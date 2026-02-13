【丸大食品】暑い日にうれしい！火を使わずに食べられる夏の新定番！「サラダチキンボール」＆「揚　鶏つくね」を新発売！

丸大食品株式会社

「食を通じて人と社会に貢献する企業」を目指す総合食品メーカー 丸大食品株式会社（本社:大阪府高槻市、社長:佐藤 勇二)は、「サラダチキンボール」と「揚 鶏つくね」を2026年３月上旬から全国のスーパーマーケット等で発売いたします。

「夏の食卓をもっと楽しく、もっと手軽に」をテーマに火を使わずそのまま食べられる新商品「サラダチキンボール」と電子レンジで温めるだけで食べられる「揚 鶏つくね」を2026年３月上旬に発売いたします。近年、地球温暖化の影響により猛暑日が増加しており、深刻な社会問題となっています。ご家庭では猛暑の中、キッチンで火を使った調理を避けたいという声が多く上がっており、そうした課題を解決するため火を使う必要なく、簡単調理で食卓を彩る2品を新発売いたします。便利さと気軽さを求める現代のライフスタイルにぴったりの商品となっており、自宅での食事やお弁当にも最適です。

■サラダチキンボール

「そのまま袋から取り出して簡単に食卓に並べられる便利さ」は、夏の暑くて火を使いたくない日や時間がない忙しい朝にぴったりです。また、従来のサラダチキンのように袋開けた時に水分が飛び出ることもなく、サラダや冷たい麺料理のトッピングとしてたんぱく質が簡単にプラスできる商品です。

特長 1. ボール状＆カット不要なひとくちサイズで使いやすさ抜群

「サラダチキンボール」はひとくちサイズのボール状で、どんなシーンでも使いやすい形状が特長です。ピロー袋入りで、必要な分だけ取り出してそのまま食べることができ、忙しい朝や暑い夏の食事にも最適です。

特長 2. 汁が飛び出す心配なし、真空タイプの課題を解決

従来の真空タイプのサラダチキン商品にありがちな「汁が飛び出す問題」を解消し、袋を開けた後の調理や後片付けの手間がかかりません。そのまま取り出して食べられるので、酷暑時の調理負担を減らしたい方に嬉しい商品です。

特長 3. そのままでもおいしく食べられるシンプルな味付け

味付けはシンプルで、そのまま食べてもおいしく、サラダやお弁当のトッピングなど様々なシーンでお使いいただけます。加熱済み商品のため、暑い日の食卓やお弁当にも調理の手間なくそのまま入れるだけで手軽に準備ができます。

特長 4. 手軽にしっかりたんぱく質補給

「サラダチキンボール」は、たんぱく質を気軽においしく摂れる点が魅力の一つです。食欲が落ちやすい猛暑の季節でも、ひとくちサイズで食べやすく、不足しがちなたんぱく質の補給をサポートします。

・サラダチキンボール

■商品説明

ひとくちサイズで、そのまま食べることのできるボール状のサラダチキンです。

加熱不要であっさりとした味わいなので、厳しい暑さの時期にもぴったりな商品です。

サラダのトッピングやそのままオードブルとして、お弁当の隙間に入れるなど幅広く便利にご使用いただけます。

【内容量】 90g

【保存方法】 冷蔵（10℃以下）

【希望小売価格】240円（税込）

■揚 鶏つくね

「揚 鶏つくね」は、揚げることで肉の旨みを閉じ込め、しょうがを効かせた爽やかな風味を楽しめる商品です。電子レンジで温めて食べられるため、暑さが厳しい季節でも調理の負担を軽減できます。

特長 1. しょうがの爽やかさで食欲を刺激

食欲が出ない時でも、しょうがの爽やかな風味が食欲を刺激し、さっぱりと食べることができ、夏場にピッタリの味わい設計にしました。揚げることで肉の旨みをしっかりと閉じ込めているので、鶏肉の旨みもお楽しみいただけます。お弁当にもおつまみにも合う、万能な一品です。

特長 2. 電子レンジで温めるだけで手軽に

火を使わずに電子レンジで温めるだけの手軽さが魅力です。暑い日でも調理の負担を軽減し、すぐに食べることができます。

特長 3. 大人向けの味わいで幅広いシーンに対応

しょうがをしっかり効かせた風味は、お酒のおつまみや大人のお弁当の一品としても相性抜群です。お昼にも夜にも幅広く活用できます。

特長４.たれなしで幅広い食シーンに対応

たれが付いていないので、様々な料理素材として使え、炒め物やスープに入れたりなど様々な料理にアレンジしやすい点も魅力です。

・揚 鶏つくね

■商品説明

鶏肉の旨みと生姜の爽やかな風味を効かせた鶏つくねです。

揚げ調理で肉の旨みを閉じ込め、

シャキシャキ感のあるレンコンを組み合わせることで、

飽きのこない食感の鶏つくねに仕上げました。

たれが付いていないので、炒め物など様々な料理にご使用いただけ、夕食の一品やお酒のおつまみにもぴったりです。

【内容量】 180g

【保存方法】 冷蔵（10℃以下）

【希望小売価格】360円（税込）

丸大食品株式会社

私たち丸大食品グループには、「日々の活動に精一杯の真心を込め、誠意を尽くすことにより、社会に貢献します」という経営理念があり、世代を超えて今に受け継がれています。

この経営理念のもと、サステナブルな社会の実現を目指すとともに、「食を通じて人と社会に貢献する企業」であり続けるために、美味しさと健康を追求し、安全で安心な食品を通して、お客様の幸せな食生活に貢献してまいります。