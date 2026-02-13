【アップサイクル】グリーンエース × イオン東北が山形県産の未利用アスパラガスを活用したベーカリー商品を発売

株式会社グリーンエース

独自の粉末化技術を用いて、未利用野菜のアップサイクルに取り組む株式会社グリーンエース（本社：山形県酒田市、代表取締役：中村慎之祐、以下「グリーンエース」）は、

イオン東北株式会社（本社：秋田県秋田市、代表取締役社長：辻雅信、以下「イオン東北」）に加え、もがみ中央農業協同組合、三菱食品株式会社と共同で未利用のアスパラガスを活用したベーカリー商品3品を、2026年2月13日（金）より期間限定で発売します。

■「やまがた フード・プロジェクト」への参加がきっかけ

本プロジェクトは、山形県が推進する「やまがた フード・プロジェクト（以下、YFP）」への参加をきっかけに始動しました。YFPは、食に関わる事業者が連携し、県内の未利用資源等を活用した新商品や新サービスの開発を通して地域活性化を目指すプラットフォームです。 この場を通じて、未利用素材の活用を目指す両社が出会い、グリーンエースのアップサイクル技術とイオン東北の商品開発力が結びつくことで、地域課題の解決と新しい美味しさの共創が実現しました。

■未利用のアスパラガスをアップサイクル

今回商品化したのは、山形県産のアスパラガスです。アスパラガスの出荷時に長さを揃えるために切り落とされる「足元」の部分や、味は良くても形が不揃いなものが、山形県の最上地域だけでも年間約30トンも発生しています。

この未利用部位を、グリーンエースの独自技術により、色や香り、栄養成分を保持したまま「アスパラガス粉末」へ加工。イオン東北のインストアベーカリーにて、以下の3つの商品へと生まれ変わらせました。

■商品ラインナップ

最上地域産アスパラ香るチーズ・ケークサレ

しっとりと焼き上げた、食べ切りサイズの本格派ケークサレです。アスパラガスの芳醇な香りに、ピリッと効かせた黒胡椒とコリアンダーがアクセント。生地にゴロゴロと混ぜ込んだ角切りチーズの塩気が後を引く、ワインのお供やおやつにもぴったりな「おつまみ系」焼菓子に仕上げました。

山形県産アスパラ香る

燻しベーコンコーンのピッツァ

アスパラガス粉末をクリーミーなグラタンソースにあわせたピザです。燻しベーコンの塩気とコーンの甘みが絶妙なアクセント。お子さまから大人まで楽しめる、満足感たっぷりの一品です。

山形県産アスパラ香るふっくらマフィン

東北産小麦を使用し、アスパラガスの持つ自然な甘みを引き出した、くるみ入りのふっくらとしたマフィンです。体に優しく心も満たされ、おやつにも朝食にも合わせられる商品です。

■発売日

2026年2月13日（金）

※各商品無くなり次第終了となります。

■取り扱い店舗

山形県内の「マックスバリュ」 合計・・４店舗(新庄店、青田店、山形駅西口店、寒河江中央店)

■アップサイクルプロジェクト "UpVege"

グリーンエースは、食に関わるあらゆるプレイヤーとともに、未利用素材を新たな食品へと生まれ変わらせる "UpVege" の取り組みを展開しています。独自技術によって "もったいない野菜" を粉末化し、パンやドレッシングなど、さまざまな商品に生まれ変わらせます。

会社名 ：株式会社グリーンエース (greenase inc.)

設立 ：2018年9月20日

代表者 ：中村 慎之祐

URL ：https://greenase.jp/

本リリースのお問い合わせ窓口：info@greenase.jp



