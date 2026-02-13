【東京都 TIB CATAPULT×eiicon】物流大手とスタートアップが出会う共創の場「Tokyo Logistics Co-Creation Cluster MATCHING DAY #01」

株式会社eiicon

日本最大級のオープンイノベーションプラットフォーム「AUBA（アウバ）」を運営する株式会社eiicon（エイコン 本社所在地：東京都文京区後楽、代表取締役社長：中村 亜由子、以下 eiicon）は、代表事業者/事務局として運営する、物流業界の次世代デファクトスタンダード創出を目指す『Tokyo Logistics Co-Creation Cluster（以下 本クラスター）』の推進にあたり、2026年2月24日（火）、物流事業者・投資機関8団体が登壇し、共創によって実現したいことや課題を発信するリバースピッチイベントを、Incubation CANVAS TOKYO（東京・京橋）にて開催します。

本イベントは、物流領域における新たな価値創造と課題解決の実現に向けて、物流事業者、投資機関、スタートアップによるネットワーク形成を図り、具体的な連携や共創のきっかけを創出することを目的としています。大手物流事業者および投資機関によるピッチと、参加者同士の交流を通じて、物流領域における新サービスの開発、実証、社会実装を加速させていきます。

東京都 TIB CATAPULT × eiicon「物流大手企業が本気で語る『今、共創で実現したい未来』Tokyo Logistics Co-Creation Cluster MATCHING DAY #01」（2026年2月24日 東京・京橋にて開催）

□リバースピッチイベント 開催概要

物流大手企業が本気で語る「今、共創で実現したい未来」

Tokyo Logistics Co-Creation Cluster MATCHING DAY ＃01 リバースピッチ＋交流会

日時：2026年2月24日（火）18:00-20:30

※17:30開場、19:15ピッチイベント終了後ネットワーキングを予定

会場：Incubation CANVAS TOKYO セミナールーム（東京都中央区京橋2丁目2-1 京橋エドグラン 29F）

※東京メトロ銀座線「京橋駅」8番出口改札から直進、B1Fエスカレーターから3階までお越しください。

参加対象：

物流領域に興味・関心のあるスタートアップ企業

物流企業間の連携に取り組める企業

スタートアップの成長に向けて、技術・アセット等を提供できる企業

プログラム（予定）：

18:00～：オープニング

18:15～：リバースピッチ ※登壇団体

・飯野海運株式会社

・KDDI株式会社

・日本郵政キャピタル株式会社

・BIPROGY株式会社/キャナルベンチャーズ株式会社

・芙蓉総合リース株式会社

・株式会社マーキュリアインベストメント

・株式会社MOL PLUS

・ロジスティード株式会社

19:15～：クロージング

19:20～：ネットワーキング

参加申し込み：以下ページより事前申し込みをお願いします。

■東京都「TIB CATAPULT」について https://tibcatapult.metro.tokyo.lg.jp/(https://tibcatapult.metro.tokyo.lg.jp/)

東京都では、都が運営するイノベーション拠点「Tokyo Innovation Base」（TIB）を起点に、成長可能性が高い技術や産業の分野を集中的に支援するため、令和6年度から「グローバルイノベーションに挑戦するクラスター創成事業（通称「TIB CATAPULT」）」を実施しています。この事業は、大企業や投資家など複数の事業者による共同体「イノベーションクラスター」が、それぞれの強みを生かして、グローバルなスタートアップを育てていくことを支援するものです。

東京都の支援イメージ（東京都HPより）

■『Tokyo Logistics Co-Creation Cluster』

＜クラスター構成＞（代表事業者/事務局 株式会社eiicon）

構成企業

物流事業者

セイノーホールディングス株式会社、佐川急便株式会社、三菱倉庫株式会社

投資機関

Spiral Innovation Partners株式会社

※他の物流事業者等の参画を推進

本クラスターは、東京都 令和7年度「グローバルイノベーションに挑戦するクラスター創成事業（通称「TIB CATAPULT」）」の参画クラスターとして採択されたものです。

＜クラスター組成目的＞

輸送・倉庫等の物流会社がチームを組み、ロジスティクス業界の面的なイノベーションを起こすことで、人々の暮らしを支える物流のデファクトスタンダードを創出する

＜活用アセット＞

・顧客接点・物流拠点・物流車両・国内外物流網・物流実績・自治体連携

・グループ会社連携・国際物流・海外拠点・グローバルネットワーク など

＜協働イメージ＞

・自動配送や環境配慮等の新たな物流の形を構築

・ビッグデータやAIで配送の最適化等、バリューチェーンの効率化を実現し、問題解決に貢献

・ドライバーの配車効率化など、物流業界の課題解決 など

□参考（プレスリリース）

東京都 令和7年度「TIB CATAPULT（グローバルイノベーションに挑戦するクラスター創成事業）」参画クラスターに採択！ロジスティクス領域のデファクトスタンダード創出を目指します！（2025年10月2日）

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000795.000037194.html

【 東京都 TIB CATAPULT × eiicon 】セイノーHD、佐川急便、三菱倉庫 3社が “物流課題解決”をテーマに全国スタートアップからの提案を募集！（2025年12月17日）

