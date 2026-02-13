「楽天ラクマ」、リユース事業者と個人ユーザーから優秀ショップを表彰する「楽天ラクマショップ・オブ・ザ・イヤー 2025」を発表

楽天グループ株式会社

楽天グループ株式会社（以下「楽天」）が運営するフリマアプリ「楽天ラクマ」は、リユース事業者として出店する「ラクマ公式ショップ」および個人ユーザーから年間の優秀ショップを表彰する「楽天ラクマショップ・オブ・ザ・イヤー 2025」を発表しました。

「楽天ラクマショップ・オブ・ザ・イヤー 2025」は、「レディース」「メンズ」「エンタメ/ホビー」カテゴリの商品を扱うショップを対象に、部門ごとに前年の売り上げ、取引件数、ユーザーの評価、成長率などから選出したショップを表彰するアワードで、今回が4回目の開催となります。また、今年から「ラクマ公式ショップ」に加えて、「楽天ラクマ」の個人ユーザーも受賞対象に拡大し、「ラクマ最強鑑定賞」と「レジェンド賞」の2賞を新設しました。

「楽天ラクマ」に出店するリユース事業者のショップ「ラクマ公式ショップ」は2025年、前年対比で約142％の成長となりました（注1）。「ラクマ公式ショップ」向けには計8部門と「総合賞」を設け、それぞれ上位3ショップを選出しています。商品カテゴリ別に優れたショップを選出する「ジャンル賞」は「バッグ」「腕時計」「アクセサリー」「アパレル」「エンタメ・家電」の5部門、「楽天ラクマ」が設けたテーマからショップを選出する「サービス賞」は「グリーン」「グローバル（越境取引）」の2部門、さらに「特別賞」として「新人」部門で構成しています（注2）。各部門において総合的に最も優秀なショップを選出する「総合賞」は、株式会社コメ兵が運営する「KOMEHYO ONLINE ラクマ店」が1位を獲得しました。

また、個人ショップ向けには、毎月連続して取引があり、長期間にわたって取引評価の高いショップを「レジェンド賞」、ブランド品の検品ができる「ラクマ最強鑑定」機能の対象である商品の取引が多く、判定結果などの実績が優秀なショップを「ラクマ最強鑑定賞」として選定しました。

本アワードを記念して、受賞した全ショップで使えるクーポンを配布するキャンペーンを本日から2月19日（木）まで実施します。クーポンは、1,000円以上の商品が対象となる100円オフ、5,000円以上の商品が対象となる500円オフ、25,000円以上の商品が対象となる2,500円オフの3種類で、1人につき各1枚を上限に配布します。

「楽天ラクマ」は今後も、個人や事業者が参加する取引を通じて、お客様に利便性や付加価値の高いサービスを提供すべく、新たなECプラットフォームの構築に努めてまいります。

（注1）2024年1月1日（月）～2024年12月31日（火）と2025年1月1日（水）～2025年12月31日（水）の「楽天ラクマ」における「ラクマ公式ショップ」の取引件数で算出。

（注2）「サービス賞」の「グリーン」部門は、ダメージのある商品でも廃棄せず次の人につなぐ消費行動を促進したとして使い込まれた商品の取引比率が高いショップを、「グローバル（越境取引）」部門は、「楽天ラクマ」における越境ECの活性化に伴い海外からの取引実績が好調で、成長率などの高いショップを選出するものです。また「特別賞」の「新人」部門は、2025年に出店し特に優れた実績のショップを選出するものです。

■「楽天ラクマショップ・オブ・ザ・イヤー 2025」特集ページ： https://rakuma.rakuten.co.jp/info/campaign/award/

■受賞ショップ（ラクマ公式ショップ）

総合賞

1位： 「KOMEHYO ONLINE ラクマ店」 https://fril.jp/shop/4462581dcf9c2d6520afda68c683bc66

2位： 「PURPOSE ラクマ店」 https://fril.jp/shop/6551b5a82090436fc081868fc6957f9e

3位： 「RINKAN」 https://fril.jp/shop/rinkan

ジャンル賞

・「バッグ」部門

1位： 「おたからやラクマ店」 https://fril.jp/shop/5c768f53666f4635ef51dc927780151c

2位： 「THIERRY」 https://fril.jp/shop/buysellonline

※受賞は「THIERRY」としての実績ですが、同店は株式会社Buysell Technologiesとの事業統合に伴い、今後の運営は「バイセル ラクマ店」に統合予定です。

