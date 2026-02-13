ねこ好き必見！唯一無二のハンドメイドのねこグッズをお見逃しなく

株式会社storyteller

株式会社storyteller（本社：東京都狛江市、代表取締役：新堀健太郎）は、コトモノマルシェにて、2/22(日)ねこの日にちなんで、各ショップハンドメイドグッズをセレクトしました。アクセサリーをはじめ、今年はバッグやショルダーストラップとアイテムも豊富です。

■コトモノマルシェルミネ大宮店では16ブランドをセレクトし展開

数年前まではSNS上で話題となり、いつからか１つの「イベント」として注目され始め、今では毎年この時期を楽しみにしている方も多いのではないでしょうか。



写真展やイベント、商業施設や各ショップでも特集が組まれたりと、今年も「ねこグッズ」があちらこちらで見れるみたいです。

飼っているねこちゃんと似ていたら、「あ、ここにいたのね！」と思わず手に取ってしまいますよね。

飼い主だけでなく、ねこ好きの心もくすぐる「ねこの日」

コトモノマルシェもこの日に向けて、とびきりカワイイねこグッズをセレクトしました。本記事では仙台、池袋、大宮の3店舗をご紹介。

ねこグッズが揃う今、ぜひ「ねこ好き」な方は店頭へ足を運んでみてください。

＊ご紹介の商品は各画像右下記載の店舗でのお取り扱いとなります。

＊数量限定品のため完売次第終了となります。予めご了承くださいませ。

ねこの日とは...

2月22日は「猫の日」。1987（昭和62年）、愛猫家の学者や文化人などで構成される猫の日実行委員会と、ペットフード工業会（現：ペットフード協会）によって制定されました。

日付は、猫の鳴き声を「ニャン（2）、ニャン（2）、ニャン（2）」と読む語呂合わせから。日付の候補は全国の愛猫家から集められ、全体の約3割を占めた2月22日に決定しました。

ペットブームのまっただ中に制定された記念日ですが、現在でも犬に並ぶ人気種として知られています。

▼掲載店舗

■宮城県：コトモノマルシェ仙台パルコ店 ショップインスタグラムはこちら(https://www.instagram.com/cotomonomarche.sendaiparco/?hl=ja)から

■埼玉県：コトモノマルシェルミネ大宮店 ショップインスタグラムはこちら(https://www.instagram.com/cotomonomarche_lumineomiya/?hl=ja)から

■東京都：コトモノマルシェルミネ池袋店 ショップインスタグラムはこちら(https://www.instagram.com/cotomonomarche_lumineikebukuro/?hl=ja)から