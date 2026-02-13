学生発アイデアを社会実装 関東学院大学×ホテル×地域が共創する体験型イベント「子育て応援フェスティバル 2026 in 横浜ベイシェラトンホテル」2026年 3月 29日（日）初開催
横浜ベイシェラトン ホテル＆タワーズは、2026年3月29日（日）、ホテルとして初の試みとなる宴会場（4・5・6階）を全面貸し切りにし、落ち着いたホテル空間で多様なコンテンツを体得できる一日限りの体験型イベント「子育て応援フェスティバル2026」を開催いたします。本イベントは、関東学院大学 経営学部が推進する社会連携教育プラットフォーム「K-biz／ベーシック2」における産学共同プロジェクトから誕生しました。2024年度の授業課題「横浜ベイシェラトン ホテル＆タワーズの宴会場を生かしたビジネスプランの検討」において最優秀賞を受賞した学生の企画をもとに、学校、ホテル、地域企業・団体が連携。イベント企画段階から学生も参画し、出産や子育てに関する不安や悩みに寄り添いながら、プレママ・プレパパ、子育て中のご家族、そして将来子どもを持ちたいと考える方々に向けて、私達ホテルが“子育ての情報発信基地”として人々が集う場所を提供し、学びと体験の機会を創出します。
https://ybsh.sotetsu-hotels.com/news/196/
～開催背景～
日本では少子化が深刻な社会課題となっており、神奈川県においても合計特殊出生率は長期的に減少傾向にあります。経済的・精神的な負担に加え、「子育てがしにくい」「出産について相談できる場が少ない」と感じる声も多く、子育ての課題を家庭内だけに抱え込んでしまう傾向があると認識しております。
産学連携プロジェクトにおける学生様の企画をきっかけに、横浜ベイシェラトン ホテル＆タワーズは、こうした社会課題に向き合い、1998年の開業以来神奈川の地に根ざし、今後も世代を超えて人々が集い、地域社会に愛されるホテルでありたいと願い、掲げる弊社企業ビジョンから、本イベントを通して出産、子育てを社会全体で支える活動の一助になればと考えました。ホテル、大学、行政、民間企業、市民が一体となり、「みんなで支え合う子育て文化」を地元神奈川から発信する、地域連携モデルの創造を目指してまいります。
【関東学院大学×横浜ベイシェラトンホテル産学連携プロジェクト 子育て応援フェスティバル2026 開催概要】
■イベント名：～Hope for Smile～ 子育て応援フェスティバル2026 in Yokohama Bay Sheraton Hotel
■開催日：2026年3月29日（日）
■時間：10:00～17:00
■会場：横浜ベイシェラトン ホテル＆タワーズ 宴会場（4・5・6階）
■参加費：入場無料（※一部有料コンテンツあり）
■来場予定人数：約3,000名（見込み）
■主催：横浜ベイシェラトン ホテル＆タワーズ
■協賛：株式会社ボーネルンド
■協力：一般社団法人VAMOS TOGETHER／関東学院大学／相鉄ホールディングス株式会社
～イベントの特長～
■ 学生発アイデアを社会実装する、産学連携プロジェクト
関東学院大学 経営学部の学生がイベント企画段階から社内会議に参画し、ホテルスタッフとともに出展企業への参画依頼・調整を行うなど、企業における実践的な営業活動に参加します。学生たちは当日の運営にも参加し、来場者対応やイベント運営サポートを担うことで、学びを社会実装へとつなげます。
最優秀賞受賞の学生たちへホテル総支配人より表彰状授与
■ ホテルならではの安心・快適な空間
天井高約7メートルの大宴会場をはじめ、用途に応じた複数の宴会場を活用。授乳室やベビーカー置き場、キッズスペースなどを整え、小さなお子さま連れでも安心して参加できる環境をご提供します。
広々とした宴会場前ホワイエ
天井高約7メートルの大宴会場
■ 親子で楽しみながら学べる多彩なコンテンツ
・ボーネルンドの移動式あそび場
・ラミちゃん体操
・ハイハイレース supported by アカチャンホンポ
・親子マッサージ体験（EduQ国際ナチュラルタッチ協会）
・ホテル総料理長による離乳食レッスン
・でんしゃであそぼう！横浜ベイシェラトン版 by MAMAstyle
・ベビー用品、キッズ・ファミリー向け商品、サービス事業による 展示・体験ブース（約30社）など
ハイハイレース
親子マッサージ体験
ボーネルンドの移動式あそび場
でんしゃであそぼう！横浜ベイシェラトン版
■ 著名ゲストによる特別プログラム
当日は、子育てや家族をテーマにした特別講演やトークショー、音楽ステージなども予定しており、世代を超えて楽しめる内容です。さらに、相模鉄道キャラクター「そうにゃん」も会場に登場予定。お子さまはもちろん、ご家族で写真撮影やふれあいを楽しめる、ホテルならではの心温まる演出をお届けします。
参議院議員 三原じゅん子氏講演会
＜講演会＞
元こども政策担当大臣 三原 じゅん子参議院議員
＜トークショー＞
一般社団法人VAMOS TOGETHERラミレス 美保さん
タレント・ネイリスト兼サロン経営者 小森 純さん
株式会社ボーネルンド 代表取締役社長 中西 みのりさん
＜音楽ステージ＞
元宝塚歌劇団 みずき 愛さん、潮 和歌さん
（一緒に踊ろう♪ショータイムコンサート）
パフォーマンスグループ COCOHE
（0歳からのわくわく音楽コンサート） など
ラミレス 美保さん×小森 純さん×ボーネルンド中西社長 トークショー
元宝塚歌劇団 みずき 愛さん、潮 和歌さん コンサート
0歳からのお子様と一緒に聴けるコンサート パフォーマンスグループ COCOHE
アレックス・ラミレス氏と一緒に子どもたちが楽しく体を動かす参加型プログラムもご用意
相模鉄道キャラクター「そうにゃん」も会場を盛り上げに来てくれる予定です
総料理長 磯貝 徹が監修する離乳食レッスンも開催
■ホテルならではの「食」を楽しむフードコート
会場内では「シェラトン・グルメフェスタ」として、ローストビーフ丼や海鮮丼、ラーメンなどホテルの味を気軽に楽しめるフードメニューをご提供。総料理長が監修する離乳食の試食コーナーも設け、食の安全性とおいしさを体感いただけます。
備考：
※写真はイメージです。
※プログラム内容は変更となる場合がございます。
※混雑状況により入場制限を行う場合がございます。
※一部プログラムは事前申込制となります。
※最新の情報はホテル公式ホームページをご確認ください。
https://ybsh.sotetsu-hotels.com/
【お客様からのお問合せ(イベント事務局)】
marketing@ybsh.jp