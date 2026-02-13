日本国内初「2026 BYD TECH Skill Contest」を開催

BYD JAPAN 株式会社表彰式後の記念撮影 （左から）BYD Auto Japan株式会社 代表取締役社長 東福寺 厚樹、BYD AUTO 岡崎 サービスマネージャー 三島 武司 氏（第2位）、BYD AUTO 鹿児島 サービスマネージャー 松本 洋和 氏（第1位）、BYD AUTO 金沢 サービスマネージャー 中村 厚氏（第3位）。

BYD Auto Japan株式会社（本社：神奈川県横浜市、代表取締役社長：東福寺 厚樹、略称：BAJ）は、2026年1月27日（火）、日本国内では初となる技術競技大会「2026 BYD TECH Skill Contest」を開催いたしました。

本大会は、全国のBYD正規ディーラーに在籍するサービス技術者の中から、年間を通じた技術評価制度「TECH STAR」で高評価を獲得した上位者が集い、電気自動車に関する専門知識、故障診断力、安全作業スキルなどを総合的に競う技術競技会です。

■ 大会概要

名称 ：2026 BYD TECH Skill Contest

主催 ：BYD Auto Japan株式会社

開催日時：2026年1月27日（火）10:30～18:00

会場 ：BYD AUTO 名古屋東

競技車両：BYD SEAL

■競技内容

本大会では、実際のサービス現場を想定した以下3種目の競技を実施しました。

１.車両故障診断競技

複合的な不具合が組み込まれた試験車両を用い、診断機の読取状況、故障コードの解析、

適切なテストプランの立案、制限時間内での電気的診断能力などを評価しました。

２.単体点検競技

電気自動車特有の高電圧環境を想定し、絶縁工具の正しい使用方法、絶縁抵抗（漏電）測定、

部品単体試験、診断情報ポータル（回路図・カプラー情報）の活用力を競いました。

３.筆記試験

バッテリーの基礎知識（正極材、LFPバッテリーの特性、電圧特性）、高電圧作業時の安全管理、

充電器特性および充電電力量の計算、車両制御コントローラーに関する理解、

お客様要望に対する適切な対応判断などを出題しました。

■決勝進出者と表彰の結果

TECH STAR年間ポイント上位3名が決勝に進出。厳正な審査の結果、以下の通り入賞者が決定しました。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/43078/table/199_1_41c3757308548a5f2a8a812a1224499e.jpg?v=202602130251 ]

■表彰・副賞

優勝者には「2026 BYD TECH Skill Contest」優勝トロフィーを贈呈。副賞として中国・深圳にあるBYD本社での技術研修に招待し、BYDの歴史、中国自動車産業の最新動向、最先端技術を直接学ぶ機会を提供します。

■今後の取り組み

BYD Auto Japanでは、車両販売だけでなく、アフターサービス品質の向上を重要な課題のひとつとして位置づけています。本大会は、技術力の「見える化」と技術者同士の知見の共有を通じて、全国のサービスネットワーク全体の技術レベル向上を図る取り組みの一環として開催しました。今後もBYD Auto Japanは、技術人材の育成を通じて、お客様に安心・安全かつ高品質なBYD EVライフをご提供できるよう、万全のサービス体制の構築を継続して取り組んでまいります。

