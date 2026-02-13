春のお茶時間を彩るティーメゾンデンマーク発「コクーン・ティー・アーティザンズ」が日本初上陸、DEAN & DELUCAに登場。

株式会社ウェルカム

株式会社ウェルカムが運営するDEAN & DELUCA（本社：東京都港区 代表取締役：横川正紀）は、2026年2月15日（日）より、日本初上陸、デンマーク・コペンハーゲン発のティーメゾン「コクーン・ティー・アーティザンズ（Cocoon Tea Artisans）」をはじめ、国内外の紅茶・ハーブティー中心としたティーコレクションを展開します。

特集ページ： https://x.gd/h0ClN

香りと色彩で春をたのしむ

DEAN & DELUCAがセレクトした日本初上陸の北欧ティーを含むフレーバード＆ハーブティー。

春の訪れに合わせて、華やかで美しいフレーバードティーやハーブティーを中心としたティーコレクションを展開します。

日本初上陸となるデンマーク発のティーメゾン「コクーン・ティー・アーティザンズ（Cocoon Tea Artisans）」をはじめ、フランス・パリのティーメゾンから個性豊かな紅茶、ハーブティーをセレクト。そしてテテリアなど日本各地のティーブレンダーによる、DEAN & DELUCAのためにつくられた春のブレンドティー3種をご用意しました。

花や果実、ハーブの香りを生かしたブレンドは、見た目にも春らしく、ティーカップに注いだ瞬間から心を弾ませてくれます。軽やかで澄んだ味わいから、香りに奥行きのある一杯まで、気分やシーンに合わせてたのしめるラインナップです。

朝の目覚めの一杯に、午後のリラックスタイムに、また春のご挨拶や贈りものとしてもおすすめ。季節の移ろいを感じながら、自分らしいお茶時間をおたのしみください。

DEAN & DELUCA 春のお茶時間 トピックス

1. 春に飲みたいフレーバードティー＆ ハーブティー

コクーン・ティー・アーティザンズ / インフューザー パリ / コンセルヴァトワール・デ・ゼミスフェール

2. 日本のつくり手とつくった春のブレンドティー

teteria（静岡・沼津）/ TEA FACTORY GEN（広島・世羅）/ JACINTHE & Cie（奈良・上牧）

3. 紅茶の香りを引き立たせる焼き菓子

Topics. 1 | 春に飲みたいフレーバード＆ハーブティー

日本初上陸「コクーン・ティー・アーティザンズ（Cocoon Tea Artisans）」

北欧の食文化を伝える想いが深く、“本物の茶葉”を「文化として味わう」ことを大切と考えています。「Cocoon」は、上質なお茶を本物の繭のように包み込む。「Artisans」は、店主がパリに住んでいた頃のドアに「artisan」と書かれていたことから。職人技、情熱、そして野心が溢れる、「つくり手の想いを届ける」という思いを持ったブランドです。

コクーン・ティー・アーティザンズ

ハーブブレンドインフュージョン 12袋入り

\5,940（税込）

カモミール、リコリス、ペパーミント、ジンジャーをブレンドした、黄金色のハーブティーを、毎日のリフレッシュタイムにおたのしみください。

コクーン・ティー・アーティザンズ

ホワイトティー 12袋入り

\5,940（税込）

ホワイトティーは、カフェインを自然に抑え、ほのかなレモングラスの香りが漂います。日中に、ホワイトティーの純粋なエッセンスと爽やかなレモングラスの香りが溶け合った、なめらかで心地よいこのお茶をどうぞ。

コクーン・ティー・アーティザンズ

グリーンマルメロ 12袋入り

\5,940（税込）

緑茶に、爽やかなマルメロ、ジューシーな生姜、鮮やかな青いヤグルマギクをブレンドしました。口当たりがなめらかで、マルメロの香りが爽やかな味わいを添える、格別な緑茶です。日中に淹れて、ホットでもアイスでもおたのしみいただけます。

