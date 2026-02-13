【丸大食品】イチオシ！『具のっけ亭』シリーズ主力商品が絶好調、新商品「蒸し鶏ほぐし」の発売で麺売場をさらに拡充！

丸大食品株式会社

「食を通じて人と社会に貢献する企業」を目指す総合食品メーカー 丸大食品株式会社（本社:大阪府高槻市、社長:佐藤 勇二)は、『具のっけ亭』シリーズから新商品の「具のっけ亭 蒸し鶏ほぐし」、春夏限定の「具のっけ亭 キザミハム」を2026年３月上旬から全国のスーパーマーケット等で発売いたします。

■『具のっけ亭』シリーズ

これまでラーメンや冷やし中華などにぴったりのトッピングを提案してきた『具のっけ亭』シリーズは、主力商品の「厚切りチャーシュー」が売上を大きく伸ばしている注目のシリーズです。今回は夏に向け、「蒸し鶏ほぐし」・「キザミハム」を投入し、シリーズ3品で売場を盛り上げます。

1. 新商品「蒸し鶏ほぐし」

塩・胡椒のシンプルな味付けでしっとりとした食感に仕上げました。ほぐしのサイズは、肉の食感が適度に残り、細かくなりすぎないようにこだわっており、つけ麺や冷やし中華、うどんなど、様々な麺料理のトッピングとして最適です。

2．麺売場への参入に挑戦した主力商品「厚切りチャーシュー」が売上好調

『具のっけ亭』シリーズの主力商品である「厚切りチャーシュー」は、発売から売上を伸ばし続けています。「にんにく」を効かせた味付けがラーメンによく合うと高い評価を得ており、さらに食べごたえと満足感が得られるトッピングとして、幅広い世代の方に支持されています。

この「厚切りチャーシュー」には、麺売場への挑戦というストーリーがありました。2024年に商品が発売されましたが、当社では麺売場での販売商品がほとんどなかったことで参入には高いハードルがありました。麺売場の開拓を進めるため、根気強いアプローチを続けたことにより、徐々に採用店舗が増え、取り扱い店舗ではリピート購入されるお客様によって売上拡大につながりました。発売から右肩上がりの伸長を続け、2025年4月～12月は約2倍の前年実績で推移しております。

3．今年も発売！春夏限定「キザミハム」

当社で長年販売している春夏限定商品の「キザミハム」を今年も期間限定で発売いたします。カット済みなので夏にぴったりな冷やし中華のトッピングとして、手間なくお使いいただけます。

具のっけ亭シリーズの紹介

■具のっけ亭 厚切りチャーシュー

【内容量】 80g

【保存方法】 冷蔵（10℃以下）

【希望小売価格】360円（税込）

■具のっけ亭 蒸し鶏ほぐし

【内容量】 60g

【保存方法】 冷蔵（10℃以下）

【希望小売価格】240円（税込）

■具のっけ亭 キザミハム

【内容量】 40g

【保存方法】 冷蔵（10℃以下）

【希望小売価格】220円（税込）

私たち丸大食品グループには、「日々の活動に精一杯の真心を込め、誠意を尽くすことにより、社会に貢献します」という経営理念があり、世代を超えて今に受け継がれています。

この経営理念のもと、サステナブルな社会の実現を目指すとともに、「食を通じて人と社会に貢献する企業」であり続けるために、美味しさと健康を追求し、安全で安心な食品を通して、お客様の幸せな食生活に貢献してまいります。