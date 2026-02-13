JCB、「NHK交響楽団 シンガポール公演」に協賛

株式会社ジェーシービー

日本発唯一の国際カードブランド運営会社である株式会社ジェーシービー (本社：東京都港区、代表取締役会長 兼 執行役員社長：二重 孝好) の海外業務を行う子会社、株式会社ジェーシービー・インターナショナル（本社：東京都港区、代表取締役社長：陽川 勝樹）（以下、総称してJCB）は、2026年4月29日（水・祝）に、シンガポールのエスプラネード・コンサートホールで開催される 「日本・シンガポール外交関係樹立60周年 NHK交響楽団 シンガポール公演」に協賛します。

「NHK交響楽団 シンガポール公演」について

「NHK交響楽団 シンガポール公演」は、日本とシンガポールの外交関係樹立60周年を記念し、日本を代表するオーケストラの一つであるNHK交響楽団が、24年ぶりにシンガポールで行う公演です。

今回のシンガポール公演は、日本とシンガポール両国を結ぶ「海」をテーマにし、日本を代表する作曲家・外山雄三の作品に加え、ベンジャミン・ブリテン作曲 《ピーター・グライムズ》より《4つの海の間奏曲》作品33a など、幅広く魅力的なラインアップが揃っています。

＜公演概要＞

[表: https://prtimes.jp/data/corp/11361/table/1337_1_a91563e40289e8e392fc2fbfe54c42dc.jpg?v=202602130251 ]

協賛の背景

日本発唯一の国際カードブランドを運営するJCBは、シンガポールを訪れるJCB会員の皆様に、安全・安心かつ便利でおトクにご利用いただけるサービスの提供に努めています。日本とシンガポールの外交関係樹立60周年を迎えるにあたり、「より多くの日本の皆様にシンガポールの魅力を体験していただきたい」という想いのもと、「JCBでトクするシンガポール旅」プログラムとして、シンガポール旅行をよりおトクに満喫できるキャンペーンなどの施策を拡充しています。

本協賛では、2026年に創立100周年を迎え、日本を代表するオーケストラの一つであるNHK交響楽団のシンガポール公演を協賛し、両国の魅力発信と文化交流の促進に寄与してまいります。

「JCBでトクするシンガポール旅」プログラムについてはこちら(https://tabilover.jcb.jp/news_campaign/Singapore_YOKOSOJCB)

JCBは、「おもてなしの心」「きめ細かな心づかい」でお客様一人ひとりのご期待に応えていきます。そして「便利だ」「頼れる」「持っていてよかった」と思っていただける、お客様にとっての世界にひとつをめざし続けます。

PDF版プレスリリースはこちら :https://prtimes.jp/a/?f=d11361-1337-66734b1402d36e4355315c4c0874103d.pdf