コクーン・ティー・アーティザンズ（Cocoon Tea Artisans / デンマーク・コペンハーゲン）

コペンハーゲン発の華やかな紅茶

本物の茶葉とともに、北欧の食文化を伝えることを大切に。職人技や情熱など「つくり手の想いを届けたい」というコンセプトを持つティーメゾンです。

〈お店でたのしむコクーン・ティー・アーティザンズ〉

コクーン・ティー・アーティザンズは、以下店舗のエスプレ

ッソバーでもドリンクとしておたのしみいただけます。

取扱店舗｜六本木／品川／有楽町／名古屋／京都

期間｜2月15日（日）～なくなり次第終了

ハーブブレンドインフュージョン／ホワイトティー／

グリーンマルメロ 各 \594（税込）

＊表示価格は消費税8%を含む税込価格です（イートインご利用の場合、10%の消費税となります）

記憶に残る香りと時間を表現するティーメゾン「インフューザー パリ（L'infuseur Paris）」

自らを「熱狂的なハーブティーラバー」と称するパリジェンヌ、セリーヌ・ルフェと、フランスNo.1の老舗紅茶商ジョージ・キャノン社4代目社長であり超一流のティーブレンダーでもあるオリビエ・スカラが2011年にスタートしたブランド。「香りと時間を奏でる」をキーワードに、ハーブ／フラワー／ティーを編集した、美しい暮らしを提案する世界観を大切にしています。

インフューザー・パリ BOXセット コレクション

\10,800（税込）

6種類の特製ブレンドがそれぞれ6袋ずつ入っています。豊かな効能と風味を堪能できるハーブティーを厳選しました。お好みに合わせておたのしみいただけます。

フレーバー内容（各6袋）：LIGNE（ルイボスとレモングラス）/ CALME（蜂蜜、オレンジブロッサム、バーベナ） / DIGESTIF（タイム、ローズマリー） / TONIQUE（ミント 、柑橘類 、スパイス） / DELICE（バーベナ、マジョラム） / DETOX（ブラックカラント、ハイビスカス、レモングラス）

インフューザー・パリ ラインNO1カームNO2ダイジェスティブNO3

（写真左から）各15袋入り \3,240（税込）

インフューザー・パリ ラインNO1：ルイボスとレモングラスのほのかな香り

カームNO2：蜂蜜、オレンジブロッサム、バーベナのほのかな香り

ダイジェスティブNO3：タイムとローズマリーなどのブレンドが特徴的。食後におすすめ

コンセルヴァトワール・デ・ゼミスフェール（Conservatoire des Hemispheres）

独創的なフレーバーで知られ、パリのお茶愛好家から支持を集めている「コンセルヴァトワール・デ・ゼミスフェール（Conservatoire des Hemispheres）」からは、フルーツや花のニュアンスを生かしたブレンドティーが届きます。

コンセルヴァトワール・デ・ゼミスフェールは、2021年にパリにオープンしたティーブランド。創業者アリス・ブローの審美眼によるクラシカルで美しい店内には、上質で香り豊かな茶葉とともに世界中から集められた茶器などが並べられ、多くのお茶愛好家を魅了しています。南はニュージーランドから東はネパール、ベトナムなど40か国以上の生産者から茶葉を調達。季節ごとに独自のフレーバーを生み出し、上質で香り豊かなフランス茶をお届けしています。

コンセルヴァトワール・デ・ゼミスフェール

シャン・セレスト 50g

\7,884（税込）

ホワイトティーにマリーゴールドとグアバとエルダーフラワーの香りが特徴の調和のとれたホワイトティーです。

Topics. 2 | 日本のつくり手と仕立てた春のブレンドティー

DEAN & DELUCAのために日本の3つのティーブランドがつくる、美しく華やかな春のブレンドティーが届きました。それぞれのつくり手らしさあふれる、春の気配をまとったスプリングブレンドです。

