【松屋フーズ】「松屋・松のや」×「ちいかわ」コラボ企画の第2弾がスタート！　原作に登場するカレーをイメージしたコラボメニューとおこさまメニューをご注文でオリジナルグッズをプレゼント！

株式会社松屋フーズホールディングス

　松屋フーズ（本社：東京都武蔵野市、代表取締役社長：瓦葺一利）では、2026年2月17日(火)10時より、牛めし・カレー・定食・その他丼の「松屋」、とんかつ店の「松のや」において、「ちいかわ」とのコラボ企画第2弾を開始いたします。




■■　キャンペーン概要　■■


【開催期間】


2026年2月17日(火)AM10：00～2026年3月31日(火)AM9：59



【対象店舗】


全国の松屋、松のや


※一部店舗は対象外となります。


　販売店舗は下記キャンペーンサイトをご確認ください。



▽キャンペーンサイト


https://www.matsuyafoods.co.jp/chiikawa/2026wttm/


～お客様へのお願い～


転売、再販売、営利目的でのご購入はお断りいたします。


対象メニューのご購入は


・コラボメニュー：お1人様1日3食まで


・おこさまメニュー：お1人様1日3食まで


とさせていただきます。



※1日の数量を限定して販売させていただきます。


　当日分の販売終了、次回の販売日時は、各店舗の店頭にてお知らせいたしますので


　ご理解のほどお願いいたします。



食品の放置、廃棄、常識の範囲を超える食べ残しはご遠慮ください。


本コラボに関するお問い合わせは下記にお願いいたします。


店舗へのご連絡はお控えください。



事務局について


「松屋/松のや×ちいかわ コラボキャンペーン」事務局


【開設期間】2025年12月24日(水)～2026年4月14日(火)


【電話番号】0120‐832‐789


【メールアドレス】info-ckw26@matsuyafoods-chiikawa2026flom.com


【受付時間】9：00～17：00（土・日・祝日を除く）


※お問い合わせへのご返答にお時間を頂戴する場合もございます。予めご了承ください。



■コラボメニュー第2弾はこだわりの本格スパイス使用、「松屋 ちいかわの鬼辛カレー」！


　1品ご注文につき1個「オリジナルフィギュア」をプレゼント！




コラボメニュー第2弾としてこだわりの本格スパイス使用、「松屋 ちいかわの鬼辛カレー」を販売いたします。


原作に登場する「鬼辛カレー」をイメージした商品で、オリジナルのポップアップシートとピックを添えてご提供します。


コラボメニュー1品のご注文につき、「松屋」×「ちいかわ」コラボ限定「オリジナルフィギュア」（デザインは全6種類）を1個、ランダムでプレゼントします。



【対象店舗】


全国の「松屋」


※松のやでの販売はございません。


※一部店舗は対象外となります。販売店舗はキャンペーンサイトをご確認ください。



【対象メニュー】


・松屋 ちいかわの鬼辛カレー


※店頭の券売機・タブレットおよび松屋モバイルオーダーのみの販売です。松弁ネット・松弁デリバリーおよびドライブスルー


　でのご利用は対象外です。


※テイクアウトではみそ汁はつきません。



【販売期間】


2026年2月17日(火)10：00～なくなり次第終了



※転売を禁止します。


※ご注文はお1人様1日3食までとなります。


※写真・画像はイメージです。


※全6種、種類はお選びいただけません。


※各店舗なくなり次第終了となります。



■第2弾期間中におこさまメニューをご注文で「オリジナルスライドパズル」をプレゼント！




おこさまメニュー1品のご注文につき、「松屋/松のや」×「ちいかわ」コラボ限定「オリジナルスライドパズル」（デザインは全6種類）を1枚、ランダムでプレゼントします。



【対象店舗】


全国の「松屋」、「松のや」


※一部店舗は対象外となります。販売店舗はキャンペーンサイトをご確認ください。



【対象メニュー】


・松屋 おこさま牛めしわくわくセット


・松屋 おこさまカレーわくわくセット


・松のや お子様プレート


・松のや お子様パンケーキプレート


※店頭の券売機・タブレットおよび松屋モバイルオーダーのみの販売です。松弁ネット・松弁デリバリーおよびドライブスルー


　でのご利用は対象外です。


※松のやではテイクアウトは実施しておりません。



【販売期間】


2026年2月17日(火)10：00～なくなり次第終了



※転売を禁止します。


※おこさまメニューのご注文はお1人様1日3食までとなります。


※写真・画像はイメージです。


※全6種、種類はお選びいただけません。


※各店舗なくなり次第終了となります。



■WEB抽選で100名様に当たる！「オリジナルコラボどんぶり」！




コラボ限定「オリジナルコラボどんぶり」をWEB抽選で100名様にプレゼントいたします。


ご注文金額合計800円（税込）以上のレシートで応募いただけます。



【当選景品】


・オリジナルコラボどんぶり


※写真・画像はイメージです。



【応募方法】


応募対象期間中に松屋・松のやで発行された、ご注文合計金額800円（税込）以上の領収書（食券、レシート、web領収書）を撮影いただき、専用フォームへ必要事項をご入力の上、ご応募ください。


キャンペーンサイト内の「応募フォームはコチラ」ボタンからも応募ページにアクセスできます。


※「すし松」「マイカリー食堂（専門店）」は対象外となります。



【応募対象期間】※この期間に発行されたレシートが応募対象となります


2026年1月6日(火)10：00～3月31日(火)9：59



【レシート応募の受付期間】


2026年1月6日(火)10：00～4月7日(火)23：59



▽応募フォーム


https://mfsmsipcp-chiikawa-2026flom.cp.msgs.jp/n/form/repb/88CfF5h8pbztHz8fuMyx6



◇「ちいかわ」とは


「ちいかわ」は、イラストレーター・ナガノが描くX（旧Twitter）発の漫画作品。ちいかわたちが繰り広げる、楽しくて、切なくて、ちょっとハードな日々を描いた物語。大人から子どもまで幅広い人気を博し、フォロワーは444万人を突破している (2025年12月19日時点)。日本キャラクター大賞2022・2024・2025グランプリ受賞。



(C)nagano