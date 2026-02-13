株式会社バイウィル

日本のカーボンニュートラル実現を目指し、脱炭素コンサルティングやブランドコンサルティングを行う株式会社バイウィルは、無料セミナー「サステナビリティを『稼ぐ力』に変える。 活動を『消費』させず、企業価値として蓄積する『ブランド資産』のつくり方」を、2026年2月24日（火）にオンラインにて開催いたします。

サステナビリティを経済価値と結びつけるために

詳細・お申込みはこちらから :https://www.bywill.co.jp/seminar/20260224

多くの企業において、サステナビリティ活動が「義務・コスト」と捉えられ、なかなか活動がドライブしない、社員が自分ごと化できないという課題を抱えています。 その課題の本質的な要因は「サステナビリティ」と「経済価値」の結びつきが感じられにくいということにあります。



経済価値には「トップラインの向上」「コスト削減」「リスク回避」など様々な側面がありますが、企業の将来を支える「ブランド」という無形資産（成長の基盤）を築くことも、極めて重要な経済価値の一つです。



本セミナーでは、サステナビリティ活動を単なるCSRやコスト対応で終わらせず、企業の「ブランド＝無形資産」として蓄積し、中長期的な競争力へ転換するための戦略を解説します。



重要なのは、個々の活動を「統合報告書にある価値創造ストーリー」や「中長期の事業戦略」といかに接続させるかという視点です。 どんなに素晴らしい取り組みを行っていても、それが経済価値と繋がらなかったり、効果的な発信を伴わなければ、ステークホルダーの記憶には残らず、ブランド資産として蓄積されません。それは非常にもったいないことです。



今回は、サステナビリティ活動を企業の経済価値と接続し、商品や各種メディア、サステナビリティサイトなどの顧客接点を通じて、企業の「ブランド資産」として積み上げていくための具体的なアプローチについてお伝えします。

本セミナーの主なトピック

- サステナビリティの目的再定義：なぜ活動が「稼ぐ力」に繋がるのか？経済価値への転換ロジック- 「消費」から「蓄積」へ：情報を流しっぱなしにせず、イメージを増幅させる「器（ブランド資産）」の作り方- 商品価値とサステナビリティを接続する「2階建て」フレームワーク- PR・Web戦略：「同質化」の罠を抜け出し、「自社らしさ」で感情を動かす発信術

貴社が真摯に進めているサステナビリティ活動を、企業の経済価値と結びつけ、より活動をドライブさせていくためのヒントになりますと幸いです。

皆様のご参加を心よりお待ちしております。

＜セミナー実施概要＞

・日時：2026年2月24日（火） 16:00～17:00

・会場：オンライン開催（Zoom）

・参加費：無料

詳細・お申込みはこちらから :https://www.bywill.co.jp/seminar/20260224講師

藤田 能敬

株式会社バイウィル ブランドコンサルティング部 部長

大学卒業後、INFASパブリケーションズ（WWDジャパン）に新卒入社。クロスメディア戦略部にて、自社媒体を活用したプロモーションプランの立案～実施を経験。その後、株式会社SATISONE(現DRAFT.Inc)に入社し、ストラテジックプランナー/プロデューサーとして従事。さまざまな事業ドメインでの立ち上げ期におけるブランド開発（MVV、コンセプト、CI・VI、ロードマップ策定支援）及び、それに付随する対外コミュニケーション戦略の立案・実施（AD/PR戦略立案支援、KV・ロゴ、広告デザイン・コピーライティング、Webサイト等のクリエイティブ開発支援）を支援。

バイウィルでは企業理念やパーパスの策定・浸透やコーポレートブランディングまで領域を広げ、主に大手企業のブランドコンサルティング案件を多数担当している。ともすれば曖昧さが許容されてしまうブランディング領域だからこそ、納得感のある論理とストーリーでクライアントの課題に向き合うことを大切にしている。

環境ビジネス「サステナビリティサイト＆ページ作成ディレクション基礎講座」講師（2025年）

長野県産業振興機構「第2回サーキュラーエコノミーイノベーション研究会」講師（2025年）

本リリースに関するお問い合わせ先

株式会社バイウィル セミナー事務局

e-mail：seminar@bywill.co.jp

TEL：03-6262-3584（代表）

会社概要

■社名：株式会社バイウィル

■本社：東京都中央区日本橋2-3-21 群馬ビル6階

■公式サイト：https://www.bywill.co.jp/

■代表者：代表取締役社長 下村 雄一郎

■事業内容：

・環境価値創出支援事業（カーボン・クレジット等の創出）

・環境価値売買事業（カーボン・クレジット等の調達・仲介）

・脱炭素コンサルティング事業

・ブランドコンサルティング事業