ケイアイチャレンジドセンター大阪を開設関西エリアの障がい者雇用を加速

ケイアイスター不動産株式会社

ケイアイスター不動産株式会社（本社／埼玉県本庄市、代表取締役社長／塙 圭二、以下「当社」）は、この度、当社の大阪支社内にケイアイチャレンジドセンター大阪（以下「本センター」）を開設しました。本センターの設立により、関西エリアにおける障がい者雇用の促進と、多様な人材が個々の能力を最大限に発揮できるダイバーシティ＆インクルージョンをより一層推進してまいります。

設立の背景と目的

当社はこれまでも、障がいがある従業員の自立支援を目的とした「ケイアイチャレンジドセンター」を本庄本社と東京本社に展開してまいりました。この度、関西エリアの拠点である大阪支社においても本センターを設立することで、地域に根差した雇用を創出し、障がい者雇用促進と定着支援を継続し、障がいの有無に関わらず多様な社員が活躍できる企業を目指してまいります。

■ 業務内容と体制

本センターは、2026年3月1日より稼働を予定しており、初年度において10名の障がいがある従業員の在籍を目指してまいります。当社では、障がいがある従業員も当社を支える重要な役割と考え、個々の障がい特性に合わせた業務配分や指導体制を整えています。

主な業務内容

・当社グループ従業員の名刺作成・管理

・各部署における事務補助

・社内美化活動を通じた職場環境の整備 など

当社の障がい者雇用について

当社は、人権、国籍、障がい、年齢、性別の有無などを尊重し、あらゆる社員が共に活躍・成長できる職場環境の実現を目指しており、多様な人材の活用に積極的に取り組んでおります。2025年9月末時点で、49名の障がいがある従業員が勤務しており、障害者雇用状況報告(※1)に関しまして、民間企業の法定雇用率は2.5％とされているところ、当社では2025年10月1日時点で障がい者雇用率3.17％を達成しました。（※2）

※1…厚生労働省 障害者雇用状況報告書及び記入要領等

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/shougaisha-koyou_00002.html

※2…障がい者雇用率を上回る 3.17%を達成（2025.10.10）

https://ki-group.co.jp/wp/wp-content/uploads/2025/10/2025.10.10_houteikoyouritu3.17.pdf

■ 障がい者雇用に関する具体的な取り組み

2015年：障がい者アスリート雇用を開始

2019年：ケイアイチャレンジドアスリートチームを発足し現在障がい者アスリート7名が所属

2023年：チャレンジドセンターを設立

2024年：チャレンジドシナジー課を設置し障がい者雇用を一手に担う課として2つのチームが所属

■ ケイアイスター不動産株式会社とは

「豊かで楽しく快適なくらしの創造」を経営理念に、「すべての人に持ち家を」をビジョンに掲げ、『高品質、だけど低価格なデザイン住宅』を供給しています。

仕入から販売までを一気通貫で行う、「KEIAIプラットフォーム」と「コンパクト戸建住宅」という独自のビジネスモデルによって、分譲住宅市場シェアの拡大を図ります。

事業エリアは、首都圏を中心に全国各地で戸建分譲事業を展開販売(※)しています。2025年3月期の売上高は3,425億円（※グループ連結数。年間9,125棟(土地含む)を販売）。

【会社概要】

社 名 ケイアイスター不動産株式会社（コード番号：3465 東証プライム市場）

代 表 代表取締役社長 塙 圭二

所在地 〒367-0035 埼玉県本庄市西富田762-1

資本金 4,818百万円（2025.3.31現在）

設 立 1990年11月

従業員数 2,664名（連結 / 2025.3.31現在）

U R L https://ki-group.co.jp/

事業内容 分譲住宅事業、中古住宅再生事業、注文住宅事業、ストック事業、アパート事業、

収益事業、分譲マンション事業、海外事業 ほか

【リリースURL】

https://ki-group.co.jp/wp/wp-content/uploads/2026/02/2026.02.13_challenge_center_osaka.pdf

