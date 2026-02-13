4月11日(土)より【BanG Dream! アニメイトハーモニーフェア】の開催が決定！
株式会社ブシロード（本社：東京都中野区、代表取締役社長：木谷高明）のグループ会社にあたる株式会社ブシロードクリエイティブ（本社：東京都中野区、代表取締役社長：成田耕祐）は、2026年4月11日(土)より【BanG Dream! アニメイトハーモニーフェア】を開催致します。
「マーチングバンド」をテーマとした描き下ろしイラストを使用した新商品が登場します。
イベント概要
【アニメイト通販事前予約フェア】
会期：2026年2月13日(金) 12:00～2月23日(月・祝) 23:59
実施場所：アニメイト通販 ※アニメイト実店舗は対象外
【店頭フェア】
会期：2026年4月11日(土)～4月26日(日)
実施店舗：アニメイト全店 ※アニメイト通販は対象外
商品情報
BanG Dream! ジオラマアクリルスタンド Harmony Parade ver.
価格：各2,200円（税込）
BanG Dream! トレーディングホログラム缶バッジ Harmony Parade ver.
価格：550円（税込）
BanG Dream! トレーディングつながるアクリルチャーム Harmony Parade ver.
価格：660円（税込）
BanG Dream! トレーディングショートステッカー Harmony Parade ver.
価格：440円（税込）
BanG Dream! クリアファイル Harmony Parade ver.
価格：550円（税込）
BanG Dream! トレーディングメタリックポストカードセット Harmony Parade ver.
価格：660円（税込）
バンドリ！ ガールズバンドパーティ！ トレーディングアクリルブロック vol.7
価格：880円（税込）
バンドリ！ ガールズバンドパーティ！ トレーディングアクリルブロック vol.8
価格：880円（税込）
BanG Dream! ホログラムビジュアルシート Harmony Parade ver.
価格：各990円（税込）
BanG Dream! プレートアクリルスタンド Harmony Parade ver.
価格：2,750円（税込）
■2026年6月12日(金) 発売商品
以下の商品につきましては、フェア期間中の店頭販売はございませんが、事前通販および店頭でのご予約（内金）にて購入特典の対象となります。
また、事前通販分につきましては発売日以降のお届けとなります。
BanG Dream! トレーディングリキッドホログラムブロック Harmony Parade ver. sideA
価格：990円（税込）
BanG Dream! トレーディングリキッドホログラムブロック Harmony Parade ver. sideB
価格：990円（税込）
特典情報
1．アニメイト通販 事前予約フェア
会期：2026年2月13日(金) 12:00～2月23日(月・祝) 23:59
実施店舗：アニメイト通販 ※アニメイト実店舗は対象外
2026年2月13日(金) 12:00～2月23日(月・祝) 23:59の期間中、『BanG Dream!』の対象グッズをご予約2,200円(税込)ごとに、ブロマイド（全10種）を1枚差し上げます。
※特典は商品配送時に同梱致します
※特典の絵柄はお選びいただけません
ブロマイド（全10種）
2．店舗購入フェア
会期：2026年4月11日(土)～2026年4月26日(日)
店舗：全国のアニメイト ※アニメイト通販は対象外
2026年4月11日(土)～2026年4月26日(日)の期間中、『BanG Dream!』関連のグッズをご購入・ご予約内金2,200円（税込）毎に、フォト風ミニシート（全10種）とヴァイスシュヴァルツPRカード（全10種）をそれぞれ1枚ずつ差し上げます。
※特典の絵柄はお選びいただけません
※特典は無くなり次第終了致します
フォト風ミニシート（全10種）
ヴァイスシュヴァルツPRカード（全10種）
※画像は制作中のイメージです
■最新情報はコチラをチェック！
・イベント特設HP
https://bushiroad-creative.com/topics/96916/(https://bushiroad-creative.com/topics/96916/)
・ブシロードクリエイティブ公式HP
https://bushiroad-creative.com/
・ブシロードクリエイティブ公式X
@bushi_creative(https://x.com/bushi_creative)
記事内画像をご使用いただく際は、 権利表記の記載をお願いいたします。
(C)BanG Dream! Project