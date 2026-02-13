【オイシックス新潟】2026アンバサダー 第9弾発表！新たに今浪隆博さんが就任

株式会社新潟プロ野球団

オイシックス新潟アルビレックス・ベースボール・クラブは、東京ヤクルトスワローズや北海道日本ハムファイターズで活躍された今浪隆博さんに2026アンバサダーに就任いただきますことをお知らせいたします。

今浪さんには、昨年4月11日の東京ヤクルトスワローズ戦にて始球式を務めていただきました。また、ご自身のYouTubeチャンネル「今浪隆博のスポーツメンタルTV」でも、武田勝監督との打席対決の様子やベンチ・球場の雰囲気、スタジアムグルメの試食などのロケを実施いただき、”二軍の帝王”の目線で二軍参加球団の現状、オイシックスの魅力を発信いただきました。

”二軍の帝王”をまずは目指すオイシックスの強力なパートナーとして、今浪さんとのコラボレーションを通じてワクワクする球団づくりに励んでまいります。

【PR大使 今浪隆博さん】

プロフィール

1984年7月6日生まれ。福岡県北九州市出身。平安高校（現・龍谷大平安高校）、明治大学を経て2007年北海道日本ハムファイターズに入団。

2014年のシーズン中に東京ヤクルトスワローズに移籍し、15年に打率3割越えをマークして、リーグ優勝に貢献。16年も得点圏打率.323と勝負強さを発揮したが、9月に持病の甲状腺機能低下症を発症。

2017年に引退。内野の全ポジションを守れる万能型の選手として、また、ここ一番での代打の切り札として11年の現役生活を終えた。

現在は、スポーツメンタルコーチとして、自身の選手時代におけるケガや病気の経験から、アスリートが抱える「メンタル」における問題を解決し、より高い成果を出すためのサポート活動を行っており、その一環として、2022年に公式YouTubeチャンネル「今浪隆博のスポーツメンタルTV」を開設。

コメント

この度、オイシックス新潟アルビレックスBCのアンバサダーに就任させていただくことになりました。

サポーターの皆さまと一緒にオイシックス新潟アルビレックスBCを盛り上げていけるように

色々な取り組みをしていきたいと思います。

■オイシックス新潟アルビレックス・ベースボール・クラブについて

オイシックス新潟アルビレックス・ベースボール・クラブ（運営会社:株式会社新潟プロ野球団、本社:新潟県新潟市、代表取締役社長 池田 拓史）は、BCリーグ創設とともに誕生したプロ野球チームです。2024年からはプロ野球ファーム・リーグに参加し、食品宅配会社のオイシックス・ラ・大地株式会社がメインスポンサーを務め、日本一選手が育つ球団、日本一“おいしい”球団を目指しています。2026シーズンからはCBOに桑田真澄氏が就任し、武田勝監督とともにチーム強化に取り組んでいます。