【ホテルヴィスキオ尼崎】やっぱりビールがうまい！歓送迎会にも！「春のビアホール」開催のご案内

ホテルヴィスキオ尼崎（兵庫県尼崎市、総支配人 大矢悦子）は、2026年3月1日（日）～5月31日（日）の期間、カフェ＆レストラン「ウエストリバー」にて「春ビアホール」を開催いたします。

ホテルヴィスキオ尼崎の「春ビアホール」は、ビールに合う料理約30種の食べ放題と、ビール、焼酎、ウイスキー、ワイン、日本酒、カクテルなどアルコール類が約80種類、さらにノンアルコールビール、ノンアルコールカクテル、ソフトドリンクも豊富にご用意。約100種類のドリンクが120分間飲み放題です。ビールにぴったりな料理とともに「春のビアホール」を思い切りお楽しみください。

■肉×グリルで乾杯！今年も「春ビアホール」開催！

春到来！わいわい賑やかに楽しめる「春ビアホール」では、肉料理・グリル料理をラインアップ。「ポークスペアリブ スパイス風味」「鶏の唐揚げ ケイジャン風味」「ジャンボソーセージのグリル」などビールが進む肉料理が勢ぞろい。さらに「タコとジャガイモのガリシア風」「お魚のエスカベッシュ」「アヒージョ」や「洋風おでん」「ピザ」「串カツ」「黒カレー」まで幅広いメニューを食べ放題スタイルでご用意。春の夜、仲間と笑って、飲んで、食べて、会話に花を咲かせましょう。

■<春ビアホール特典>焼きたて牛ロースのカットステーキを1人1皿サービス！

ご来店特典として、お一人様につき1皿「焼きたて牛ロースのカットステーキ」をサービス。熱々の香ばしさと肉の旨さが生ビールの一口目を最高に引き立てます。ドリンクは「アサヒスーパードライ」、「キリン一番搾り」、「アサヒ生ビール黒生」などの生ビールをはじめ、ウイスキー、ワイン、日本酒、焼酎、カクテル、ノンアルコールドリンクまで充実。春の宴会は、ホテルヴィスキオ尼崎のカフェ＆レストラン「ウエストリバー」のビアホールで華やかに乾杯を。

■開催概要

開 催 日： 2026年 3月1日（日）～5月31日（日）

開催時間：17：00～21：30（最終入店 20：00）120分制

販売価格（税込）：食べ放題・飲み放題

〈大 人〉前売券 4,700円 ※カフェ＆レストラン「ウエストリバー」店頭にて販売。

前日までにご購入ください。

5,000円〈WESTER会員・JRホテルメンバーズ会員 4,750円〉

〈小学生〉2,200円〈WESTER会員・JRホテルメンバーズ会員 2,090円〉

〈幼 児〉無料

※未就学児は大人1名につき1名まで無料、2人目以降は1名につき小学生料金を頂きます

開催場所：ホテルヴィスキオ尼崎 2階 カフェ＆レストラン「ウエストリバー」

＜メニュー＞※一例

タコとジャガイモのガリシア風/砂ずりと茸のアヒージョ/ジャンボソ-セージ/ポークスペアリブ スパイス風味/鶏の唐揚げ ケイジャン風味/ごぼうのフリット/ラタトゥイユ/お魚のエスカベッシュ/洋風おでん/本日のピザ/本日のカルパッチョ /本日のセイロ蒸し（温野菜or飲茶）/本日の串カツ/本日のグラタン/本日のサラダ/焼きそばor塩やきそば/黒カレー/パテ・ド・カンパーニュ/チーズ/ロースハム/トマトスライスパジル風味/ポークリエット/パニプリ/ミックスナッツ/フルーツ各種/デザート各種/ドーナッツ各種/デニッシュ各種 など

＜ドリンク＞※一例

生ビール（アサヒスーパードライ/キリン一番搾り/アサヒ生ビール黒生など）/ウイスキー/ワイン（白・赤）/日本酒（冷・熱燗）/焼酎（芋・麦）/カクテル各種/七福神梅酒/ノンアルコールビール/ノンアルコールカクテル/ソフトドリンク各種 など

■カフェ＆レストラン「ウエストリバー」について

ホテルヴィスキオ尼崎の２階でございます

JR尼崎駅から徒歩１分の利便性、リラックスと寛ぎの空間を提供します。

JR尼崎駅直結、関西国際空港からリムジンバスの利用で約65分とビジネスシーンにも好立地。

神戸三ノ宮、大阪梅田方面へはもちろん宝塚や京都への観光にも大変便利な立地にあります。

JR西日本ホテルズが加盟する会員プログラムについて

JR西日本ホテルズでは、全国のJRホテルグループのご宿泊料金の割引など、対象ホテル・レストランがより便利にお得にご利用いただける『JRホテルメンバーズ』と、JR西日本グループの鉄道やショッピングで様々なサービス、特典が受けられる『WESTERポイント』の2つの会員プログラムに加盟しています。どちらも入会金・年会費は無料で、たまったポイントは対象施設にてご利用いただけます。詳しくは下記のURLよりご覧ください。

宴会場とレストランの空き状況がWEBでご確認いただけるようになりました

レストラン：空席状況のご確認、当日のWEB予約が可能です。

宴会場：ご希望日・形式・ご利用人数の入力でご確認いただけます。

