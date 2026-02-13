大好評！幼児無料の食べ放題４月１５日（水）まで全店延長決定！春休み、卒業・入学祝いに！平日価格・学生割引も継続で学生は平日お得な税込２,６９０円～！※１事前予約制、店舗により当日予約、当日受入も可※２

カッパ・クリエイト株式会社

コロワイドグループのかっぱ寿司（カッパ・クリエイト(株) 本社：神奈川県横浜市、代表取締役社長：山角豪）は、全店で大変ご好評をいただいている「食べ放題」について、2026年4月15日（水）までの期間延長を決定いたしました。さらに平日には、ご好評の「平日価格」および「平日学割」も引き続きご利用いただけます。

「食べ放題」は、約100種類のメニューが対象となり、中とろ（※3）などの高級ネタをはじめ、ラーメンや茶碗蒸しといったサイドメニュー、デザートまで幅広く揃えています。さらに、幼児は無料（※4）でご利用いただけることから、ご家族連れのお客様を中心に大変ご好評をいただいております。

前回からの全店開催では多くのお客様にご支持をいただき、このたび 2026年4月15日（水）まで期間を延長することが決定いたしました。これにより、これまでご利用いただいた方はもちろん、近隣に開催店舗がなくご来店いただけなかった方にも、全国の全店で引き続きご利用いただけます。

今回の延長により、春休みのお食事や卒業・進学のお祝い、入学準備の合間の家族での外食など、季節のイベントにも幅広くご活用いただけるシーンが増えました。ご家族・ご友人とのお食事はもちろん、平日も休日も、好きなネタを思いきり満喫していただけるこの機会に、ぜひ「食べ放題」をお楽しみください。

また、好評の「平日価格」および「平日学割」も同期間で延長いたします。「平日価格」適用時は、一般 3,490円、シニア 2,990円、学生の方は「平日価格」「平日学割」適用で 2,690円にてご利用いただけます。お得に贅沢を楽しめるこの機会に、ぜひかっぱ寿司の「食べ放題」をご堪能ください。

かっぱ寿司は、お食事の時間がもっと楽しくなるよう、これからも毎日のワクワクを皆様と一緒に積み重ねてまいります。

※1「平日学割」は学生証ご提示の本人に限り有効です。「平日価格」・「平日学割」はキャンペーン開催期間中の土日・祝を除く平日のみが割引適用となります。「平日価格」の対象は一般・シニア料金のお客様です。

※2当日予約をご希望の場合は、直接店舗までお問い合わせください。混雑状況などによりお受けできない場合がございますので、あらかじめご了承ください。

※3時期、店舗により取り扱いが異なる場合がございます。

※4幼児は保護者1名様につき幼児2名様まで無料。3名様以上は1名様につき990円（税込）頂戴いたします。

【かっぱ寿司の「食べ放題」】

・実施店舗：かっぱ寿司全店（一部改装中店舗は除く）

・実施期間：～2026年4月15日（水）まで予定

・予約受付：かっぱ寿司公式WEB・アプリにて予約受付中

・URL: https://www.kappasushi.jp/cp/kappa-no-tabeho

・予約サイトURL: https://yoyaku.kappasushi.jp

※店舗により価格・取り扱い商品が異なります。

【食べ放題利用料金】

●【メニュータイプ A 店舗】一般：3,890 円（税込）、シニア（65 歳以上）：3,390 円（税込）

小学生：1,990 円（税込）、幼児（未就学児）：無料※

●【メニュータイプ B 店舗】一般：4,190 円（税込）、シニア（65 歳以上）：3,690 円（税込）

小学生：1,990 円（税込）、幼児（未就学児）：無料※

※保護者1名様につき幼児2名様まで無料。3名様以上は1名様につき 990 円（税込）

※店舗により価格・取り扱い商品が異なります。

【かっぱ寿司の「食べ放題」＋「平日価格」「平日学割」の概要】

・実施店舗：かっぱ寿司全店（一部改装中店舗は除く）

・実施期間：～2026年4月15日（水）まで予定

【利用料金】

【メニュータイプA店舗】

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/18731/table/1040_1_8b22208a5d77fa5c2e80c5b43ff48cf8.jpg?v=202602130251 ]

※保護者1名様につき幼児2名様まで無料。3名様以上は1名様につき990円（税込）頂戴します。

【食べ放題をご家族様で利用された場合のご利用例】

例１：大人2名様＋小学生1名様（メニュータイプA店舗）

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/18731/table/1040_2_22191fe55a7042fd30e76f08344e2293.jpg?v=202602130251 ]

例２：大人2名様＋学生（中学生～大学院生）1名様（メニュータイプA店舗）

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/18731/table/1040_3_87ec6eb7d4ea84a178e68feb8e63af9b.jpg?v=202602130251 ]

