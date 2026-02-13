オークファングループ、TikTok Shopで食品特化型「産直市場」を開始～ランキング上位実績を活かし、産地直送モデルを展開～
株式会社SynaBiz（本社：東京都品川区、代表取締役：石丸啓明、株式会社オークファン100％子会社）は、TikTok Shop上で展開しているライブコマース事業「NETSEA MallLive」において、新たに食品特化型チャンネル「産直市場」を開設いたしました。
SynaBizはこれまでにTikTok Shop内で複数アカウントを運営し、配信ランキング1位を獲得するなど上位ポジションを確立してまいりました。本取り組みは、これまで蓄積した配信ノウハウおよび販売実績を基盤に、食品領域へ本格展開する戦略的拡張施策となります。
背景：NETSEA MallLiveの実績と次の展開
SynaBizは、オークファングループが推進する「D2X（Direct to X）コマース」戦略の一環として、ライブコマース事業「NETSEA MallLive」を展開しております。
TikTok Shop上においては、
- 複数アカウント体制での配信運営
- 配信ランキング1位獲得
- 上位ポジションの継続維持
- ライバー体制の強化
など、ライブコマース領域での実績を着実に積み上げてまいりました。
これにより、「配信力」「商品編集力」「販売導線設計力」を強みとするライブコマースモデルの有効性を実証してきました。
なぜ「産直」なのか
日本の食品流通は高度に発展している一方で、一次産業の現場には依然として構造的な課題が存在しています。
- 生産者の高齢化や後継者不足
- 多層的な流通構造による価格決定権の弱さ
- デジタル販路へのアクセス不足
- 発信機会・マーケティングリソースの不足
- 規格外品や季節変動による需給ミスマッチ
といった課題が、収益性や持続可能性に影響を与えています。
特に中小規模の生産者にとっては、「良い商品をつくること」と「適正価格で売り続けること」の間に大きな隔たりが存在しています。
オークファングループはこの構造課題に対し、ライブコマースという手法が有効に機能すると考えています。
ライブコマースは、商品の品質だけでなく背景まで伝えることが可能であり、在庫状況や季節性に柔軟に対応できます。さらに、データを活用した需要予測や販売設計が可能という特徴を有しています。
これにより、単なる販路追加ではなく、価格形成プロセスそのものの最適化が可能になります。
また、食品は日常消費財であり、リピート性が高く、LTV（顧客生涯価値）の安定が見込めるカテゴリーです。ライブコマースとの相性も高く、中長期的な収益基盤構築に適しています。
SynaBizはこれまでTikTok Shop上で、
・ 複数アカウントの安定運営
・ 再現性ある販売モデルの確立
・ 配信データに基づく商品最適化
を実行してきました。
「産直市場」は、
・ 生産者直結型モデルの構築
・ 流通コスト構造の最適化
・ フードロス削減への貢献
・ 地域経済への波及
を同時に実現する仕組みとして設計しています。
本当取り組みは、単なる“売り場”の開設ではなく、供給者起点型流通モデルの実装であり、D2X戦略の食品領域への拡張です。私たちは、既存のライブコマース基盤を活用しながら、持続可能で再現性のある食品流通モデルを構築してまいります。
「産直市場」の位置づけ
本チャンネルは単なる新規アカウントの開設ではなく、
- NETSEA MallLiveの拡張展開
- D2Xコマース戦略の食品領域拡張
- 供給者起点型流通モデルの具体化
として位置づけております。
これまで非食品領域で培ったライブコマース実績を活用し、食品カテゴリーにおける新たな流通モデルの確立を目指します。
『産直市場』の特徴- 生産者直結型ライブコマース産地から生活者へ直接届ける流通構造を構築
- 食品特化型コンテンツ設計生鮮・地域特産品・加工食品などをライブ演出により価値最大化
- 実績基盤型の初速創出既存MallLiveアカウントで培ったフォロワー基盤・配信ノウハウを活用
- D2X戦略との連動自社ブランド展開と並ぶ成長ドライバーとして育成
今後の展望- 生産者ネットワークの拡大
- 食品カテゴリー売上の成長加速
- 産地連携モデルの横展開
- TikTok Shop内でのプレゼンス強化
オークファングループは、既存ライブコマース基盤をさらに拡張し、供給者起点の流通モデルを強化することで、次世代型流通インフラの構築を推進してまいります。
『産直市場』アカウント概要
・アカウント ：産直市場（さんちょくいちば）
・プラットフォーム ：TikTok Shop
・対象商品 ：食品全般
・公式アカウント ：https://vt.tiktok.com/ZS9JAAY1A3c9b-0A15Q/
お問い合わせ
『産直市場』での商品紹介や配信連携にご関心のある生産者・事業者様は、下記よりお気軽にご連絡ください。
・問い合わせ窓口：株式会社SynaBiz 産直市場担当
・メールアドレス：netsea_malllive@synabiz.com
・対象者様 ：農業・水産業に携わる生産者、食品関連事業者
オークファングループについて
オークファングループは、データとテクノロジーを活用し、国内外の流通市場において供給者と需要者をつなぐ流通プラットフォームを展開しています。
既存事業として、相場検索サービス「オークファン」およびBtoB取引プラットフォーム「NETSEA」を運営し、安定的な収益基盤を構築しています。
これらの基盤を活かし、現在は成長ドライバーとして、自社ブランドおよびライブコマース事業「NETSEA MallLive」を推進しています。商品企画から販売までを一気通貫で支援する「D2X（Direct to X）コマース」を軸に、新たな流通モデルの確立に取り組んでいます。
今後も既存基盤の強化と成長領域の拡張を両輪で進め、事業構造の高度化を図ってまいります。
■株式会社SynaBiz 会社概要
・代表者：代表取締役 石丸 啓明
・設立 : 2015年7月
・資本金 ：2,500万円 ※株式会社オークファン（東証グロース上場）100%出資
・所在地 ：〒141-0001 東京都品川区北品川5-1-18 住友不動産大崎ツインビル東館7F
・URL ：https://synabiz.co.jp/