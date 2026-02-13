「軽井沢T-SITE」竣工、2026年3月17日（火）のグランドオープン決定！

三菱地所株式会社

三菱地所株式会社（本社：東京都千代田区、代表執行役 執行役社長：中島 篤）、株式会社アクアイグニス（本社：東京都中央区、代表取締役：立花 哲也）およびカルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社（本社：神奈川県横浜市、代表取締役社長兼CEO：高橋 誉則、）の3社は、軽井沢駅北口の新たな商業施設「軽井沢T-SITE」を2026年3月17日（火）に開業することをお知らせいたします。

■3月17日（火）にグランドオープンが決定！

軽井沢駅直結の「軽井沢T-SITE」が2026年3月17日（火）にグランドオープンすることが決定しました。「軽井沢T-SITE」は、「信州らしさを発信し、体感できる 好奇心を“くすぐる”ゲートウェイ」をコンセプトに、信州の魅力を体感できる飲食テナント、物販店舗のほか、旅の疲れを癒す温浴施設や宿泊施設に加え、県内初出店の飲食など全17店舗が出店します。

■公式Instagramアカウント開設のお知らせ

軽井沢T-SITEの魅力を伝えるInstagramを開設しました。各店舗の情報や施設で実施予定のイベント、キャンペーンなどを随時更新予定です。

URL：https://www.instagram.com/karuizawa_t_site

＜公式ホームページ＞

https://store.tsite.jp/karuizawa/(https://store.tsite.jp/karuizawa/)

■施設概要

所在地 ：長野県北佐久郡軽井沢町大字軽井沢字中谷地1178番1293

アクセス ：JR北陸新幹線・しなの鉄道「軽井沢」駅 徒歩1分

敷地面積 ：約13,000平方メートル

用途地域 ：近隣商業地域

土地所有者 ：しなの鉄道株式会社

建物所有者 ：三菱地所株式会社

建築面積 ：約4,400平方メートル

延床面積 ：約5,400平方メートル

構造・規模 ：鉄骨造 平屋建て及び2階建て（一部3階建て） 計6棟

主要用途 ：温浴施設・宿泊施設、飲食・物販店舗 等

店舗数 ：17店舗

建築主 ：三菱地所株式会社

設計者 ：太陽工業・アライ設計共同企業体

施工者 ：太陽工業株式会社

デザイン監修：株式会社コンランショップ・ジャパン

着工 ：2024年3月1日（金）

竣工 ：2026年2月12日（木）

■店舗一覧（2/13時点）