3位： 「Bluminラクマ店」 https://fril.jp/shop/blumin

・「腕時計」部門

1位： 「KOMEHYO ONLINE ラクマ店」 https://fril.jp/shop/4462581dcf9c2d6520afda68c683bc66

2位： 「PURPOSE ラクマ店」 https://fril.jp/shop/6551b5a82090436fc081868fc6957f9e

3位： 「ウォッチニアン（ラクマ支店）」 https://fril.jp/shop/ee0975304821b639494d7e6328ba4bbe

・「アクセサリー」部門

1位： 「ブランディア」 https://fril.jp/shop/brandear

2位： 「GREEBER」 https://fril.jp/shop/3a115b91ac4e532ac639fa78a9c0cf5d

3位： 「BRINGラクマ店」 https://fril.jp/shop/0d0ed6b0725c3a4d6b8d765b59fe0c32

・「アパレル」部門

1位： 「RAGTAG online」 https://fril.jp/shop/ragtagonline

2位： 「RINKAN」 https://fril.jp/shop/rinkan

3位： 「衣類＆ブランドリサイクル GREEN ラクマ店【土・日・祝定休日】」 https://fril.jp/shop/183ee3cea9502e407f62a0eb0d06e00d

・「エンタメ・家電」部門

1位： 「VALUEBOOKS」 https://fril.jp/shop/cffc5627f8983fcff85c9f3f581cbd42

2位： 「アクトツール【プロ用の中古工具販売】」 https://fril.jp/shop/6971f8ae3ce9c11521bc978d2c6b67a4

3位： 「エコスタ」 https://fril.jp/shop/2d3e7d9842205cbc45e9ad5c97222141

サービス賞

・「グリーン」部門

1位： 「LIFEラクマ店」 https://fril.jp/shop/7616030ad66cb37ea1a11d0abb1536d9

2位： 「VALUEBOOKS」 https://fril.jp/shop/cffc5627f8983fcff85c9f3f581cbd42

3位： 「バイセル ラクマ店」 https://fril.jp/shop/buysellonline

・「グローバル（越境取引）」部門

1位： 「BRINGラクマ店」 https://fril.jp/shop/0d0ed6b0725c3a4d6b8d765b59fe0c32

2位： 「ブランディア」 https://fril.jp/shop/brandear

3位： 「RINKAN」 https://fril.jp/shop/rinkan

特別賞

・「新人」部門

1位： 「ブランド古着のリュクス」 https://fril.jp/shop/3a4dec910b7901b9f76a4945068ea1cc

2位： 「お宝市番館」 https://fril.jp/shop/adbbe39c5b9ed4579d3c7e639ef1dcef

3位： 「アクトツール【プロ用の中古工具販売】」 https://fril.jp/shop/6971f8ae3ce9c11521bc978d2c6b67a4

■受賞ショップ（個人ユーザー）

・ラクマ最強鑑定賞（アルファベット順）

「Amies ★フォロー割」 https://fril.jp/shop/e350f5e6c3d1c4687aba195e20e352aa

「armacao's shop」 https://fril.jp/shop/591e6f4ec99a9f46972421b85c7c4daf

・レジェンド賞

1位： 「lamp vintage」 https://fril.jp/shop/lamp

2位： 「Thank you 」 https://fril.jp/shop/drop

3位： 「アップルパイ's shop」 https://fril.jp/shop/applepie220418

※出店店舗の名称は2026年2月13日（金）時点

■「楽天ラクマショップ・オブ・ザ・イヤー 2025 受賞店舗様で全商品使えるクーポン」キャンペーン概要

・概要： 「楽天ラクマショップ・オブ・ザ・イヤー 2025」全受賞ショップで使用できる割引クーポン（全3種）を各1枚ずつ配布

・クーポン内容：

1,000円以上の商品が対象となる100円オフクーポン

5,000円以上の商品が対象となる500円オフクーポン

25,000円以上の商品が対象となる2,500円オフクーポンを、1人につき各1枚を上限に配布

・クーポン利用期間： 2026年2月13日（金）12:00～2026年2月19日（木）23:59

・キャンペーン条件： キャンペーンに参加するには、「楽天ラクマ」の会員登録（無料）が必要となります。1人につき、各クーポン1回限りの利用となります。

・詳細URL： https://rakuma.rakuten.co.jp/info/campaign/award/

■「ラクマ公式ショップ」 について

・関連URL： https://fril.jp/ts/official/lp/

「ラクマ公式ショップ」は、事業者が「楽天ラクマ」へ公式に出店することができる「楽天ラクマ」のサービスです。「リユース」セクションにはブランド品、アパレル品、スマートフォンなどを取り扱う事業者が出店いただけます。実店舗の運営などで実績のある数百社以上の企業が出店しています。事業者による出品商品ページには「公式マーク」が表示され、個人の出品者と事業者を見分けることができます。

・事業者の販売手数料： 10%（税込）

・事業者の出店お申し込み先： rakuma-inquiry@mail.rakuten.com （楽天ラクマ 営業部宛）

■「楽天ラクマ」について

「楽天ラクマ」は、2012年7月にサービスを開始した日本初のフリマアプリ「フリル」と、楽天で運営していた「ラクマ」が2018年2月に統合して生まれました。繋ぐ力で物を棄てずに循環させる「循環の輪」を広げ、誰でも手軽に活躍できるECの世界を築くことにより、サーキュレーション市場の活性化を図り、循環型社会の実現に貢献することを目指しています。

以 上