「NyAERA2026テラ盛り」は10周年記念の永久保存版／岩合光昭さん撮影初のW表紙／動画付きニャ🐾

株式会社朝日新聞出版

猫を愛するみニャさま、2026年も丸ごとぎっしり猫だらけの「NyAERA」の季節がやってきました。今年は創刊10周年を記念して、新規取材記事に加えて過去の人気記事もドーンと収載。増ページの猫愛MAXでお届けします！

「NyAERA2026テラ盛り」は10周年記念の永久保存版！ 2月14日発売です。

今回はNyAERA初となるW表紙を採用。表紙を岩合光昭さんが撮影した岩合家の玉三郎（タマ）が、裏表紙を智太郎（トモ）が飾ります。もちろん、写真の一部が光る特別仕様！ 表紙のやわらかな手触りと強い目力、ぜひご堪能ください。

巻頭特集は「猫とみんなの物語」

Amazon :https://www.amazon.co.jp/dp/4022793384

農村カフェから神社、本屋、美術館に駐在所にうなぎ屋まで、全国津々浦々の人と猫が織りなす物語を取材しました。一部の記事は誌面のQRコードから、いきいきした猫たちの様子を楽しくご覧いただけます。

あの人が語る猫愛「猫へのラブレター」

THE ALFEEの坂崎幸之助さん、さかがみ家の坂上忍さん、ROIROMの本多大夢さんが登場。キーワードは「保護猫」。3人それぞれが猫たちに向けるまなざしには、命を尊ぶ思いがありました。個性と優しさがあふれるインタビューは必読です。

「我が名はミエーヌ」

4ページの大ボリュームで登場。コミックの名シーンに加え、描きおろし漫画、そしてセントラルド熊さんへのインタビューにもご注目ください。

猫飼いさん必読、医療情報

猫のがん治療の新しい選択肢として注目される免疫チェックポイント阻害薬研究の最前線に加え、話題の腎臓病治療薬AIMについても最新情報を研究者に直接取材しました。

アツい要望に応えて過去の人気記事を再録

猫はエース＆おむすび、セルジオ悦子、桐屋旅館の接客係たち、長楽寺のてらねこ、人はなんと石破茂さんまで登場！

ペットフードの選び方、防災情報、ペットセーバーに学ぶ救命法、マイクロチップ体験ルポなどなど、お役立ち情報もぎっしりです。

愛読者の愛猫コーナー「みんニャの写真館」

みニャさまの愛猫写真を、今年もぎっしり大ボリュームで掲載！ 果たして何ニャンいるのか、ぜひ数えてみてください。

特別付録：沖昌之さん撮影のニャレンダー

毎年恒例の沖さんのカレンダー。今年は特にスペシャルにかわいい仕上がり！ ご活用ください。

ほかにも、

・NyAERAテラ盛り宣言

・愛子さまに愛されて天皇ご一家のやさしい保護猫ストーリー

・時代を読む 動物たちの「命」守る仕組みを

・個性派猫じゃらし王座決定戦

・【10周年記念あの猫はいま】みんニャきっと元気

ちよだ猫まつりを後援

今年のNyAERAはコラボも「テラ盛り」。2月14日15日開催の「ちよだ猫まつり」を後援。当日も参加いたします。

https://chiyoda-nekofes.jp/

「NyAERA」×「Nyaton（ニャートン）」 にゃあにゃあ兄弟コラボ

昨年に続いて、科学雑誌「Newton」の猫別冊「Nyaton（ニャ―トン）」と大々的にコラボ。

にゃあにゃあ兄弟として、朝日新聞東京本社の2階コンコースをかわいく「猫の日」ジャック中！ お立ち寄りの際は、かわいい猫展示をぜひご覧ください。3月1日まで。

2月28日には大阪のロフトプラスワンWESTで、沖昌之さんをゲストに、Nyaton×NyAERAがトークイベントを開催。果たしてどんな話が飛び出すか、ぜひご期待ください。

https://www.loft-prj.co.jp/schedule/west/346102

「NyAERA2026テラ盛り」AERA MOOK

定価：1540円（税込）

発売日：2025年2月14日（土曜日）

https://www.amazon.co.jp/dp/4022793384