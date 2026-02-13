サイバーセキュリティ人材の育成に関する講演とパネルディスカッション「サイバーセキュリティシンポジウムin TDU 2026」を開催
東京電機大学（学長 射場本忠彦）は、3月12日(木)13:00より、「サイバーセキュリティシンポジウム in TDU 2026」（参加費：無料）を来場型イベント（会場：東京千住キャンパス（東京都足立区）／定員：50名）、およびオンライン配信（Zoom ウェビナー形式）によるハイブリッド形式で開催します。
本学では、2015年に「国際化サイバーセキュリティ学特別コース（CySec）」を、さらに2025年には「CySec Expert」を開講し、長年にわたりサイバーセキュリティ人材の育成に取り組んできました。この実績が評価され、CySecが「日本セキュリティ大賞2025」人材育成部門において大賞を受賞しました。
このたびの受賞を受け、本シンポジウムでは、本学教員・研究員より「CySec」の人材育成の取り組みについて講演を行います。また、株式会社CoWorkerの山里一輝氏、伊藤達哉氏をお招きし、「サイバーセキュリティの最新動向（仮）」と題して、AIが加速させるサイバー攻撃と対策についてご講演いただきます。本学の教員とゲストスピーカーによるパネルディスカッションも開催します。
なお、本シンポジウムは内閣官房国家サイバー統括室（NCO）が実施する「サイバーセキュリティ月間」の関連行事の一環として開催します。
東京千住キャンパス
＜開催概要（予定）＞
■日 時 2026年3月12日(木) 13：00～17：50
■開催方法 ハイブリッド形式／参加無料
［来場型イベント］
・会場：東京電機大学 東京千住キャンパス 100周年ホール
（所在地：東京都足立区千住旭町5番 ※北千住駅東口(電大口)徒歩1分)
・定員：50名（事前登録制）
［オンライン配信］
・配信形式：Zoomウェビナー形式（定員なし／事前登録制）
■プログラム ＊登壇者、題目は変更となる場合があります。あらかじめご了承ください。
○講演
１.「サイバーセキュリティの最新動向～AIが加速させるサイバー攻撃と対策～(仮)」
山里 一輝氏・伊藤 達哉氏（株式会社CoWorker）
２.「サイバーレジリエンスに求められるもの ～AIが変えるもの、決して変えないもの～(仮)」
武藤 耕也氏（東京電機大学サイバーセキュリティ研究所研究員/グローバルセキュリティエキスパート株式会社）、
橋本 和雄氏（東京電機大学CySecExpert特別講師/グローバルセキュリティエキスパート株式会社）
３.「CySec、そしてCySec Expertへ ～防御側の意識を変える～(仮)」
千葉 尭 助教（東京電機大学総合研究所/東京電機大学サイバーセキュリティ研究所/CySec/CySec Expert）
４.「セキュリティの楽しさを知る(1)～次世代VR医療機器開発における、ゼロから始めたサイバーセキュリティ(仮)」
小松 尚平氏（東京大学 情報学環/本部ブランドスタジオ特任研究員/高知大学医学部 特任講師）
５.「セキュリティの楽しさを知る(2)～ゼロから始めたサイバー防衛(仮)」
桑名 健太 教授（東京電機大学 工学部/東京電機大学 医療・福祉機器開発・普及支援センター）
○パネルディスカッション
モデレータ：寺田 真敏 教授 (東京電機大学 未来科学部／サイバーセキュリティ研究所)
トピック(1) 学び続けるためのエコシステムの構築
パネリスト
千葉尭 助教 (東京電機大学 サイバーセキュリティ研究所/CySec/CySec Expert)
武藤耕也氏 (東京電機大学 サイバーセキュリティ研究所 研究員／グローバルセキュリティエキスパート株式会社)
橋本和雄氏 (東京電機大学 CySec Expert 特別講師／グローバルセキュリティエキスパート株式会社)
清水伸太郎氏 (東京電機大学 CySec Expert受講生／株式会社ハウテレビジョン)
トピック(2) 学びの場の分野拡大
パネリスト
桑名 健太 教授 (東京電機大学 工学部／医療・福祉機器開発・普及支援センター 研究員)
山里一輝氏 (株式会社CoWorker)
伊藤達哉氏 (株式会社CoWorker)
小松尚平氏(東京大学 情報学環/本部ブランドスタジオ 特任研究員／高知大学医学部 特任講師)
○総括
佐久間 一郎 特別専任教授（東京電機大学総合研究所）
佐々木 良一 名誉教授（東京電機大学）
■共同主催 東京電機大学 研究推進社会連携センター、東京電機大学 サイバーセキュリティ研究所、
東京電機大学 国際化サイバーセキュリティ学特別コース（CySec）運営委員会
■共 催 東京電機大学 医療・福祉機器開発・普及支援センター、TDU-CSIRT
■お申し込み 事前申し込み制 下記URLからお申し込みください
https://team.cysec.isl.im.dendai.ac.jp/home/20260312
■お問い合わせ 東京電機大学 研究推進社会連携センター（研究推進担当）TEL：03-5284-5230