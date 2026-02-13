ジェリービーンズグループ、Bリーグ参入を目指す新会社「株式会社サンライズ」を設立

株式会社ジェリービーンズグループ

株式会社ジェリービーンズグループ(https://www.jelly-beans-group.co.jp/)（本社：東京都台東区、代表取締役：宮崎 明、以下「当グループ」）は、スポーツ事業を次なる成長エンジンと位置付け、Bリーグ参入を目指す100％子会社「株式会社サンライズ」を設立いたしました。

本取り組みは、単なるプロバスケットボールクラブの運営にとどまらず、スポーツを核にアパレル・エンターテインメント・デジタル領域を融合させることで、新たな収益基盤とブランド価値を創出する戦略的プロジェクトです。

■ 設立の背景 ― 成長市場としてのBリーグ

近年、Bリーグは観客動員数の増加やスポンサー参入の拡大など、市場として急速な成長を遂げています。地域密着型モデルを軸に、自治体との連携やアリーナ建設プロジェクトも各地で進行しており、スポーツビジネスの高度化が進んでいます。

また、競技成績のみならず「事業性」「経営力」「地域価値創出」が重視される新たな枠組みへと進化しており、スポーツIPを活用した統合型ビジネスモデルが求められています。

こうした環境下において、当グループはスポーツ事業を中長期的な企業価値向上の柱と位置付け、戦略的な参入を決定いたしました。

■ 新会社概要

商号：株式会社サンライズ

資本金：1億円

所在地：山梨県上野原市上野原1614

事業内容：プロバスケットボールチームの運営

本新会社は、Bリーグ参入を目指す専門法人として設立され、持続可能なクラブ経営モデルの確立を目指します。

■ 山梨県を本拠地とする戦略的意義

山梨県は現時点でBリーグクラブが存在していない未設置県であり、地域代表クラブとしての独自ポジション確立が期待されます。行政との連携、地域企業とのスポンサー協業、観光資源との連動など、多面的な展開が可能です。

さらに、東京圏に近接する地理的優位性を活かし、将来的なリニア中央新幹線の停車計画も見据え、首都圏との経済圏接続を強化します。

「地域密着型モデル」と「首都圏ビジネス連動モデル」を融合させたハイブリッド型クラブ経営を志向します。

■ グループシナジー戦略

株式会社サンライズは、単なるプロスポーツクラブの運営会社ではなく、スポーツを核にグループ全体の事業領域を横断的に接続するハブとしての役割を担います。チーム運営および試合興行を基盤としながら、ファンコミュニティの形成や地域密着型活動を通じて、プロクラブとしての社会的価値とブランド力を高めてまいります。

その上で、当グループが強みとするアパレル事業との連動を図ります。公式グッズ展開を起点に、リカバリーウェアの開発やEC販売の強化、ブランドコラボレーションなどを推進し、スポーツIPを活用したD2Cモデルの高度化を目指します。これにより、試合会場にとどまらない継続的な顧客接点を創出し、ファンとの長期的な関係構築を実現します。

さらに、エンターテインメントおよびデジタル領域との融合を進めます。イベント連動施策や配信マネタイズ、音楽・IPとのコラボレーション、デジタルコンテンツ化を通じて、スポーツ観戦体験そのものを拡張し、リアルとデジタルを横断した価値創造を行います。

このように、「スポーツ運営」「アパレルD2C」「エンタメ・配信・IP」の3領域を有機的に結び付けることで、新たな収益基盤の構築とブランド価値の向上を同時に実現し、グループ全体の競争優位性を強化してまいります。

■ 独自IP保有による競争優位性

スポンサー参画とは異なり、IP（知的・事業資産）を自社で保有することにより、機動的なマーケティング展開とブランド戦略の自由度を確保します。

公式グッズ展開、デジタルコンテンツ化、イベント施策、さらには株主施策への活用まで視野に入れ、グループ横断で価値を拡張してまいります。

■ 収益循環モデルの構築

試合観戦を起点に、

「ファン化 → イベント参加 → グッズ購入 → SNS拡散 → 再観戦」

という循環型エンゲージメントモデルを構築。

ファンとの継続的な接点を創出することで、持続的な収益成長を実現します。

■ 中長期ビジョン

地域密着型プロクラブの確立 スポーツIPのグループ横断活用 スポーツ事業を第三の柱とした企業価値向上

当グループは、スポーツ事業を核とした新たな成長戦略を推進し、地域社会とともに歩む持続可能なクラブ経営を実現するとともに、グループ全体のブランド価値および企業価値の中長期的向上を目指してまいります。

ジェリービーンズグループについて

株式会社ジェリービーンズグループは、複数の事業会社を統括するホールディングカンパニーとして、ファッション、スポーツ、サステナビリティ、物流、エンターテインメントなど幅広い分野で事業を展開しています。オリジナルブランドの企画・開発から卸売・小売・EC運営までを手がけるとともに、グローバルブランドの展開支援や新規事業の創出にも積極的に取り組んでいます。グループ各社が持つ専門性とノウハウを融合し、ブランド戦略の立案、マーケティング、プロモーション、サプライチェーン構築までを一気通貫で提供できる点が強みです。市場や時代の変化を的確に捉え、新たな価値を生み出し続ける総合マーケティングカンパニーとして成長を続けています。

本件に関するお問い合わせ先

株式会社ジェリービーンズグループ

https://www.jelly-beans-group.co.jp/



IR・広報担当

https://www.jelly-beans-group.co.jp/contact/