと落ちる桜が主流の沖縄では、滅多に見られない“舞い散る桜”。本イベントでは、巨大な「ウンコ・ボルケーノ」からひらひらと舞い上がる「うんこ桜」という特別な演出で、その光景を再現しました。カウントダウンに合わせて、会場のみんなでうんこパワーを届けて「うんこ桜」を咲かせる参加型のコンテンツです。

2. 幻想的な「うんこ夜桜」へ変化！昼夜二つの姿を一度に体験

「ウンコ・ボルケーノ」に咲いた満開の「うんこ桜」は、時間の経過とともにライトアップされ幻想的な「うんこ夜桜」へと変化します。「ウンコ・ボルケーノ」が昼から夜へと表情を変えていく、この期間だけの特別な移ろいをお楽しみいただけます。

3. 「映え」間違いなし！桜に包まれる春爛漫のフォトスポット

カラフルな便器に座って撮影できる「愛のうんこルーム」も桜一色の装いに。いつも以上に華やかな“映えスポット”となっています。スタッフが撮影をお手伝いしますので、新生活で出会ったお友達やご家族との記念撮影にも最適です。

4. 春限定の“MAXうんこカワイイ”グッズも登場

ショップでは、ドット絵が可愛い「春うんこステッカー」（各種 税込350円）や、カプセルトイの「春うんこキーホルダー」（各種 税込500円）など、この時期しか手に入らない春らしさ満点の限定デザインのグッズを販売します。

『超満開!!うんこ桜2026』概要

「うんこミュージアム OKINAWA」概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/14685/table/911_1_233c59bcef3b37446ec8ae3a0e012dca.jpg?v=202602130251 ]

「うんこが世界を可愛くする。」をコンセプトに、累計来場者数250万人を超える人気施設「うんこミュージアム」は、東京・お台場と名古屋に常設店舗を展開しています。「うんこミュージアム OKINAWA」は、全国で3番目となる常設店舗です。

沖縄の青い海と空をイメージした「うんこの楽園」をテーマに、子どもから大人まで国内外の来場者が言葉を超えて楽しめる、最高にご機嫌な“ウンターテインメント”体験をお届けします。屋内型施設のため、季節や天候を問わずに楽しめるのもポイントです。

さらに、うんこミュージアム史上初となる沖縄県民を対象とした特別割引「県民割」（入場料金20％オフ）も実施しています。

■名称：うんこミュージアム OKINAWA

■所在地：沖縄県中頭郡北中城村字ライカム1番地 イオンモール沖縄ライカム 5階

■営業時間：10:00～21:00（最終入場 20:00）

■定休日：施設に準ずる

■入場方法：事前予約および当日券のチケット制（※当日券には限りがございます）

■入場料金：日によって料金が変動いたします。料金詳細は公式サイトをご確認ください。

■公式サイト ：https://unkomuseum.com/okinawa/

■公式X ：https://x.com/unkomuseum_oknw

■公式Instagram ：https://www.instagram.com/unkomuseum_oknw/

■運営会社：株式会社カヤック

※「うんこミュージアム」は、株式会社カヤックと株式会社たのしいミュージアムの共同事業です。

株式会社カヤック 概要

既成概念にとらわれない発想力・企画力、形にしていく技術力を強みに、ゲームアプリや広告・Webサイト制作を始め、コミュニティ通貨、移住・関係人口促進など最新テクノロジーとアイデアを掛け合わせた新しい体験をユーザーに提供しています。社員の9割がデザイナーやプログラマーなどのクリエイター人材で「つくる人を増やす」を経営理念に多様性を生かしたユニークな人事制度や経営を行なっています。愛称は「面白法人カヤック」。

設立 ：2005年1月21日

代表者 ：代表取締役 柳澤大輔 貝畑政徳 久場智喜

所在地 ：神奈川県鎌倉市御成町11-8

事業内容 ：日本的面白コンテンツ事業

URL ：https://www.kayac.com/

株式会社たのしいミュージアム 概要

“みんなたのしい、みんなあつまる“をステートメントに、リアルエンタメの企画・プロデュース・運営を行っています。代表作は「うんこミュージアム」です。

大人も子供も、言葉も、国籍も関係なく、誰もが子どもの時のように無邪気にはしゃげる「たのしい」をカタチにする、唯一無二のプロデュースカンパニーです。

設立 ：2022年1月14日

代表者 ：小林将

所在地 ：東京都渋谷区東二丁目17-9 JP-BASE渋谷7階

事業内容 ：みんなたのしいコンテンツづくり

URL ：https://tmuseum.co.jp/