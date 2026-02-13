Digital Arrow Partners、2/17「＼BtoC企業・メーカー向け／AI時代の集客バイブル・多角的SEO戦略～回答・検索・購買・体験を線でつなぐ消費者起点のマーケティング～」に登壇

株式会社TWOSTONE&Sons

株式会社TWOSTONE&Sonsのグループ会社である株式会社Digital Arrow Partners（所在地：東京都渋谷区、代表取締役CEO：佐藤雅樹、以下 Digital Arrow Partners）は、2026年２月17日（火）に株式会社インターファクトリー（本社：東京都千代田区、代表取締役社長兼CEO：蕪木登、以下 インターファクトリー）が開催するオンラインセミナーに登壇することをお知らせいたします。

申し込みはこちら :https://www.interfactory.co.jp/topics_detail.html?info_id=3398&form=dap

近年の生成AIの急速な普及により、消費者の情報収集行動は大きく変化しています。従来の検索エンジンに加え、AIによる回答、SNS、ECモール、地図検索など、企業と消費者の接点は複雑化しています。一方で、多くの企業ではSEO対策、SNS、ECサイト、エリア施策などが個別最適のまま運用され、施策同士が十分に連携できていないケースも少なくありません。

本セミナーは、AI時代の集客を“点”ではなく“線”で捉えることをテーマに開催され、各チャネルを横断し、消費者の行動導線に沿った“多角的SEO戦略”を体系的に解説いたします。チャネルごとの情報の認識・評価のされ方を踏まえた、施策横断型の集客設計について、具体事例を交えながらお伝えいたします。



この度本オンラインセミナーに、運営する総合Webマーケティングソリューションサービス「Digital Arrow Partners」メンバーが登壇し「SEOの次はGEOへ。AI検索時代にECサイトがとるべき生成エンジン最適化とは」をテーマに、GEOの本質と実践ポイントをインターファクトリーとの対談形式で解説いたします。AI検索においても「選ばれるブランド」になるためのヒントをお届けいたします。

＜このような方にオススメ＞

・検索流入の伸び悩みを感じているEC事業責任者・担当者様

・生成AI経由で自社ブランドや商品が言及・推薦されないことに危機感を持っている方

・ECサイトの集客・認知施策を、次の成長フェーズへ進めたい方

・SNS活用を検討しているが、どのように進めたらよいか分からないご担当者様

・商品が検索結果に出てこない/埋もれてしまっていると感じている方

・ 多店舗運営で、各メディアの情報更新・管理工数を大幅に削減したい方

・ AI検索やGoogleマップ経由の新規顧客獲得・集客を最大化したい方

■セミナー概要

＜開催概要＞

[表: https://prtimes.jp/data/corp/15060/table/344_1_3d704136b2bcd018c3754c38cbaa878d.jpg?v=202602130251 ]

■登壇概要

＜概要＞

・登壇日時：2026年２月17日（火）13:00～13:30

・タイトル：SEOの次はGEOへ。AI検索時代にECサイトがとるべき生成エンジン最適化とは

・登壇者：株式会社インターファクトリー ECビジネス成長支援部 エビスグロースチーム 武藤 彩氏、株式会社Digital Arrow Partners Digital Arrow Partners事業部 シニアコンサルタント 中川 翔太

＜登壇者プロフィール＞

株式会社インターファクトリー 武藤 彩氏

株式会社マガシークにて営業部門のマネージャーや、サイト全体のディレクション、新規事業の立ち上げ等に携わる。その後、楽天グループ株式会社が運営する「RakutenFashion」にてアカウントマネージャーとして大手アパレル企業を担当。2022年に株式会社インターファクトリーへ入社。現在はECビジネス成長支援部に在籍し、業界業種問わずECビジネスの拡大支援に携わる。

株式会社Digital Arrow Partners 中川 翔太

2019年に金融機関の営業を勤め、その後フリーランス期間を経て(株)NoRushを創業。飲食事業や広告代理店事業の立ち上げとグロースを経験し、2022年(株)Digital Arrow Partners（TWOSTONE&Sonsグループ）に参画。現在はクライアントのマーケティング戦略～実行までを一貫して支援するシニアコンサルタントとして従事。

■インターファクトリーについて

・社名：株式会社インターファクトリー

・本社：東京都千代田区富士見二丁目10番2号 飯田橋グラン・ブルーム4階

・代表者：代表取締役社長 兼 CEO 蕪木登

・設立：2003年6月

・事業内容：クラウドコマースプラットフォーム事業、ECビジネス成長支援事業、データ利活用プラットフォーム事業

・URL：https://www.interfactory.co.jp/

■Digital Arrow Partnersについて

株式会社TWOSTONE&Sonsのグループ会社として、2023年６月１日に設立。

事業・組織のマーケティング課題を解決するマーケティングサービスを展開しております。詳しくは、Digital Arrow Partnersコーポレートサイト（https://darrow-p.com/）をご覧ください。

■TWOSTONE&Sonsについて

エンジニアプラットフォーム事業を中心に様々なソリューションサービスを提供するホールディングカンパニー。2013年株式会社Branding Engineerとして創業、2020年7月7日に東京証券取引所マザーズ市場（現：グロース市場、証券コード：7352）へ新規上場。2023年６月１日に、「株式会社TWOSTONE&Sons（ツーストーンアンドサンズ）」に社名変更し、ホールディングス体制へと移行。

グループ全体で幅広い事業を展開し、世の中の社会課題を解決する事業集団として社会に貢献してまいります。詳しくは、TWOSTONE&Sonsコーポレートサイト（https://twostone-s.com/）をご覧ください。

