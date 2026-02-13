【松屋フーズ】「松屋・松のや」×「ちいかわ」コラボ企画の第2弾がスタート！　原作に登場するカレーをイメージしたコラボメニューとおこさまメニューをご注文でオリジナルグッズをプレゼント！

株式会社松屋フーズホールディングス

松屋フーズ（本社：東京都武蔵野市、代表取締役社長：瓦葺一利）では、2026年2月17日(火)10時より、牛めし・カレー・定食・その他丼の「松屋」、とんかつ店の「松のや」において、「ちいかわ」とのコラボ企画第2弾を開始いたします。

■■ キャンペーン概要 ■■

【開催期間】

2026年2月17日(火)AM10：00～2026年3月31日(火)AM9：59

【対象店舗】

全国の松屋、松のや

※一部店舗は対象外となります。

販売店舗は下記キャンペーンサイトをご確認ください。

▽キャンペーンサイト

https://www.matsuyafoods.co.jp/chiikawa/2026wttm/

～お客様へのお願い～

転売、再販売、営利目的でのご購入はお断りいたします。

対象メニューのご購入は

・コラボメニュー：お1人様1日3食まで

・おこさまメニュー：お1人様1日3食まで

とさせていただきます。

※1日の数量を限定して販売させていただきます。

当日分の販売終了、次回の販売日時は、各店舗の店頭にてお知らせいたしますので

ご理解のほどお願いいたします。

食品の放置、廃棄、常識の範囲を超える食べ残しはご遠慮ください。

本コラボに関するお問い合わせは下記にお願いいたします。

店舗へのご連絡はお控えください。

事務局について

「松屋/松のや×ちいかわ コラボキャンペーン」事務局

【開設期間】2025年12月24日(水)～2026年4月14日(火)

【電話番号】0120‐832‐789

【メールアドレス】info-ckw26@matsuyafoods-chiikawa2026flom.com

【受付時間】9：00～17：00（土・日・祝日を除く）

※お問い合わせへのご返答にお時間を頂戴する場合もございます。予めご了承ください。

■コラボメニュー第2弾はこだわりの本格スパイス使用、「松屋 ちいかわの鬼辛カレー」！

1品ご注文につき1個「オリジナルフィギュア」をプレゼント！

コラボメニュー第2弾としてこだわりの本格スパイス使用、「松屋 ちいかわの鬼辛カレー」を販売いたします。

原作に登場する「鬼辛カレー」をイメージした商品で、オリジナルのポップアップシートとピックを添えてご提供します。

コラボメニュー1品のご注文につき、「松屋」×「ちいかわ」コラボ限定「オリジナルフィギュア」（デザインは全6種類）を1個、ランダムでプレゼントします。

【対象店舗】

全国の「松屋」

※松のやでの販売はございません。

※一部店舗は対象外となります。販売店舗はキャンペーンサイトをご確認ください。

【対象メニュー】

・松屋 ちいかわの鬼辛カレー

※店頭の券売機・タブレットおよび松屋モバイルオーダーのみの販売です。松弁ネット・松弁デリバリーおよびドライブスルー

でのご利用は対象外です。

※テイクアウトではみそ汁はつきません。

【販売期間】

2026年2月17日(火)10：00～なくなり次第終了

※転売を禁止します。

※ご注文はお1人様1日3食までとなります。

※写真・画像はイメージです。

※全6種、種類はお選びいただけません。

※各店舗なくなり次第終了となります。

■第2弾期間中におこさまメニューをご注文で「オリジナルスライドパズル」をプレゼント！

おこさまメニュー1品のご注文につき、「松屋/松のや」×「ちいかわ」コラボ限定「オリジナルスライドパズル」（デザインは全6種類）を1枚、ランダムでプレゼントします。

【対象店舗】

全国の「松屋」、「松のや」

※一部店舗は対象外となります。販売店舗はキャンペーンサイトをご確認ください。

【対象メニュー】

・松屋 おこさま牛めしわくわくセット

・松屋 おこさまカレーわくわくセット

・松のや お子様プレート

・松のや お子様パンケーキプレート

※店頭の券売機・タブレットおよび松屋モバイルオーダーのみの販売です。松弁ネット・松弁デリバリーおよびドライブスルー

でのご利用は対象外です。

※松のやではテイクアウトは実施しておりません。

【販売期間】

2026年2月17日(火)10：00～なくなり次第終了

※転売を禁止します。

※おこさまメニューのご注文はお1人様1日3食までとなります。

※写真・画像はイメージです。

※全6種、種類はお選びいただけません。

※各店舗なくなり次第終了となります。

■WEB抽選で100名様に当たる！「オリジナルコラボどんぶり」！

コラボ限定「オリジナルコラボどんぶり」をWEB抽選で100名様にプレゼントいたします。

ご注文金額合計800円（税込）以上のレシートで応募いただけます。

【当選景品】

・オリジナルコラボどんぶり

※写真・画像はイメージです。

【応募方法】

応募対象期間中に松屋・松のやで発行された、ご注文合計金額800円（税込）以上の領収書（食券、レシート、web領収書）を撮影いただき、専用フォームへ必要事項をご入力の上、ご応募ください。

キャンペーンサイト内の「応募フォームはコチラ」ボタンからも応募ページにアクセスできます。

※「すし松」「マイカリー食堂（専門店）」は対象外となります。

【応募対象期間】※この期間に発行されたレシートが応募対象となります

2026年1月6日(火)10：00～3月31日(火)9：59

【レシート応募の受付期間】

2026年1月6日(火)10：00～4月7日(火)23：59

▽応募フォーム

https://mfsmsipcp-chiikawa-2026flom.cp.msgs.jp/n/form/repb/88CfF5h8pbztHz8fuMyx6

◇「ちいかわ」とは

「ちいかわ」は、イラストレーター・ナガノが描くX（旧Twitter）発の漫画作品。ちいかわたちが繰り広げる、楽しくて、切なくて、ちょっとハードな日々を描いた物語。大人から子どもまで幅広い人気を博し、フォロワーは444万人を突破している (2025年12月19日時点)。日本キャラクター大賞2022・2024・2025グランプリ受賞。

(C)nagano