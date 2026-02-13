【ウェスティン都ホテル京都】アピシウス×ドミニク・ブシェ キョート 両店のシグネチャーが奏でる美食の協奏曲Quatre mains 2026

株式会社近鉄・都ホテルズ

フランス料理の真髄を守りながら、革新的な解釈で新たな輝きを放つ「アピシウス」の森山シェフと、ドミニク・ブシェ キョートにてドミニクシェフの想いを継ぐ左古シェフが、一つの厨房で作り出すQuatre mains（キャトル・マン/四つの手による饗宴）。昨年ご好評いただいた本イベントを、両店が誇るシグネチャーメニューを一度にお楽しみいただける稀有な機会として、今年も開催します。

その美食のハーモニーを更なる高みへと導くのが、情野エグゼクティブ・ソムリエによる巧みな指揮。シェフたちが奏でる料理の真髄を引き出す絶妙なワインペアリングと卓越したサービスで、至極の時間を演出します。

■実施概要

Dîner a Quatre mains（ディネ・ア・キャトル・マン/四つの手による饗宴）

アピシウス森山 順一 ×︎ ドミニク・ブシェ キョート左古 昂

四季折々に美しい京都の風景が堪能できるドミニク・ブシェ キョートにて、情野エグゼクティブ・ソムリエと森山シェフによるアピシウスの世界観を体験いただける稀有な機会です。両店のスペシャリテと卓越したワインサービスが織りなす優雅な饗宴をお楽しみください。

【開催日時】2026年3月15日（日） 18：00受付開始 18：30 食事開始

【開催店舗】３階 ドミニク・ブシェ キョート「ル・レストラン」

【料 金】お一人様 45,000円（グラスシャンパン付き）

【メニュー】

＜Petits sales＞

【ドミニク・ブシェ/アピシウス】プティサレ3種

ピエドコション/トリュフサンド/アンチョビオリーブ

Pied de Cochon - Sandwich tiede a la Truffe fraîche - Anchois olive

＜Amuse-bouche＞

【ドミニク・ブシェ】雲丹とキャビアを添えたオマール・ブルーのジュレ

Caviar et Oursin sur Gelee de Homard bleu

＜Entree＞

【アピシウス】アピシウス伝統のフォアグラのテリーヌ ソーテルヌのジュレ 杏のコンポート

Terrine de Foie gras a la gelee de Sauternes et Compote d’Abricots

＜Potages＞

【アピシウス】小笠原産母島の青海亀のコンソメスープ シェリー風味

Consomme deTortue de mer au Xeres

＜Poisson＞

【ドミニク・ブシェ】舌平目のボンファム トリュフ

Sole Bonne femme - Truffe

＜Viande＞

【アピシウス】国産黒毛和牛ロース挽き肉の半生ステーキ ビトーク アピシウス風

Bitoke a la Russe mi-cuit maison Apicius

＜Fromages＞

＜Dessert＞

【ドミニク・ブシェ】ノルウェー風オムレット ソースアグリューム

Omelette norvegienne a la Vanille - Sauce Agrumes

＜Mignardises＞

コーヒー・紅茶・ハーブティー 小菓子と共に

【ワイン一例】

・HENRIOT BRUT SOUVERAIN [MAGNUM BOTTLE]

・2015 Opalie de Chateau Coutet

・2022 Domaine Berthet-Bondet Cotes du Jura Savagnier

・2017 Domaine Francois Mikulski Pommard

・2008 Chateau Cap de Mourlin

シグネチャーメニュー

アピシウスメニュー

アピシウス伝統のフォアグラのテリーヌ ソーテルヌのジュレ 杏のコンポート

フォアグラの滑らかなくちどけ、貴腐ワインのジュレの甘味、杏のコンポートの酸味の三位一体がアピシウスのフォアグラテリーヌの特徴です。ソフトな味わいのシフォンケーキと共に。

アピシウスメニュー

小笠原産母島の青海亀のコンソメスープ シェリー風味

アピシウスのシグネチャーとして、伝統の味、創業者や歴代シェフが守り続けているコンソメ仕立てのスープ。ゼラチン質が豊富で非常に濃厚かつ滋味深い味わいです。シェリー酒を落として楽しむのがアピシウス流のスタイルです。

