「じゃがりこ」や「かっぱえびせん」がミニチュア玩具で新登場！『Calbeeルービックキューブ～カルビーお菓子ミニキューブコレクション～』メガハウスが2026年2月下旬より発売

カルビー株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長兼CEO：江原 信、以下カルビー）と、株式会社メガハウス（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：佐藤 明宏、以下メガハウス）がコラボレーションした玩具『Calbeeルービックキューブ～カルビーお菓子ミニキューブコレクション～』が、2026年2月下旬より全国のおもちゃ売り場で発売されます。また、「じゃがりこショック!!ミニ」も同時発売いたします。なお、これらの商品はいずれもメガハウスが販売元です。

【商品概要】

●『Calbeeルービックキューブ～カルビーお菓子ミニキューブコレクション～』

カルビーの定番商品をモチーフにした、キーチェーン付きのミニサイズルービックキューブです。

「ポテトチップス」や「じゃがりこ」、「かっぱえびせん」、「堅あげポテト」、「ピザポテト」に加え、「全面ポテトチップス」柄の特別デザインを含む全6種類をラインアップ。約34mmのコンパクトなミニサイズながら、各ブランドのデザインを細部まで再現しました。

コレクション性の高さはもちろん、実際に回して遊べるパズルとしての機能性も兼ね備えており、バッグなどに付けて持ち歩ける点も特長です。

▲上段左から「ポテトチップス うすしお味」「じゃがりこ サラダ」「かっぱえびせん」、下段左から 「堅あげポテト うすしお味」「ピザポテト」「全面ポテトチップス」▲キーホルダー使用イメージ[表1: https://prtimes.jp/data/corp/30525/table/1783_1_a5470f15e20738e215cbbe5da450f556.jpg?v=202602130251 ]

【カルビー PR部公式Xキャンペーン概要】

■カルビーPR部公式X https://x.com/calbee_PR

■期間：2026年2月16日(月)～2月22日(日)毎日応募可能

■応募方法：該当投稿をフォロー＆リポストで応募

■賞品・当選者数：

「全6種コンプリートセット＋認定ステッカー」×10名様

「お菓子詰め合わせ＋認定ステッカー」×40名様

※キャンペーン内容は予告なく変更になる場合があります。

※実際の応募方法はSNSの投稿をご覧ください。

●「じゃがりこショック!! ミニ」

本物そっくりのカップとスティックを再現したミニチュアゲームです。ふたを順番に開け、飛び出したら負けというシンプルなルールで、手軽にドキドキ感を楽しめます。約4cmのミニサイズながら細部までこだわり、全5種類・ボールチェーン付きでコレクションにも持ち歩きにもぴったりです。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/30525/table/1783_2_038929d1c59f3c52e3582b79396f111c.jpg?v=202602130251 ]

～「Calbee Future Labo」とは？～

Calbee Future LaboはカルビーのIPを活用して様々な生活接点にカルビーブランドへの入り口をつくります。これまで「じゃがりこスニーカー」などのグッズや雑貨、ゲームアイテム、NFTなどを手掛けてきました。事業コンセプトである「いろいろおかしい いろいろかわいい」を目指して、「みんなでつくるCalbee Meets」を進め、2030年には世界中のお客様1000万人の方々に楽しんでいただくことを目指します。

【関連ウェブサイト】

カルビー ルビープログラム https://www.calbee.co.jp/lbeeprogram/

カルビー公式note「THE CALBEE」

Calbee Future Laboの取り組み https://note.calbee.jp/n/n0dcf90bc45d6

