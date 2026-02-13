《関西限定》サク！ホロ！フワ！食感の【KARON(カロン)】より『チュイールサンド北海道チーズ』が2月20日（金）に新発売いたします。

株式会社九十九島グループ(写真）チュイールサンド北海道チーズ

株式会社九十九島グループ（長崎県佐世保市黒髪町 9 -15代表取締役社長：阪本良一）は、 “サク！ホロ！フワ！食感”のチュイール専門店【KARON（カロン）】 より、『チュイールサンド北海道チーズ』を2026年2月20日(金)より新発売いたします。

産地にこだわったバターとチーズを丁寧に練り込んだ、特製チーズチュイール。

【KARON(カロン)】が提案する、サクッと軽やかに、ホロリとほどけ、フワッと広がるチュイールサンドに新味の北海道チーズが登場。

北海道でつくられたゴーダチーズ※1を練り込んだコク深いチョコレートを、ニュージーランド産生乳でつくられたグラスフェッドバター※2と、ブルーチーズ※3を丁寧に練り込んだチーズチュイールでサンドしました。チュイールの「サク！ホロ！」食感と、口の中で「フワ！」と広がるチョコレートの味わい。産地にこだわった素材が織りなす、心躍るマリアージュをお楽しみいただけます。

世界中から人々が集う国際空港という立地を活かし、日本のこだわりが詰まったスイーツをインバウンドのお客様へご提案いたします。日本のおみやげ文化を国内外へ発信するとともに、旅の体験を彩る新しい選択肢として展開してまいります。

※1北海道製ゴーダチーズ87％使用。

※2バター中ニュージーランド製グラスフェッドバター87%使用。グラスフェッドバターとは、放牧酪農により飼育された乳牛のバターです。牧草主体で育ち、飼料は補助的な使用にとどめています。

※3チーズ中ブルーチーズ７％使用。

◆商品概要

【商品名】チュイールサンド北海道チーズ

【価 格】5枚入 1,296円（税込）

【発売日】2026年2月20日（金）

【販売店】アプローズT2ターミナル国内ゲート店

◆ KARON 商品紹介

◇チュイールサンドあまおう苺

あまおう苺のチョコレートをニュージーランド産生乳でつくられたグラスフェッド発酵バターと苺ペーストを練り込み焼き上げた苺チュイールでサンドしました。

チュイールの繊細なサクホロ食感と甘酸っぱい苺のチョコレートが織りなす、心も踊るマリアージュ。仕上げに刻みアーモンドをあしらいました。

5個入：税込1,296円/ 税抜1,200円

※苺原料中福岡県産あまおう苺32％使用

※グラスフェッドバターとは、放牧酪農により飼育された乳牛のバターです。牧草主体で育ち、飼料は補助的な使用にとどめています。

◇チュイールサンド宇治抹茶

京都府産宇治抹茶のパウダーとニュージーランド産生乳でつくられたグラスフェッド発酵バターのペーストを練り込み焼き上げた抹茶チュイールで、抹茶のチョコレートをサンドしました。

チュイールの繊細なサクホロ食感とほんのりとした苦みと深みのある抹茶のチョコレートが織りなす、心も踊るマリアージュ。

5個入：税込1,296円/ 税抜1,200円

※抹茶原料中、宇治抹茶48％使用

※グラスフェッドバターとは、放牧酪農により飼育された乳牛のバターです。牧草主体で育ち、飼料は補助的な使用にとどめています。

◆【KARON】ブランドストーリー

繰り返される美しいメロディーに

異なるメロディ-を載せて作曲される「ロンド＝輪舞曲」

「ロンド＝輪舞曲」のようなスイーツをつくりたくて

サクサクした食感のまあるいチュイール生地と

素材にこだわったフレーバーチョコレートを合わせたら

サク！ホロ！フワ！

楽しい食感のリズムと

印象深い味わいのマリアージュ

一口食べれば軽やかに踊るように

幸せなひと時をあなたに。

◆【KARON(カロン)】誕生の背景

本ブランドは、増加するインバウンド需要を背景に、海外のお客様にも親しんでいただけるような素材選びとデザインを意識して開発。空港という立地特性を活かし、日本のおみやげ文化を国内外へ発信するとともに、旅の体験を彩る新しい選択肢として展開してまいります。

～ブランド名とロゴに込めた想い～

ブランド名の『KARON（カロン）』は、日本語の「かろやか」とフランス語の「ROND（ロンド）＝円や丸」を組み合わせた表現。ブランドロゴには、チュイールそのものの“まあるい形”を表す優しい音の響きと、“サクッと齧ったクッキー”をイメージしたグラフィックを合わせました。

～パッケージデザインに込めた想い～

味わいを意識した色合いを2トーンで構成し、スタイリッシュであり高級感を感じられる、存在感のあるパッケージを目指しました。

◆店舗情報（※2026年2月13日時点）

【アプローズT2ターミナル国内ゲート店】

〒549-0011

大阪府泉南郡田尻町泉州空港中13番地

アプローズT2ターミナル国内ゲート

□出店期間：2026年2月2日（月）～ 2026年3月31日（火）まで

※常設店舗ではない為、出店期間および展開場所が変更となる場合がございます。