ドミニク・ブシェ キョートメニュー

雲丹とキャビアを添えた オマール・ブルーのジュレ

くちどけの良い澄んだオマール・ブルーのジュレに、雲丹と漆黒のキャビアの粒を時計盤のように精密に配した芸術的な一皿。

セロリの食感、キャビアの塩味が織りなす多層的な旨味で、食材を最大限に引き立てたドミニク・ブシェ渾身の一皿です。

森山 順一 JUNICHI MORIYAMA

アピシウスシェフ

高校卒業後、故郷宮崎県のフェニックスリゾート（現：ホテル日南北郷リゾート）に勤務。その後1998年にアピシウスへ入社し、地道に経験を積む。ソースへのこだわりを大切にしながら、アピシウスらしさを表現し、2013年より副料理長に就任。そして2024年6月、総料理長に就任。

情野 博之 HIROYUKI SEINO

アピシウスエグゼクティブ・ソムリエ

国際ソムリエ協会認定インターナショナル・ソムリエとして長年ソムリエ業を営む。シャンパーニュ・アンリオ・アンバサダー。『ゴ・エ・ミヨ東京2019』において「ソムリエ オブ ザ イヤー」受賞。女子栄養大学講師も務める。前職はトゥールダルジャン東京シェフソムリエ。

左古 昂 AKIRA SAKO

ドミニク・ブシェ キョート「ル・レストラン」シェフ

シェラトン都ホテル大阪に入社し、宴会料理やレストランのシェフドパルティエとして従事。ウェスティン都ホテル京都リニューアルにあたりDominique Bouchet Kyoto 「Le RESTAURANT」のスーシェフに選ばれる。銀座のDominique Bouchet Tokyoで研修し、シェフの料理やノウハウを得て京都で腕を振るう。2022年4月、同レストランのシェフに就任し現在に至る。

※写真はすべてイメージです。

※表記料金には消費税とサービス料が含まれています。

※仕入れ状況により材料や内容を変更する場合があります。

※掲載のワインメニューは一例です。状況により変更となる場合がございます。

※食物アレルギーをお持ちのお客様は、予め係にお申し出ください。

■ご予約・お問い合わせ先

ウェスティン都ホテル京都 レストラン予約係

営業時間 10：00 ～ 19：00

TEL：075-771-7158

イベントURL https://www.miyakohotels.ne.jp/westinkyoto/restaurant/dbr/menu/41886/

ウェスティン都ホテル京都

京都・東山に位置し、1890年の創業以来、数多くのVIPをお迎えしてまいりました。広々とした館内は、建築家・村野藤吾氏によるデザインが随所に感じられ、歴史的風格とデザインの優美さが息づく空間です。

2021年に完了したリニューアルでは、5つのレストラン&バーが生まれ変わりました。オールデイダイニング「洛空」では眺望を楽しみながら季節ごとのテーマブッフェを、「ドミニク・ブシェ キョート」では、京都産野菜や地元食材を取り入れ、伝統的なフレンチの技法を軸に四季や京都の魅力を表現する洗練された美食をお楽しみいただけます。客室は広々とした空間と独立したバスルームを備え、全室に雲の上で眠るような寝心地の「ヘブンリーベッド」を設置。周辺環境との調和を大切にした洗練された客室の窓からは、中庭の緑や京都市内の眺望をご堪能いただけます。

敷地内で湧出した天然温泉を使用したSPA「華頂」は、2,100平方メートル のゆったりとした広さで心と身体を癒す空間です。村野藤吾氏設計の数寄屋風別館「佳水園」では、客室のバスルームで華頂山から湧出した天然温泉をお楽しみいただけるほか、天然岩石を利用した佳水園庭園も見どころのひとつ。また、スイートルーム宿泊者専用の「Westin Club」やウェスティンワークアウトなど、充実したウェルネス施設も完備しています。四季折々に移り変わる京都の町並みを一望できる屋上庭園など、館内には見どころが多数ございます。

周辺には南禅寺や知恩院、平安神宮などの寺社仏閣をはじめ、美術館や動物園などがあり、京都観光にも便利な立地。日常を忘れて心と体をリラックスできる、安らぎのホテルステイであらゆる旅のニーズにお応えします。

