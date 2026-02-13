フジ物産、子ども達の未来を支える特別高圧・高圧向け電力プラン「未来つなぐでんき」2026年2月16日より申込開始

フジ物産株式会社

フジ物産株式会社（本社：静岡県静岡市清水区、代表取締役社長：山崎 伊佐子）以下当社は、2026年2月16日より、お客様から頂いた電気料金の一部を地域社会へ還元する法人向け新電力プラン「未来つなぐでんき」の申込を開始します。

本プランは、電力コストの削減・安定化を図りながら、電気を使用するだけで「子ども達の未来」を応援できる、地域密着型の電力サービスです。

【応援スキーム】

■ 「未来つなぐでんき」の2つの特徴

1. 地域へのインパクト：電気代の1%を「子ども達の未来」へ還元

お客様の電気料金の1％相当額を、当社負担（売上からの拠出）にて以下の地域課題解決へ寄附いたします。お客様に追加の負担はなく、通常の事業活動を通じてCSR（企業の社会的責任）活動に参加いただけます。

【環境保全】地域の遊び場「船越堤公園」の自然環境保全を応援

現在、ホタルの里として子ども達に愛されている、静岡市清水区にある、「船越堤公園」のホタル観測数が年々減少しております。実際に、近隣の船越小学校でのアンケートでは、約9割以上の子ども達がホタルを見たいとの声があがっている状況です。当社はこの子ども達の声を原動力に活動する「うちっちでホタル育成プロジェクト（通称：ホタ活）」に共感し、支援いたします。また、この活動への支援を通じ、豊かな自然環境を守るとともに、次代を担う子ども達が安心して自然と触れ合い、学べる場を未来へと繋いでいきます。

※「ホタ活」とは、公園内のせせらぎの小川や緑地の整備・美化を通じ、減少傾向にあるホタルが再び戻ってくることを目指して活動している団体です。

【スポーツ貢献】子ども達のスポーツ環境を応援

当社では、かねてよりプロスポーツチームへの支援を行ってまいりましたが、当応援スキームでは、地域の子ども達が安心してスポーツに取り組める環境づくりについて支援を行ってまいります。なお、具体的な支援方法につきましては、現在静岡市と協議を進めております。

【社会貢献】その他、社会問題を解決するための応援スキームを順次拡大

子ども達が直面する課題解決に取り組む団体等への支援を検討してまいります。

2. 経済的メリット：市場価格に左右されない「固定型プラン」

本プランは、燃料費等調整額の加減算を含む固定単価での提供となり、市場連動（JEPX価格連動）による加減算を行わない料金設計です。

昨今の電力需要逼迫時に高騰しやすい市場価格変動リスクを排除できるため、お客様の年間電力コストの見通しが立てやすく、経営の安定化に寄与します。

※2 ⾮化石証書をご利用いただく場合、上記の電気料金項目に別途「⾮化石証書購入費用」が追加されます。

※3 基本料金単価、電力量料金単価、再生可能エネルギー発電促進賦課金単価には、消費税等相当額を含んでおります。

■ 本サービス提供の背景

当社は間もなく創業70期目を迎える総合商社です。エネルギー事業に関しては、遠洋マグロ船への燃料販売からスタートし、現在ではガソリンスタンドの運営、自社太陽光発電所の運営、省エネ商材の販売など、創業当初から時代の変化に合わせたエネルギー事業の展開を行って参りました。2023年には小売電気事業者としての登録を行い、自社の約50箇所の施設への電力供給を行っており、この度外部の需要家様への販売をスタートする運びとなりました。

また、「目の前の人の笑顔の為に、考え、学び、迅速に、柔軟に、国内外を問わず、あらゆる資源を駆使し、地域と社会の幸福を目指し続けます。」というMISSIONを掲げている当社では、かねてより「地域貢献」に主軸を置いた事業活動を行っております。

今回、電力販売を開始するにあたり、単なるインフラ提供に留まらず「地域と社会の幸福を目指す」というMISSIONを体現するため、売上の一部を地域の未来を担う子ども達のために還元する仕組みを構築いたしました。「未来つなぐでんき」を通じて、お客様と共に地域に笑顔を量産したく考えております。

■ 「未来つなぐでんき」サービス概要

受付開始： 2026年2月16日

提供対象： 法人（高圧／特別高圧）

提供エリア： 東京エリア、中部エリア、四国エリア

契約期間： 1年間

応援スキーム： お客様の電気料金には加算せず、当社の売上から1%相当額を捻出し、当社にて各支援先へ寄附を行います。

【会社概要】

社名：フジ物産株式会社

代表者：代表取締役社長 山崎 伊佐子

所在地：静岡県静岡市清水区大坪2-5-32

事業内容：石油製品販売、新電力事業、水産事業、飲食事業など

コーポレートHP：https://fuji-bussan.com/

未来つなぐでんきHP：https://fuji-bussan-miraitsunagudenki.com

【本件に関するお問い合わせ先】

フジ物産株式会社

エネルギー事業部 エネルギーソリューション課

TEL：054-397-1543

E-mail：musubu-power@fuji-bussan.com