今を象徴する、生活を変えたアプリが集結。「アプリブ Best App Award 2025」授賞式を開催しました

ナイル株式会社（本社：東京都品川区、 代表取締役社長：高橋飛翔、 以下ナイル）が運営するスマートフォンユーザー向けアプリ紹介メディア「アプリブ」は、2026年2月12日(木)に、スマートフォンアプリの各分野で機能性に優れ、ユーザーの課題解決に貢献したアプリを表彰する「アプリブ Best App Award 2025」の授賞式を開催しました。

「アプリブ Best App Award 2025」は、その年に最もユーザーへ届けたい優秀なアプリを称え表彰します。本アワードを通じて、ユーザーが新たなアプリと出会う機会を創出し、アプリ業界全体の活性化に寄与することを目指しています。

スマートフォンアプリは今や、単なるツールを超え、社会インフラとして私たちの日常に新しい体験をもたらす「頼もしいパートナー」へと進化しました。特に2025年は、AIによるパーソナライズ化が加速し、学習・ビジネスから健康・育児まで、あらゆる領域でアプリが個人の課題解決を深くサポートした年となりました。

累計7万件以上のアプリをレビューしてきた国内最大級のアプリ専門メディア「アプリブ」は、エンターテインメント、IT分野のジャーナリスト、メディア編集長、アプリの専門家など、多様な領域に精通した5名の審査員を迎え、2025年を象徴する43の受賞作を選出いたしました。

授賞式では、主催者を代表しナイル株式会社より、本アワードの創設意義と受賞企業への期待を述べる挨拶から始まり、各部門の受賞者へトロフィーの授与が行われました。授与後には受賞アプリの代表者より、受賞の喜びやアプリを通じて実現したい未来について熱い想いが語られ、会場は大きな拍手に包まれました。

■「アプリブ Best App Award 2025」授賞式 開催概要

日時：2026年2月12日（木）

主催：アプリブ

協賛：Repro株式会社／adjust株式会社／Braze株式会社／Moloco合同会社

Mistplay Inc.／バリューコマース株式会社／株式会社MOTTO／GAME FUTURE SUMMIT

賛同メディア：MarkeZine／ECZine／ProductZine／ITmedia Mobile

審査員：かじがや卓哉、小口貴宏、鈴木朋子、森下明、伊藤隆史 ※敬称略

選考基準：「話題性や注目度」、「ユーザーの課題解決度」、「革新性と独自性」、「飛躍性」、「ユーザーエクスペリエンス」

受賞結果：https://app-liv.jp/award/2025/

表彰部門：

カテゴリ別部門

（ビジネス・ユーティリティ、コミュニケーション、学習、エンターテインメント、ファイナンス、ゲーム、ヘルスケア、写真・ビデオ、ライフスタイル、お出かけ、ニュース・防災気象、ショッピング）

スタートアップ部門

スポンサー特別賞（Repro賞、Adjust賞、Braze賞、Moloco賞）

■各受賞企業よりコメント（一部抜粋）

ショッピングカテゴリ 最優秀賞「カウシェ」 株式会社カウシェ

「企業としての評価とはまた違い、"アプリ"として賞を頂けたことは格別な喜びです。数字だけでは測ることができない、ユーザーへの愛と生活への意識を見て頂けたことが本当に嬉しく感じております。」

ライフスタイルカテゴリ 最優秀賞「Charge SPOT」 株式会社INFORICH

「8年目にして初めてアプリとしての賞を頂き、大変光栄です。設置させて頂くパートナーの皆様とともに築いてきたサービスの進化が評価されたと感じています。」

コミュニケーションカテゴリ 最優秀賞「Threads」 Meta Platforms, Inc.

「昨年8月にグローバル月間アクティブ利用者数が4億を超えました。日本は世界的に見ても利用が盛んな国の一つであり、独自のトレンドや人気クリエイターが生まれる動きが広がっています。今後も利用者の皆さん、クリエイターの皆さん、そして企業の皆さんと一緒に、ますます多くの方にご利用いただけるよう取り組んでまいります。」

お出かけカテゴリ 最優秀賞「トリファ」 株式会社トリファ

「この1年、多くの日本の方々に使っていただいた実感がありましたが、こうして企業様からアプリを評価していただける機会は貴重であり、社員一同非常に喜んでおります。」

写真・ビデオカテゴリ 最優秀賞「Edits」 Meta Platforms, Inc.

「短尺動画制作を一貫して行えるよう開発したアプリで、毎週のように機能アップデートを続けています。今回このような素晴らしい賞を頂いたことを励みに、さらに多くの方に使っていただけるよう取り組んでまいります。」

ファイナンスカテゴリ 最優秀賞「マネーフォワード ME」 株式会社マネーフォワード

「この度は素敵な賞を頂き、ありがとうございます。2013年のリリース以来、多くの皆様に使っていただいているなか、年々、機能やUIのアップデートを重ね進化しておりますので、これからもより多くの方の課題を解決できるよう精進してまいります。」

スタートアップ部門 入賞 「mixi2」 株式会社MIXI

「サービス開始から1年、国産SNSとして『コミュニケーション』へのこだわりを持って模索を続けてまいりました。これまで培ってきた経験をもとに、次の時代のコミュニケーションアプリとして、個人の方だけでなく多くの企業の方々にもご活用いただきたいと考えています。」

■アプリブについて

2012年のサービス開始以来、累計約7万件のアプリをレビュー、国内最大級のアプリ専門メディアに成長。すべてのスマホユーザーがより快適で楽しい生活が送れるよう、アプリに関するさまざまな情報を幅広く提供しています。

URL：https://app-liv.jp

■ナイル株式会社について

事業概要 ：自動車産業DX事業、ホリゾンタルDX事業

設立 ：2007年1月15日

所在地 ：東京都品川区東五反田1丁目24-2 JRE東五反田一丁目ビル 7F

代表者 ：代表取締役社長 高橋 飛翔

証券コード：5618（東証グロース市場）

URL ： https://nyle.co.jp