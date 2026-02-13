今年、大会3連覇を狙う日本大学明誠高等学校で、『マイナビハイダン 2026 高校生応援企画 -第1弾-』開催！

株式会社アノマリー

株式会社アノマリー (本社：東京都世田谷区、代表取締役CEO：神田勘太朗) は、青春をダンスに捧げた高校生ダンス部の日本一を決定する「マイナビHIGH SCHOOL DANCE COMPETITION 2026」(マイナビハイスクール ダンス コンペティション ニセンニジュウロク)の予選大会を開催しています。

この度、「一人ひとりに寄り添い、多様なキャリアを応援したい。」という株式会社マイナビ（本社：東京都千代田区、代表取締役 社長執行役員：粟井俊介）の想いのもと、「マイナビハイダン 2026 高校生応援企画 -第1弾-」を開催いたします。

今回は、大会3連覇を目指す日本大学明誠高等学校にて、演出家・振付家・俳優として幅広く活躍する伊藤今人氏がダンス指導を行い、高校生たちにさらなるスキルアップの機会を提供します。

さらに、マイナビが提供する自己分析ツール「SELFLAG（セルフラッグ）」を活用し、楽しみながら自分の特性を知り、高校生がキャリアの一歩を踏み出すきっかけを創出します。

■『マイナビハイダン 2026 高校生応援企画 -第1弾-』開催について

今回の高校生応援企画は、「一人ひとりに寄り添い、多様なキャリアを応援したい。」というマイナビの想いから誕生しました。高校生ダンス部日本一を目指す学生たちに向け、更なるスキルアップの機会を提供するとともに、「正しいよりも楽しく」をモットーに、学生たちの将来探しをサポートする『マイナビSTART』が展開するコンテンツ「SELFLAG（セルフラッグ）」も実施します。

SELFLAGでは、自分を深く掘り下げることで心が動くポイントを知ってもらい、自分の個性が可視化された自分だけのフラッグを作成していただきます。（SELFLAG企画・制作・運営：電通）

■『マイナビハイダン 2026 ワークショップ-関東-』開催概要

開催日程：2026年2月14日（土）

主催：株式会社アノマリー

特別協賛：株式会社マイナビ

会場：日本大学明誠高等学校

参加人数：100名

開催内容：ダンスワークショップ 2時間／SELFLAG 2時間（マイナビ企画）

■指導者の紹介

伊藤 今人（梅棒）

ダンスエンターテインメント集団「梅棒」の代表であり、すべての公演において作・総合演出を務める。

近年は、演出家として『マッシュル MASHLE THE STAGE』や大阪・関西万博オープニングプログラム『Physical Twin Symphony』を手がけるほか、振付家としても嵐、AKB48、GRe4N BOYZなどのアーティストや多数の2.5次元ミュージカルに参加。

さらに俳優・MCとしても数々の舞台に出演している。

演劇やライブなど多彩なジャンルを、物語性あふれる革新的な演出でダンスと融合させる、業界注目の唯一無二のエンターテイナー。

長年、マイナビDANCEALIVE FINALのMCも務める。

■「マイナビHIGH SCHOOL DANCE COMPETITION 2026」について

全国の高等学校および高等学校に準じる教育機関に在学中の学生を対象としたダンスコンテストです。2015年よりスタートし今期で11回目の開催となります。予選大会は関東、関西、東北、中部、九州の合計5地区で開催いたします。

各予選通過校は2026年4月に行われる決勝大会「マイナビHIGH SCHOOL DANCE COMPETITION 2026 FINAL」へと勝ち進み、高校生活を全身全霊でダンスにかけたダンス部の日本一が決定します。

今シーズンは予選の入賞枠が3つ拡大し、ポイントの付与対象者が増えます。予選終了後、ポイントランキングにより決勝通過を決めるファイナルチャレンジを行います。

マイナビHIGH SCHOOL DANCE COMPETITION オフィシャルWEBサイト：https://high-dan.com/