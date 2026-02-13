【ホテルメトロポリタン】“イケちゃんケーキ”が「としま観光みやげ」に認定！

日本ホテル株式会社

ホテルメトロポリタン（豊島区西池袋1-6-1 総支配人 伊藤 茂夫）「ケーキ＆ベーカリーショップ」で販売中の「イケちゃんケーキ」は、この度、豊島区観光協会が主催する「としま観光みやげ」23件のうちの1件に認定されました。池袋駅周辺を回遊する電気バス「IKEBUS」のマスコットキャラクター「イケちゃん」をモチーフにした愛らしい特製ケーキは、「としま観光みやげ」として、幅広い世代の方にご満足いただけるよう、こだわりのテイストを追求いたしました。大切な方へのお土産や、ご自身への特別なご褒美として、ぜひご賞味ください。

イケちゃんケーキイケちゃんケーキ \６８０

優しいヨーグルトムースをベースに、こだわりの柑橘フレッシュゼリーを重ね、アクセントに豊島区の姉妹都市である埼玉県秩父市のブルーベリーとカシスのクーリを贅沢に忍ばせました。さらにチョコレートシリアルと軽やかなレモンビスキュイが食感に心地よいリズムを加えております。全体を優しい甘さとフルーティーな酸味を持つフランボワーズとルビーチョコレートで包み、口の中でとろけるような上品で洗練されたケーキに仕上げております。

【販売店舗】 1F 「ケーキ＆ベーカリーショップ」

【営業時間】 11:00a.m.～8:00p.m.

【お問い合わせ】 03-3980-5533 ＜レストラン予約10:00a.m.～8:00p.m.＞

詳細を見る :https://ikebukuro.metropolitan.jp/restaurant/list/cake_bakery/ikechan_cake.html

※料金には消費税が含まれております。

※仕入れによりメニュー内容が変更になる場合がございます。

※写真はイメージです。

としま観光みやげ（豊島区観光協会HP） :https://www.kanko-toshima.jp/?p=we-page-entry&spot=597873&cat=17972&pageno=3&type=spot

季節ごとにシェフが新作をご提案。大好評のSuicaのペンギン ケーキや旬のフルーツケーキなど、バラエティ豊かなケーキを取り揃えております。また、ホテルオリジナルブレンドの小麦を使用して作り上げるプレミアム パン・ド・ミ ｍなど、ホテルメイドのパンもご用意しております。(C)C.S/JR東日本/D