TEA FACTORY GEN（広島・世羅）

スプリングブレンド2026 20g

\1,944（税込）

伝統と自然に根ざしたお茶づくりに挑戦する『ティー ファクトリー ゲン』。柑橘がもつ瑞々しい香りと、煎茶のやわらかな旨みを丁寧にブレンドした、軽やかな春のブレンド。

teteria（静岡・沼津）

スプリングブレンド2026 25g

\1,944（税込）

「日々の生活に寄り添うシンプルで美味しい紅茶」がコンセプトの『テテリア』。爽やかなダージリンティーに、気品あるバラの香りとレモンバーベナの清らかな余韻を重ねて。

JACINTHE & Cie（奈良・上牧）

スプリングブレンド2026 25g

\1,944（税込）

「植物を食して健康で美しく」がコンセプトの『ジャサントアンドシー』。ローズやカモミール、ハイビスカスにオレンジのスライスをブレンドした、華やかな色合いと香りの一杯。

Topics. 3 | 紅茶の香りを引き立たせる焼き菓子

プティ・ディアマン ボックス、マカロンなど、フランス各地の焼き菓子を展開。

春の歓送迎やお祝いのギフトにもぴったりです。

メゾン・ペルティエ

プティフィナンシェ オ ミエル缶 15個入り

\2,700（税込）

1946年、モン・サン・ミッシェルを望む地で誕生したメゾン。親子三代にわたり養蜂を営む一族が、自慢の蜂蜜を贅沢に使って代々受け継がれた伝統製法で焼きあげる「蜂蜜香るお菓子」。

フランス産バターの芳醇な香りと自社採蜜の蜂蜜が織りなす柔らかな口どけ。噛みしめるほどに蜂蜜の濃密な味わいが広がる、養蜂家の誇りが詰まった一缶です。

メゾン・デ・スール・マカロン

マカロン デ スール 12個入り

\2,700（税込）

230年以上続く修道女の秘伝レシピで、フランス政府が「無形文化遺産企業（EPV）」に認定した味。表面の繊細なひび割れと、外はカリッと香ばしく、中は驚くほどしっとりとした質感。

1793年から代々受け継がれたレシピでつくる、アーモンドの力強い香りが主役の逸品。

新しいパッケージが仲間入り

菓子研究家の福田里香さんと手がけた、心ときめくひと口サイズに仕立てた「プティ・ディアマン」。ギフト缶・巾着に続き、蝶のモチーフが愛らしい「ボックス」が登場。

プティ・ディアマンボックス 12個入り

\1,728（税込）

特集ページ：https://x.gd/DYjsh

春のお茶時間を彩るティーメゾン

デンマーク発「コクーン・ティー・アーティザン」が日本初上陸

DEAN & DELUCAに登場。

□開催期間：2026年2月15日（日）～

□取扱店舗：マーケット店舗／一部カフェ店舗／オンラインストア

＊商品により、入荷店舗が異なります。詳しくは店舗にご確認ください。

□特集ページ： https://x.gd/h0ClN

ABOUT DEAN & DELUCA（ディーン&デルーカ）

DEAN & DELUCAは、世界中のおいしいものを集めた食のセレクトショップです。1977年、ジョエル・ディーンとジョルジオ・デルーカにより、アメリカ・ニューヨークのソーホーで誕生しました。以来“Living With Food”「“食すること”とは、人生を味わうこと」をフィロソフィーとして世界各国の食文化とつくり手を紹介しながら、食べることのよろこびをつないでいます。

日本では2003年に東京・丸の内に1号店をオープン。現在はマーケットストア19店舗、カフェ27店舗、オンラインストアを通じて、“みるたのしみ、つくるたのしみ、食するよろこび”をお届けし、日常の中にある食の豊かさを伝えています。

2027年のブランド創設50周年に向けて「日本のDEAN & DELUCA」として、つくり手とともに「食の文化」を支え、未来へつなぐ“文化の担い手”へと進化します。