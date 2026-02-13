【上場企業 ランドネット主催】LSEED不動産投資セミナー開催決定！
最新のテクノロジーと独自のデータベースを活用し、不動産の流通、再生、運用に新たな価値を提供する株式会社ランドネット（本社：東京都豊島区/代表取締役社長：榮 章博、証券コード：2991、以下ランドネット）は、投資用不動産の購入を検討する方を対象とした、中古マンション市況と不動産投資で成功するための必須知識が無料で学べる「LSEED（エルシード）不動産投資セミナー」を開催いたします。
【開催概要】
「第２次高市内閣発足」「株価上昇」「賃金上昇」「金利引き上げ」「日米中関係」など、国内経済および外交関係の転換期を迎えている日本。社会情勢が目まぐるしく変化するなか、首都圏の中古マンションや不動産価格は最高値を更新し続けています。
不動産投資を始めるうえで「絶好のタイミングはいつなのか」「マンション市況は今後どうなるのか」、こうした疑問に対し、一代でランドネットを売上高1,000億円に迫る企業にまで成長させた、代表取締役社長の榮 章博が徹底解説いたします。成長局面に入った日本経済から中古マンション市況の現在と未来を読み解き、経営者として独自の視点で切り込みます。
さらに、不動産取引実績で累計162億円を超える、コンサルティング部長の根本 将竹も登壇いたします。不動産投資で成功するための必須知識に加え、豊かな老後を迎えるための資産として活用する方法も伝授。「LSEED不動産投資セミナー」は、投資用不動産の購入を検討する方と、不動産投資を学びたい方たちにとって、貴重な体験の場を提供します。
【セミナー概要】
■開催予定日時
原則、毎週日曜日14:00～15:00にて開催
■開催場所（対面およびオンラインでの同時開催）
ランドネット池袋本社
東京都豊島区南池袋1-16-15 ダイヤゲート池袋7階
■講師
榮 章博（代表取締役社長）
根本 将竹（コンサルティング部長）
■参加費
無料
■お申込みフォーム
https://landnet.co.jp/seminar/invest/
※開催内容は、予告なく変更となる場合がございます。最新のスケジュールはお申込みフォームや弊社HPよりご確認ください。
【会社概要】
名称：株式会社ランドネット
代表者：代表取締役社長 榮 章博
本社：東京都豊島区南池袋1-16-15 ダイヤゲート池袋7階
設立：1999年９月29日
資本金：7億1,074万1,575円（2026年1月31日時点）
事業内容：不動産投資事業、投資用中古マンションの売買・売買仲介・賃貸・賃貸仲介・賃
貸管理、不動産コンサルティング、不動産投資セミナーの開催、不動産賃貸事業、リフォーム・リノベーション事業、不動産クラウドファンディング事業
WEBサイト：https://landnet.co.jp