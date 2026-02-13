湯主一條 新館「THE YUKAWA 一條支店」とXコラボ実施 宿泊券ペアが当たるキャンペーン開催！

株式会社ファーストイノベーション

株式会社ファーストイノベーション（本社：東京都中央区、代表取締役社長：木ノ根雄志、以下ファーストイノベーション）は、宮城県鎌先温泉の老舗旅館「湯主一條」が新館「THE YUKAWA 一條支店」をオープンしたことを記念し、X（旧Twitter）にて宿泊券などが当たるコラボキャンペーンを実施いたしました。

ファーストイノベーションは、SNSマーケティングおよびPR支援の一環として、室町時代から続く老舗旅館「湯主一條」と連携し、新館オープンを記念した参加型キャンペーンをX上で展開いたしました。

今回オープンした新館「THE YUKAWA」は、宮城県・鎌先温泉に誕生した全11室のオールスイート仕様の高品質リゾートです。全客室にテラスと温泉露天風呂を備え、プライベート性と上質な滞在体験を両立しています。

■新館「THE YUKAWA 一條支店」について

新館のテーマは「原点回帰」。

室町時代からこの地で宿を営んできた湯主一條が、これまで積み重ねてきた歴史や精神性を見つめ直し、「心と体をリセットし、生きる活力を取り戻せる場所」をコンセプトに設計されました。

施設内には以下の設備を備えています。

・全室テラス付き客室

・全室温泉露天風呂完備

・テラス付きプライベートダイニング

・ロビーラウンジ

・バー

・エステルーム

建物自体は新築ですが、玄関扉には、かつて同社が経営していた宿「一條支店」で実際に使用されていた扉を採用。

歴史の象徴を受け継ぐことで、「原点回帰」という想いを体現しています。伝統と革新が融合した空間設計が特徴です。

THE YUKAWA 一條支店公式サイト :https://the-yukawa.com/

■Xコラボキャンペーン概要

本キャンペーンは、「【宮城の全11室 オールスイート ラグジュアリーホテル プレゼントキャンペーン】」と題し、動画内に登場する宿泊施設の正式名称を当てるクイズ形式で実施しました。

投稿内および動画内には

「THE ○○○○○○ ○○支店」

というヒントを設け、ユーザーが検索や考察を通じて答えにたどり着く仕組みとしました。

【参加方法】

1．@yunushiichijoh と @fstinnovations をフォロー

2．動画を視聴

3．正式名称および魅力的だと思ったポイントを記載し、引用リポスト

【プレゼント内容】

・1泊2日ペア朝食付宿泊券（1組様）

・Amazonギフト券500円分（10名様）

【キャンペーン期間】

2026年2月11日～2月18日迄

キャンペーンはこちら :https://x.com/fstinnovations/status/2021463492688216341?s=20

ファーストイノベーションは、今後も観光・宿泊業界をはじめとした企業・自治体と連携し、SNSを軸とした戦略的PRおよびブランディング支援を強化してまいります。

会社情報

株式会社ファーストイノベーション

社名：株式会社ファーストイノベーション

所在地：東京都中央区晴海3-13-1 DEUX TOURS EASTタワー52F

代表者：代表取締役社長 木ノ根雄志

事業内容：クリエイティブ事業／プロモーション事業／マーケティング事業／ソリューション事業／地方創生事業

公式サイト：https://www.f-innovations.co.jp/