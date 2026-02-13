サイバーセキュリティ人材の育成に関する講演とパネルディスカッション「サイバーセキュリティシンポジウムin TDU 2026」を開催

学校法人東京電機大学

東京電機大学（学長 射場本忠彦）は、3月12日(木)13:00より、「サイバーセキュリティシンポジウム in TDU 2026」（参加費：無料）を来場型イベント（会場：東京千住キャンパス（東京都足立区）／定員：50名）、およびオンライン配信（Zoom ウェビナー形式）によるハイブリッド形式で開催します。

本学では、2015年に「国際化サイバーセキュリティ学特別コース（CySec）」を、さらに2025年には「CySec Expert」を開講し、長年にわたりサイバーセキュリティ人材の育成に取り組んできました。この実績が評価され、CySecが「日本セキュリティ大賞2025」人材育成部門において大賞を受賞しました。

このたびの受賞を受け、本シンポジウムでは、本学教員・研究員より「CySec」の人材育成の取り組みについて講演を行います。また、株式会社CoWorkerの山里一輝氏、伊藤達哉氏をお招きし、「サイバーセキュリティの最新動向（仮）」と題して、AIが加速させるサイバー攻撃と対策についてご講演いただきます。本学の教員とゲストスピーカーによるパネルディスカッションも開催します。

なお、本シンポジウムは内閣官房国家サイバー統括室（NCO）が実施する「サイバーセキュリティ月間」の関連行事の一環として開催します。

東京千住キャンパス

＜開催概要（予定）＞

■日 時 2026年3月12日(木) 13：00～17：50

■開催方法 ハイブリッド形式／参加無料

［来場型イベント］

・会場：東京電機大学 東京千住キャンパス 100周年ホール

（所在地：東京都足立区千住旭町5番 ※北千住駅東口(電大口)徒歩1分)

・定員：50名（事前登録制）

［オンライン配信］

・配信形式：Zoomウェビナー形式（定員なし／事前登録制）

■プログラム ＊登壇者、題目は変更となる場合があります。あらかじめご了承ください。

○講演

１.「サイバーセキュリティの最新動向～AIが加速させるサイバー攻撃と対策～(仮)」

山里 一輝氏・伊藤 達哉氏（株式会社CoWorker）

２.「サイバーレジリエンスに求められるもの ～AIが変えるもの、決して変えないもの～(仮)」

武藤 耕也氏（東京電機大学サイバーセキュリティ研究所研究員/グローバルセキュリティエキスパート株式会社）、

橋本 和雄氏（東京電機大学CySecExpert特別講師/グローバルセキュリティエキスパート株式会社）

３.「CySec、そしてCySec Expertへ ～防御側の意識を変える～(仮)」

千葉 尭 助教（東京電機大学総合研究所/東京電機大学サイバーセキュリティ研究所/CySec/CySec Expert）

４.「セキュリティの楽しさを知る(1)～次世代VR医療機器開発における、ゼロから始めたサイバーセキュリティ(仮)」

小松 尚平氏（東京大学 情報学環/本部ブランドスタジオ特任研究員/高知大学医学部 特任講師）

５.「セキュリティの楽しさを知る(2)～ゼロから始めたサイバー防衛(仮)」

桑名 健太 教授（東京電機大学 工学部/東京電機大学 医療・福祉機器開発・普及支援センター）

○パネルディスカッション

モデレータ：寺田 真敏 教授 (東京電機大学 未来科学部／サイバーセキュリティ研究所)

トピック(1) 学び続けるためのエコシステムの構築

パネリスト

千葉尭 助教 (東京電機大学 サイバーセキュリティ研究所/CySec/CySec Expert)

武藤耕也氏 (東京電機大学 サイバーセキュリティ研究所 研究員／グローバルセキュリティエキスパート株式会社)

橋本和雄氏 (東京電機大学 CySec Expert 特別講師／グローバルセキュリティエキスパート株式会社)

清水伸太郎氏 (東京電機大学 CySec Expert受講生／株式会社ハウテレビジョン)

トピック(2) 学びの場の分野拡大

パネリスト

桑名 健太 教授 (東京電機大学 工学部／医療・福祉機器開発・普及支援センター 研究員)

山里一輝氏 (株式会社CoWorker)

伊藤達哉氏 (株式会社CoWorker)

小松尚平氏(東京大学 情報学環/本部ブランドスタジオ 特任研究員／高知大学医学部 特任講師)

○総括

佐久間 一郎 特別専任教授（東京電機大学総合研究所）

佐々木 良一 名誉教授（東京電機大学）

■共同主催 東京電機大学 研究推進社会連携センター、東京電機大学 サイバーセキュリティ研究所、

東京電機大学 国際化サイバーセキュリティ学特別コース（CySec）運営委員会

■共 催 東京電機大学 医療・福祉機器開発・普及支援センター、TDU-CSIRT

■お申し込み 事前申し込み制 下記URLからお申し込みください

https://team.cysec.isl.im.dendai.ac.jp/home/20260312

■お問い合わせ 東京電機大学 研究推進社会連携センター（研究推進担当）TEL：03-5284-5230