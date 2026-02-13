【ホテルグレイスリー新宿】「ゴジラ」のジオラマ展示がリニューアル　2026年第一弾『ゴジラ FINAL WARS』の世界が登場

藤田観光株式会社

ホテルグレイスリー新宿（東京都新宿区、総支配人：和田修治）は、東宝株式会社の「ゴジラ」作品のジオラマを新たに2月1日（日）から6月30日（火）まで8階ロビーに設置いたします。当ジオラマ展示は、ご来館いただくお客さまに存分にお愉しみいただけますよう、本年2期に分けて実施を予定しており、第二弾のジオラマは6月下旬～12月まで展示を行います。

2026年第一弾ジオラマ全景「へドラ」のリアルな様子も間近で愉しめる

「ゴジラ」作品のジオラマ展示は、東宝株式会社監修のもと、2023年より継続的に展開しており、今期で8期目を迎えます。今回は2004年に公開された映画『ゴジラ FINAL WARS』をテーマにイメージを膨らませ、まるで海の中にいるかのような水面を思わせる青々としたライティングの演出の中に鋭い眼光を光らせる「ゴジラ」に対して「へドラ」「エビラ」の2体の人気怪獣が対峙する大迫力の展示となりました。ホテルのご到着とともに存在感のある壮大な演出がお客さまをお迎えいたします。

新宿のランドマークであるホテルグレイスリー新宿は、本年開業11年目を迎え、東宝株式会社とのコラボレーションによって実現した、ほぼ実物大のオブジェ「ゴジラヘッド」（約12ｍ）や、ゴジラの世界観を体感できる「ゴジラルーム」、「ゴジラVSキングギドラルーム」など、国内ファンはもとより、訪日外国人にも人気です。

また、8階に位置する「GRACERY LOUNGE（グレイスリーラウンジ）」では、「ゴジラ」作品をイメージした飲み物「ゴジラプリントアートラテ」や、パンケーキをご用意しております。ホテルグレイスリー新宿のご滞在中、至るところで「ゴジラ」との出会いをお愉しみください。

皆さまのご来館を心よりお待ちしております。

「エビラ」

【イベント概要】

◎名称 2026年第一弾ジオラマ『ゴジラ FINAL WARS』より 対峙するゴジラとへドラ、エビラ

◎設置期間 2026年2月1日（日）～6月30日（火）予定 ※第二弾は6月下旬～12月まで設置予定

◎設置場所 ホテルグレイスリー新宿８階ロビーにて常設展示

◎公式HP https://gracery.com/shinjuku/

◎お問合せ TEL：03-6833-1111（代表）

◎注意事項・写真撮影をされる際は、ご自身の機器をご使用ください。

・混雑の場合は写真撮影をお待ちいただく場合があります。

・設置期間は変更となる場合がございます。

【GRACERY LOUNGE概要】

◎場所 ホテルグレイスリー新宿8階

◎営業期間 9:30～22:00（L.O. フード 21:00／ドリンク 21:30）

<ゴジラメニューも好評発売中>

・ゴジラプリントアートラテ 各\1,870

ゴジラVer.／モスラVer.／キングギドラVer

・ゴジラプリントアートソーダ 各\1,870

『ゴジラ』（1954）ソーダ [竹炭ピーチレモネード]/

『ゴジラ-1.0』ソーダ [ブルーキュラソー（柑橘フレーバーシロップ）]

・ゴジラvsモスラ パンケーキ島の決戦 ドリンクセット \3,850

・アート和パフェ（キングギドラ Ver.) \2,420

ゴジラプリントアートラテ

【ホテルグレイスリー新宿概要】

所在地 〒160-8466 東京都新宿区歌舞伎町1-19-1

アクセス JR新宿駅より徒歩約5分／西武新宿駅より徒歩約3分

客室数 970室

TEL 03-6833-1111（代表）／03-6833-2489（宿泊予約直通）

公式HP https://gracery.com/shinjuku/

