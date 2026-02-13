外資就活総合研究所、外資就活ドットコム利用学生対象の「2027年卒 就活人気企業ランキング(2026年2月)」を発表

株式会社ハウテレビジョン

「世界で挑戦できる人材を育み、未来を創る」を掲げ、ユーザーファーストを追求したキャリアプラットフォーム「外資就活ドットコム」を運営する株式会社ハウテレビジョン（本社：東京都港区、代表取締役：音成洋介）の外資就活総合研究所は、「2027年卒 就活人気企業ランキング(2026年2月)」を調査し、総合ランキングのほか、文理別、大学別、業界別の各ランキングを発表します。本ランキングは調査時点における状況を示すもので、採用活動の時期によって学生の関心が移り変わるため、複数回に分けて調査を行っています。今回は全3回のうち、第3回（最終回）の調査結果です。総合ランキングの1～3位は前回（2025年10月）から変動はなく、早期から認知・関心を獲得してきた企業が引き続き上位を維持する結果になりました。

■「2027年卒 就活人気企業ランキング(2026年2月)」調査概要

調査方法：

・データ収集方法：外資就活ドットコム内での企業フォロー数を集計

・ランキング算出方法：各企業のフォロー数（累計）を集計し、多い順に順位付け

調査対象：2027年卒業予定の学生（大学生・大学院生）

データ集計基準日：2026年2月1日時点

※企業フォローについて

学生が外資就活ドットコム内で興味を持った企業を「フォロー」することで、その企業の募集 情報公開時や企業情報更新時にお知らせを受け取ることができる

※順位の解釈について

本ランキングは調査時点における企業フォロー数の順位を示すもの

採用活動時期によって学生の関心が移り変わるため、複数回に分けて調査を行っている

■調査結果サマリー

・総合ランキングの1位はアクセンチュア、2位はデロイトトーマツベンチャーサポート、3位はベイカレントで、いずれも前回（2025年10月）から変動はなく早期から認知・関心を獲得してきた企業が引き続き上位を維持する結果となった

・一方で、上位10社を見ると三菱商事（10位⇒8位）、伊藤忠商事（11位⇒9位）が前回から順位を上げるなど、3月の春選考を皮切りに採用活動が本格化する日系大手企業も関心を集めている

・大学別の1位は、東京大学がマッキンゼー・アンド・カンパニー、京都大学が野村総合研究所（NRI）、早稲田大学と慶應義塾大学はいずれもアクセンチュア

▼就活人気企業ランキング（2027年卒、2025年10月時点）はこちら

https://ri.gaishishukatsu.com/posts/iFTmbg96

■外資就活ドットコム会員学生の大学内訳

出典：外資就活ドットコム（2027年卒対象 / 2026年2月現在）

■「外資就活総合研究所」について

国内外の優秀な学生と先進的な採用に取り組む企業を対象に、新卒採用の最前線を調査・分析し、未来の雇用をリードする知見を発信することを目的に設立した調査・研究機関。

外資就活総合研究所では、「トップクラスの優秀な学生×グローバル最先端企業の採用を科学し、雇用トレンドの新常識を創造する」をビジョンに掲げ、これまで「外資就活ドットコム」の運営で培ってきた実績を土台に、これからの学生の就活・キャリア観の変化と企業の採用進化を、客観的なデータと分析で牽引するための発信を行ってまいります。

・外資就活総合研究所ページ

https://ri.gaishishukatsu.com/

・外資就活ドットコム

サービスページ：https://gaishishukatsu.com/

企業様向けページ：https://biz.gaishishukatsu.com/