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000838.000037194.html

特定テーマ

「サーキュラーエコノミー」の課題を解決する提案を募集中です

物流産業が抱える構造的な課題の１つであるサーキュラーエコノミーの領域において、スタートアップからの提案を募集中です。

新サービス等の開発・実証を支援。クラスター構成企業等と連携し、社会課題解決を目指します。

応募の対象：課題解決に資するプロダクト・サービスを持っていること

詳細、応募ページ： https://forms.gle/tszEhTonx2bnqm337

□本クラスター、本プログラムに関する問い合わせ

Tokyo Logistics Co-Creation Cluster運営事務局（株式会社eiicon）

mail： tlcc（＠）eiicon.net

※上記（＠）を@に、件名：「【問い合わせ】Tokyo Logistics Co-Creation Clusterスタートアップ支援プログラム応募に関して」にて、メールを送信ください。

■eiicon 会社概要 https://corp.eiicon.net/

会社名：株式会社eiicon

代表者：代表取締役社長 中村 亜由子

設立日：2023年4月3日

本社：東京都文京区後楽2-2-23 住友不動産飯田橋ビル2号館 3F

東海支社（STATION Ai内）： 愛知県名古屋市昭和区鶴舞1-2-32

静岡拠点（FUSE内）： 静岡県浜松市中央区鍛冶町100-1 ザザシティ浜松中央館 B1F

神奈川拠点（WeWork オーシャンゲートみなとみらい内）：神奈川県横浜市西区みなとみらい3-7-1 オーシャンゲートみなとみらい 8F

沖縄拠点（Lagoon KOZA／KSA Works内）： 沖縄県沖縄市中央1-7-8

沖縄拠点（Have a good day内）：沖縄県那覇市東町18-4

シンガポール（eiicon Asia Pacific Pte. Ltd.）：20 Anson Road, #11-01 Twenty Anson, Singapore 079912

事業内容：

オープンイノベーションプラットフォーム「AUBA」の運営

事業を活性化するメディア「TOMORUBA」の運営

新規事業創出支援コンサルティング、オープンイノベーションに関するプロモーション支援、イベント企画・支援サービスの提供 など

株式会社eiiconは、日本最大級のオープンイノベーションプラットフォームとオープンイノベーション（OI）に特化したハンズオンコンサルティングで、企業の事業フェーズに合わせた事業創出支援とOIの支援にて事業化をサポートしています。

オープンイノベーションとは

2003年（米）ヘンリー W. チェスブロウが提唱した「企業内部と外部メディア・技術を組み合わせることで、革新的な新しい価値を創り出す」イノベーション方法論。社内の資源に頼るばかりでなく、社外との連携を積極的に取り入れるべきであるという主張の方法です。

eiiconが展開するサービス

日本最大級オープンイノベーションプラットフォーム「AUBA」

累計登録社数37,000社を越えた日本最大級のオープンイノベーションに特化したWEBプラットフォーム。事業創出≒非連続な成長・事業存続を実現させる仕組みをALL IN ONEで提供。AUBAは、意図的にイノベーションを創出するためのサービス。ISO 56001認証取得。

https://auba.eiicon.net/

国際共創（海外企業×日本企業）を支援・加速させる

海外企業向け共創プラットフォーム「AUBA for Global」

日本企業・団体との共創を目指す海外企業・団体のアプローチを支援・加速させるオープンイノベーションプラットフォーム。「AUBA」に登録する日本企業・団体との接続や、eiicon、AUBAが運営する企業・自治体主催のアクセラレーションプログラムへの応募など、イノベーションアドバイザーを通じてサポート。東南アジアを中心とした多くの海外企業・団体に登録いただき、海外企業と日本企業の出会いを加速するとともに、国境を越えた共創がより意図的に起こせるよう環境整備を目指します。

https://corp.eiicon.net/forglobal

完全伴走支援サービス「AUBA Enterprise」

社内新規事業・オープンイノベーションプロジェクト含め、弊社の事業創出支援経験豊富なコンサルタントが企業ごとのお悩み・ニーズに応じフルカスタマイズで支援を設計。事業戦略の支援から実際のパートナー共創にむけた具体的な出会いの場の創出・チームアップ支援、新規事業創出支援まで企業のフェーズに合わせた支援にて事業化をサポート。

https://corp.eiicon.net/service/enterprise

事業を活性化するメディア「TOMORUBA」

事業を創るビジネスパーソンのための“事業を活性化するメディア”。全国各地あらゆる業界のスタートアップ・中小企業・大手企業から地方自治体・大学まで、資金調達・資金提供・共同研究などの様々な情報や事業を創るためのノウハウ情報などを配信。

https://tomoruba.eiicon.net/

主な受賞歴

2022年12月、革新的で優れたサービスとして「第4回 日本サービス大賞」優秀賞を受賞。

https://service-award.jp/result04.html

2023年2月、アクセラレーションプログラムを通じた全国のスポーツチーム／団体とパートナー企業とのマッチング・共創創出など一連のオープンイノベーションへの取組により「第5回 日本オープンイノベーション大賞」スポーツ庁長官賞を受賞。

https://www8.cao.go.jp/cstp/stmain/20230120oip.html

※掲載の情報は、発表日現在のものです。その後予告なしに変更される場合がありますので、あらかじめご了承ください。