【注意事項】

※現在多くのご予約を承っており、たくさんのお客様にご利用いただくため、ご予約後の無断キャンセルはご遠慮いただいております。

※無断キャンセルをされたお客様は次回以降のご予約をお断りさせていただく場合がございます。

※食べ放題のご予約変更・キャンセルはWEB・アプリよりお願いします。

※店舗により価格が異なります。詳しくはHPをご確認ください。

※店舗により取り扱い商品が異なります。※食べ残しがないようにお願いいたします。

※グループ内で個人単位の食べ放題は、ご注文いただけません。※お持ち帰りの場合、別料金となります。

※食べ放題メニュー以外をご注文いただいた場合、別メニューの実費をいただいております。

※食事を残された場合、実費をいただいております。※シャリを残された場合、一貫につき33円（税込）をいただいております。

※車両（自転車を含む）を運転されるお客さまには、酒類のご提供は致しかねます。また20歳未満の飲酒は法律で禁止されています。

※割引、クーポン券はご利用いただけません（弊社発行のお食事券・株主優待ポイントは利用可）

※ご予約を承れる席数に限りがあります。

【土日祝もお得に食べ放題しよう！「センキョ割」概要】

投票後のお食事をもっと楽しく 「センキョ割」実施のお知らせ 投票証明で食べ放題が土日祝価格より 400 円（税込）引きに！

・実施期間：2026年～3月1日(日)予定 ※土日祝のみ

・内容：対象条件を満たしたお客様に、ご本人様および同席の中学生以上のお連れ様全員を対象に、かっぱ 寿司の食べ放題料金を土日祝価格より 400 円（税込）引きでご提供

・実施店舗：かっぱ寿司全店（一部改装中店舗は除く）

・詳細： https://www.kappasushi.jp/cp/senkyowari

※食べ放題は事前予約制です。 ※食べ放題は平日学割との併用不可となります。

※センキョ割は、その他割引・クーポンとの併用不可となります。

■料金に関して

【メニュータイプA店舗】

[表4: https://prtimes.jp/data/corp/18731/table/1040_4_68c3ffa1cf7a94bbb15c13db1be2038e.jpg?v=202602130251 ]

【メニュータイプB店舗】

[表5: https://prtimes.jp/data/corp/18731/table/1040_5_f3c6334602a192720620bc71abdae322.jpg?v=202602130251 ]

※保護者1名様につき幼児2名様まで無料。3名様以上は1名様につき990円（税込）頂戴します。

※お会計時に年齢が分かる証明書をご提示ください。

【食べ放題のご予約も！便利でお得なかっぱ寿司アプリ！】

会員登録（無料）を行っていただくと、かっぱ寿司をもっと便利にお楽しみいただけます。

URL: https://www.kappasushi.jp/support/app

1.事前に店舗予約で、スムーズにお席にご案内

2.お持ち帰り予約も簡単！WEB決済でお受取りもラクラク

3.お得なクーポンを不定期で配信

4.新メニュー情報やキャンペーン情報をいち早くゲット

【話題沸騰！人気メニュー約 100 種の「食べ放題」は、クリエイターの皆様も大歓迎！】

「食べ放題」は約 100 種類のメニューが対象となり、中とろ(※1)などの高級ネタをはじめ、ラーメンや茶碗蒸しなどのサイドメニュー、デザートまで幅広いラインアップ。さらに幼児は無料(※2)でご利用 いただけるため、ご家族連れのお客様にも大変ご好評をいただいております。一度体験した方も、近くに 開催店舗が無かった方も、現在は全店で実施中！この機会に好きなネタを思いっきり楽しんでください。 そして今、かっぱ寿司の食べ放題は YouTuber やインフルエンサーの皆様からも続々と絶賛の声！ 「あなたのチャンネルで“食べ放題チャレンジ”を！」「食べ放題で“映える瞬間”をシェアしよう！」 動画や SNS での発信も大歓迎！ぜひこの機会にご参加いただき、話題を一緒に盛り上げましょう。

※1時期、店舗により取り扱いが異なる場合がございます。

※2幼児は保護者1名様につき幼児2名様まで無料。3名様以上は1名様につき990円（税込）頂戴いたします。

●詳細・お問い合わせはこちら

https://www.kappa-create.co.jp/contact_form/

※撮影をご希望の方は、以下 5 点をご記入ください。

１.企画内容

２.撮影希望日（※土日祝を除く、3 日以上先）

３.撮影可能なお時間（13:30～18:00 or 20:00 以降～）

４.実施ご希望店舗

５.チャンネル URL ※お席の滞在時間は 90 分目安でお願いいたします。

リリース内画像：https://x.gd/1VVFv